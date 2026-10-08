Индексная книга (каталог) CNews*
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Политех Политехнический музей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 51
Политех и организации, системы, технологии, персоны:
|Кивокурцев Олег 100 3
|Гольцов Алексей 43 3
|Мокеев Евгений 21 2
|Собчак Ксения 17 1
|Бобкова Лариса 1 1
|Магдануров Гайдар 23 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Верещагин Василий 2 1
|Лобушкин Георгий 16 1
|Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
|Пономарёв Алексей 7 1
|Поповский Александр 93 1
|Лагутенко Илья 2 1
|Левина Марина 12 1
|Клебанов Илья 23 1
|Фортов Владимир 16 1
|Федоров Игорь 15 1
|Кох Дмитрий 11 1
|Хлунов Александр 9 1
|Якеменко Василий 9 1
|Рогачев Михаил 3 1
|Сафронов Никас 2 1
|Кожанов Дмитрий 5 1
|Рапуто Андрей 1 1
|Хонякин Андрей 1 1
|Вишневский Анатолий 2 1
|Рубаков Валерий 3 1
|Чечель Наталия 1 1
|Кудрявцева Алла 1 1
|Григорян Гурген 1 1
|Тарасова Елена 5 1
|Бужилов Александр 1 1
|Волкова Любовь 2 1
|Бессонова Татьяна 1 1
|Грабарская Кира 1 1
|Ребриков Денис 1 1
|Басовская Наталия 1 1
|Кардашев Николай 1 1
|Волочкова Анастасия 1 1
|Медовников Дан 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4079 2
|Grand View Research 26 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.