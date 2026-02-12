Разделы

SD Card Association SDIO Secure Digital Input Output Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты


12.02.2026 «Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0 1
05.08.2024 «Синтерра Медиа» обеспечила передачу сигналов синхронизации по протоколу PTPv.2 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
10.01.2017 MediaTek представил чипсет MT2533D для для умных гарнитур и наушников 1
15.07.2014 Google выпустил наборы для сборки модульного смартфона Project Ara 1
20.02.2013 Вышел релиз Windows Embedded Compact 7 BSP для SABRE 1
24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx 1
12.07.2010 Delta Controls выпустила новые BACnet-контроллеры 1
18.11.2009 Лучшие электронные книги. А вы еще читаете с бумаги? 1
10.09.2008 Выбор ZOOM: умный телефон для делового человека 1
23.06.2008 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы лета 1
27.11.2007 Коммуникаторы: хиты продаж октября 1
23.11.2007 Toshiba Satellite U300: маленький ноутбук для большого бизнеса 1
24.10.2007 Коммуникаторы: хиты продаж сентября 1
12.09.2007 PDA-новинки — затишье перед бурей 1
31.08.2007 GPS-коммуникаторы: что выбрать? 1
13.04.2007 "Сириус": российская платформа для встраиваемых приложений 1
01.02.2007 Дайджест мира КПК – январь 1
30.01.2007 В России создан собственный одноплатный компьютер 1
29.11.2006 Хиты продаж КПК в октябре 1
08.08.2006 ИВК представил защищенный КПК 1
02.08.2006 TabletKiosk представил новые ультрамобильные ПК на базе Intel 1
11.07.2006 Fujitsu-Siemens Pocket LOOX N520 – КПК или навигатор? 1
29.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших КПК на Windows Mobile 1
18.05.2006 Tinnos представил загадочное портативное устройство 1
21.04.2006 Toshiba Tecra M5 – профессиональный взгляд на бизнес-ноутбук 1
19.04.2006 palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD 1
17.04.2006 Линейка КПК Mitac Mio пополнилась новыми моделями 2
06.03.2006 Подарки к 8 Марта - фотокамеры и КПК 1
27.02.2006 E-Ten m600 - достойная альтернатива Qtek S110 1
15.02.2006 Palm T|X – последний бой с Windows Mobile? 1
30.01.2006 Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile 1
27.01.2006 BenQ выпустила смартфон P50 1
21.12.2005 Обзор: лучшие программы GPS-навигации 1
15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года 2
02.12.2005 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов 1
09.11.2005 Топовый коммуникатор HP: неудавшийся ответ Palm 1
13.10.2005 Palm проводит ценовой "блицкриг" 1

Intel Corporation 12577 25
Microsoft Corporation 25335 23
HP Inc. 5771 18
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 14
HTC Corporation 1506 13
Samsung Electronics 10708 9
Sony 6641 9
i-Mate 53 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 8
Toshiba Corporation 2957 8
E-Ten Information Systems 118 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 7
Rover - RoverComputers 418 7
MiTAC 81 6
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 127 6
MiTAC - Mio Technology 86 6
Siemens AG - Siemens Group 2633 6
Acer Group - Acer Inc 2673 6
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 6
Dell EMC 5106 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 5
Fujitsu 2069 4
Lenovo Motorola 3531 4
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 3
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 3
Apple Inc 12747 3
AMD Graphics Product Group - ATI 964 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 3
МакЦентр - MacCentre 166 3
ЗЭО - Завод электрооборудования 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14623 2
Qualcomm Technologies 1918 2
Dell Technologies - Dell Computer 2162 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 292 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 57 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 2
Nvidia - Mellanox Technologies 94 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Верный - торговая сеть 310 2
1Click 7 2
Белый Ветер 362 2
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Nike 191 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 116 1
Ferrari NV 157 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Dixis - Диксис 359 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3514 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 28
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 69
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7714 67
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6183 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13059 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 54
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 47
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1051 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10363 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 34
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1413 33
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 802 32
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 31
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 309 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 30
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 30
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 28
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2015 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 24
Joystick - Джойстик 1143 23
Наушники - Headphones 4306 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 22
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1027 20
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 19
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 19
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4151 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 18
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 16
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4843 15
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 14
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 14
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 14
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 62
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 32
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 30
Microsoft Windows Mobile 2003 156 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 27
Microsoft Windows 16436 22
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 19
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 17
Microsoft Windows Mobile 5 192 16
Microsoft Office 3999 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 15
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 11
Rover - RoverPC 103 10
HTC Qtek 44 9
HP - palmOne - Handspring Treo 109 9
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 828 9
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 9
HP - palmOne - Tungsten 76 9
Fujitsu Pocket LOOX 81 8
MiTAC Mio 34 7
Nokia Symbian OS 1403 7
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 7
Linux OS 11021 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 6
ASUS MyPal 39 5
Dell Axim PDA 59 5
Acer N series PDA 22 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2383 5
TomTom Navigator 12 4
HTC P - серия коммуникаторов 44 4
HP Compaq iPaq File Store 8 4
HP Compaq iPaq Backup 4 4
Oracle Java - язык программирования 3351 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 4
Microsoft Outlook 1429 4
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 4
HTC Touch - серия смартфонов 71 4
HP - palmOne - LifeDrive 10 4
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 3
Microsoft Windows Mobile 6 250 3
Ксенин Алекс 311 18
Беляев Дмитрий 31 5
Клинаичев Андрей 33 4
Константинов Константин 32 3
Лаптева Марина 114 3
Семенов Александр 165 2
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Ерофеева Мария 31 1
Набоков Сергей 27 1
Никитин Николай 24 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Кузьменко Павел 40 1
Миронов Андрей 14 1
Кобыляцкий Дмитрий 1 1
Исаев Анатолий 1 1
Сезоненко Григорий 1 1
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
Стрельцов Александр 1 1
Hosek Simona - Хосек Симона 3 1
Jinks Barry - Джинкс Бэрри 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Соколов Андрей 20 1
Малафеев Андрей 52 1
Собчак Ксения 17 1
Баранов Алексей 19 1
Финстел Дирк 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 34
Европа 24682 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 13
Китай - Тайвань 4147 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 7
Япония 13567 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 4
Азия - Азиатский регион 5765 4
Канада 4997 3
Южная Корея - Республика 6879 2
Финляндия - Финляндская Республика 3660 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18805 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 67 1
Чад - Республика 41 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2441 1
Земля - планета Солнечной системы 10694 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 1
Польша - Республика 2004 1
Америка - Американский регион 2191 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3052 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1790 1
Франция - Французская Республика 8005 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 1
Великобритания - Лондон 2411 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 964 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14548 1
Украина 7815 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 12
Английский язык 6889 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
Ergonomics - Эргономика 1690 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Литий - Lithium - химический элемент 604 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 85 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 10
allNetDevices 160 2
The Economist 48 1
InfoSync 35 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 4
Microsoft Research 141 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 2
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
День молодёжи - 27 июня 1003 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
GITEX Technology - международная выставка 43 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
CeBIT 612 1
iF Design Awards 26 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
