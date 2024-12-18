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Собчак Ксения



18.12.2024 Татарстанцы подсели на российские сериалы 1
24.10.2018 СМИ: Samsung требует у Ксении Собчак $1,6 млн за то, что она пользуется iPhone 4
13.01.2016 ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2» 1
20.09.2013 На портале госуслуг можно поговорить с призраками 1
19.09.2013 Медведев резко раскритиковал портал госуслуг 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
28.10.2011 Основатель «Корбины» возглавил еврейскую религиозную организацию 1
22.03.2011 «Евросеть» продадут в Лондоне 1
18.08.2010 Гаджеты знаменитостей: звёзды с iPad, iPhone и BlackBerry 2
23.06.2010 Глава «Евросети» предлагает пригласить независимых директоров 1
17.02.2010 «Евросеть» продалась Ксении Собчак 1
30.11.2007 Старейший сайт Рунета эмигрировал вместе с сервером 1
14.08.2007 Гламур на кухне: блендер Kenwood SB-307 1
17.11.2006 МТС запустила Zиму на Северо-Западе 1
06.03.2006 Подарки к 8 Марта - фотокамеры и КПК 1
02.03.2006 Подарки к 8 Марта - ноутбуки и мобильники 1
24.11.2004 Пуанты Анастасии Волочковой идут с Molotok.ru 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Собчак Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Apple Inc 12101 2
Samsung Electronics 10255 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 2
Sony 6544 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
Microsoft Corporation 24625 1
Питерская группа связистов 434 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
МегаФон 8805 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
HP Inc. 5685 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
АФК Система ПАО 1797 1
Nvidia Corp 3487 1
HTC Corporation 1499 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Intel Corporation 12197 1
Toshiba Corporation 2927 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
PeterHost - Петерхост 8 1
JVC Kenwood 416 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
VAIO 334 1
E-Ten Information Systems 118 1
IDT 59 1
Мостелеком 72 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Nikon 622 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 1
Евросеть 1404 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Rambert Holdings - Rambert Managment 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Альфа-Групп 696 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Мать и дитя 23 1
Политех - Политехнический музей 34 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
Вита - cеть аптек 16 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Галерея искусств Зураба Церетели 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Президент Украины 123 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Аксессуары 3881 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 2
Наушники - Headphones 3999 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
DDR - Double data rate 2730 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 783 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 78 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 1
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 284 1
Блендер 96 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Samsung Galaxy Note 695 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 143 1
BlackBerry Classic 5 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Linux OS 9937 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Office 3734 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 1
Apple iPhone 4 782 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 1
HP - palmOne - LifeDrive 10 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 69 1
Apple iTunes Store 1068 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
Google YouTube Content ID 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
VAIO VGN 91 1
HP PhotoSmart 113 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Internet Explorer Pocket - Microsoft Internet Mobile 37 1
Apple iPhone 6 4862 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Nokia Sirocco 102 1
ASUS W - серия ноутбуков 4 1
Nedfield NV - Tulip E-Go Diamond 6 1
Мамут Александр 129 4
Малис Александр 157 3
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 3
Чичваркин Евгений 162 2
Никифоров Николай 1136 2
Кочетков Владислав 248 2
Нарусова Людмила 16 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Levine Adam - Левин Адам 1 1
Морошкин Александр 118 1
Торбахов Александр 94 1
Пономарев Илья 72 1
Spears Britney - Спирс Бритни 64 1
Головин Даниил 34 1
Белковский Станислав 32 1
Немшич Борис 23 1
Ющенко Виктор 39 1
Хакамада Ирина 12 1
Артемьев Тимур 34 1
Кабанов Кирилл 9 1
Скутин Андрей 5 1
Охлобыстин Иван 4 1
Керимов Сулейман 24 1
Фридман Михаил 134 1
Свиридова Алена 2 1
Муратов Дмитрий 5 1
Абрамович Роман 46 1
Малис Олег 80 1
Нагиев Дмитрий 5 1
Улюкаев Алексей 31 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
Тимошенко Юлия 30 1
Лагутенко Илья 2 1
Keys Alicia - Кис Алиша 2 1
Баранов Анатолий 2 1
Бородина Ксения 4 1
Рапуто Андрей 1 1
Гутионов Павел 1 1
Сафронов Никас 1 1
Волочкова Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Украина 7608 2
США - Калифорния - Купертино 271 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Монако Княжество 104 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Украина - Чернобыль 60 1
Америка - Американский регион 2160 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Кипр - Республика 550 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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Образование в России 2191 1
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Металлы - Золото - Gold 1135 1
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Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
AppleInsider 395 1
РИА Новости 917 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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