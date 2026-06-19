Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус-32С Процессор-21 СРВ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
|EPIC Telecom Invest 211 1
|Верный - торговая сеть 323 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
|Чернышенко Дмитрий 578 3
|Борисов Юрий 122 2
|Шпак Василий 278 2
|Горшенин Максим 39 2
|Пихтовников Кирилл 4 1
|Ким Александр 45 1
|Абрамов Сергей 75 1
|Бетелин Владимир 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.