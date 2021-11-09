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В России создадут микропроцессор «Эльбрус» для суперЭВМ и Минобороны

Минпромторг реанимировал многомиллиардный тендер на разработку микропроцессора «Эльбрус-32С» для высокопроизводительных серверов и суперЭВМ. В ноябре 2020 г. ведомство уже размещало данный тендер, однако через месяц он был отменен. Это было связано с необходимостью привлечь конечных рыночных заказчиков к разработке российской электроники напрямую. Новый тендер заточен под цели оборонно-промышленного комплекса, главным заказчиком в котором выступает Миобороны, уточнили в Минпромторге. Представители МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») считают, что новый микропроцессор будет также востребован как в коммерческих структурах, так и в компаниях с госучастием.

«Эльбрус» для Минобороны

Как выяснил CNews, Минпромторг готов потратить 7,1 млрд руб. на разработку микропроцессора «Эльбрус-32С» под задачи Минобороны. Тематический тендер под шифром «Процессор-32» был опубликован на сайте госзакупок 8 ноября 2021 г. Заявки на открытый конкурс принимают до 30 ноября. Итоги будут подведены 3 декабря.

Целью работ станет создание универсального 32-ядерного микропроцессора для построения вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и СХД высшего уровня производительности и суперЭВМ, говорится в техническом задании. Работы должны быть завершены 30 ноября 2026 г. По итогам проекта будет создана одна партия опытных образцов «Эльбрус-32С», а также ПО поддержки архитектуры этого микропроцессора.

Как рассказали CNews представители Минпромторга, техническое задание данного тендера было «точечно» проработано под Минобороны. При этом в компании МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») против «милитаристской» ориентированности проекта возражают. «Деньги выделяет Минпромторг и ведомство ориентировано на гражданскую продукцию, — отмечают представители МЦСТ. — Данный процессор разрабатывается для широкого круга задач: сервера обработки данных, баз данных, систем хранения данных в коммерческих компаниях и компаниях с госучастием».

Микропроцессор «Эльбрус-32С»

Микропроцессор «Эльбрус-32С» предназначен для универсальной и специализированной обработки информации в составе средств вычислительной техники с производительностью терафлопового и петафлопового диапазонов, говорится в документах. Чип в составе высокопроизводительных серверов, СХД и суперЭВМ предназначен для оснащения промышленных и специальных систем с повышенными эксплуатационными требованиями, учреждений РАН, аэрокосмической отрасли и атомной энергетики, ТЭК, искусственного интеллекта и пр.

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В состав микропроцессора войдет не менее 32 процессорных ядер с архитектурой «Эльбрус». Их пиковая производительность составит не менее 6 Тфлопс, суммарный объем кэш-памяти — не менее 64 Мбайт. Суммарная пиковая пропускная способность всех каналов памяти составит как минимум 170 Гбайт/с, объем оперативной памяти — 2 Тбайта на микропроцессор.

Разработка чипа будет вестись с использованием современных САПР и по технологии 6 нм и ниже. При разработке микросхем должны применяться комплектующие и материалы отечественного производства, подчеркивается в техзадании. Впрочем в технически обоснованных случаях допускается применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемых микросхемах, что должно быть обосновано на этапе разработки технического проекта, говорится там же.

Реанимирование закупки

Минпромторг уже объявлял тендер на создание «Эльбрус-32С» в ноябре 2020 г. Тогда на эти цели министерство выделило на 347 млн руб. больше (7,5 млрд руб.), чем сейчас. Год назад победителем конкурса закономерно стал единственный участник — МЦСТ.

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В декабре 2020 г. тендер был отменен. Как пояснил ранее представитель аппарата Дмитрия Чернышенко, отмена была связана с необходимостью привлечь конечных рыночных заказчиков к разработке российской электроники напрямую, что позволит создавать более востребованные рынком продукты.

Еще одной причиной отмены, о которой CNews рассказали представители Минпромторга после перезапуска тендера, стала переупаковка подходов в так называемые «сквозные проекты», где как раз и определяются якорные заказчики, формирующие спрос на электронику. «Проблема спроса на процессоры “Эльбрус” на сегодняшний день отчасти решена — на помощь пришел оборонно-промышленный комплекс и крупнейший его заказчик — Минобороны, где облик и требования к техническим характеристикам большей части перспективных образцов, а также круг решаемых задач известен заранее», — пояснили в Минпромторге.

«Несмотря на потерянный год разработок нет причин не развивать в России компетенции и не создавать собственные универсальные микропроцессоры мирового уровня», — подчеркнули в ведомстве.

Кристина Холупова

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