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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус-32С Процессор-21 СРВ

СОБЫТИЯ

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19.06.2026 В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя 1
28.02.2023 Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
17.10.2022 Создателям знаменитых российских процессоров трижды за год отказали в госфинансировании нового чипа 1
30.03.2022 Создана суперЭВМ, способная работать на Intel и «Эльбрусах» одновременно 1
06.12.2021 Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia 2
09.11.2021 В России создадут микропроцессор «Эльбрус» для суперЭВМ и Минобороны 2
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе 2
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 2
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 2
28.10.2020 Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
21.10.2020 Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 10
Intel Corporation 12758 5
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 63 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 3
AMD - Advanced Micro Devices 4613 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1663 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 2
Nvidia - Mellanox Technologies 97 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 415 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 574 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Овен 25 1
Ростелеком 10844 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2948 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1087 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 191 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Nvidia Corp 3928 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
EPIC Telecom Invest 211 1
Верный - торговая сеть 323 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3801 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2304 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6492 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22357 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25064 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33062 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8660 11
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НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 30 5
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Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 2
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ESA - SpaceWire 6 1
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Linux OS 11396 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33287 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5416 4
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 97 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1216 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3364 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9067 3
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3933 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6513 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4394 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6644 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2131 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 255 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2334 1
РАН - Российская академия наук 2096 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
Микроэлектроника - международный форум 17 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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