Создана суперЭВМ, способная работать на Intel и «Эльбрусах» одновременно

Российская суперкомпьютерная компания РСК разработала серверную платформу, которая позволяет одновременно использовать в одной системе вычислительные узлы как на чипах Intel, так и на отечественных процессорах «Эльбрус».

Интероперабельная платформа

Известная своими суперкомпьютерными проектами российская группа РСК завершила разработку так называемой интероперабельной серверной платформы, предназначенной для построения высокопроизводительных вычислительных систем, решений для ЦОДов и систем хранения данных. Об этом CNews сообщили представители группы.

Интероперабельность означает функциональную совместимость разных по своей сути элементов. В данном случае РСК представила решение, которое позволяет одновременно использовать в одной системе вычислительные узлы как на базе зарубежных процессоров архитектуры x86 (например, Intel или AMD), так и на основе отечественных «Эльбрусов».

Платформа получила стандартное для РСК название «Торнадо». Одна монтажная стойка на ее основе может вмещать до 104 серверов на различных чипах. Традиционно серверные платы РСК имеют прямое водяное охлаждение. Других технических подробностей представители РСК не приводят.

Вычислительная плата на «Эльбрусах» для суперкомпьютера с интегрированным водяным охлаждением

В группе полагают, что реализованный в новинке интероперабельный принцип «позволит ускорить темпы импортозамещения» в области суперкомпьютинга (суперЭВМ).

Цена разработки

Работы по созданию интероперабельной платформы были частично субсидированы Минпромторгом. РСК в конце 2019 г. стала одним из победителей тематического конкурса министерства, целью которого была господдержка перспективных проектов. Конкурс проводился в рамках реализации подпрограммы «Развитие производства вычислительной техники», входящей в состав государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В январе 2020 г. CNews писал, что на организацию производства платформы РСК от Минпромторга получила 60 млн руб. Общая стоимость проекта с учетом собственных денег компании должна была составить 120 млн руб.

Тогда же редакция сообщала, что в целом проект рассчитан на срок до 30 июня 2023 г. К этой дате РСК должна будет реализовать созданную «импортозамещающую или инновационную» продукцию на 470 млн руб., организовать 10 новых рабочих мест и получить три патента.

Не исключено, что на фоне пандемии коронавируса или других событий условия договора предоставления РСК субсидии могли измениться — реестр федеральных субсидий, по которому это можно было бы проверить, прекратил свое существование в декабре 2020 г.

Сотрудничество РСК с Intel и разработчиками «Эльбрусов»

Группа компаний РСК позиционирует себя в качестве хорошо известного в мире разработчика и интегратор решений для высокопроизводительных вычислений, систем для машинного обучения, ЦОДов, интеллектуальных систем хранения данных «по требованию» и др.

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Компания одной из первых стала применять на рынке системы жидкостного охлаждения кластеров, используя специализированные платы отвода тепла, вплотную соприкасающиеся с вычислительными платами. Компания традиционно сотрудничала с компанией Intel, регулярно выпуская новинки на самых последних чипах этого разработчика.

В то же время, РСК официально заверяет, что ее технологическая кооперация с создателями «Эльбрусов» (компания МЦСТ) началась еще в 2014 г. Сообщение о том, что РСК рассчитывает в течение нескольких месяцев предложить заказчикам суперкомпьютерное решение с использованием «Эльбрусов», компания сделала в мае 2017 г.

В феврале 2018 г. CNews стало известно, что РСК в конце того же года представит на рынке блейд-серверное решение на базе «Эльбрусов». Первые испытания к тому моменту прошли на «Эльбрусах-4С», однако коммерческие планы компании были связаны с «Эльбрусами-8С».

В мае 2018 г. РСК и связанный с МЦСТ Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (ИНЭУМ, входит в «Ростех») объявили о создании первого суперкомпьютера на «Эльбрусах-8С».

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В конце сентября 2021 г. CNews стало известно, что к 2026-2027 гг. силами РСК в России может быть создан суперкомпьютер 100-петафлопсной производительности, построенный на разрабатываемых сейчас 32-ядерных отечественных процессорах «Эльбрус-32С».

На момент публикации той новости 100-петафлопсная производительность приблизительно соответствовала пятой строчке в списке мощнейших вычислителей планеты Топ500. Правда нужно понимать, что этот рейтинг формируется не по пиковой производительности, а по результатам стандартного теста Linpack. Их значения несколько отличаются, причем не во вполне заранее предсказуемой пропорции.