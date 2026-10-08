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Политех Политехнический музей

Политех - Политехнический музей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.10.2026 В Санкт-Петербурге открылся новый музей, посвященный истории компьютерных игр 1
11.11.2024 Политехнический музей и «Литрес» выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки» 2
04.05.2023 Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили 1
21.03.2023 В России разработали робота-этнографа и робота-историка 1
04.08.2022 В Российских городах начнут массово появляться роботы-экскурсоводы 2
17.01.2022 Сервис Russpass объединил тысячу организаций в туристической сфере и смежных отраслях 1
10.09.2018 Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли 1
04.04.2018 «Яндекс» написал платформу для переселения российских музеев в Сеть 3
28.06.2017 «Элар» завершила оцифровку письменных источников Политехнического музея 3
18.05.2016 «Мегафон» обеспечит скоростным интернетом фестиваль науки, искусства и технологий «Политех 2016» 2
16.03.2016 Более 11 тыс. афиш из собрания Музея Большого театра переведены в цифровой вид 1
22.12.2015 «Яндекс» обновил и дополнил панорамы Москвы и Московской области 1
15.10.2015 Дроны доставили около тысячи SIM-карт клиентам Yota 1
11.08.2015 Xerox показала свой вклад в историю IT 1
02.07.2015 Как отсканировать атомную бомбу? 2
10.12.2012 Председателем набсовета фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» стал министр образования Дмитрий Ливанов 1
09.10.2012 В Москве пройдет VII «Фестиваль науки» 2
13.03.2012 В Москве откроется Microsoft University 1
08.02.2012 МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете» 1
09.12.2011 МТС при поддержке Минкомсвязи и Минобрнауки запустила проект «Полезный и безопасный интернет» 2
26.11.2009 Владимир Путин станет председателем Инновационного конвента в Санкт-Петербурге 1
13.07.2007 Московскому телефону исполнилось 125 лет 1
11.07.2007 Лидеры связи объединяются: 125-летие московского телефона 2
04.06.2007 МГТС поможет в реконструкции зала радиоэлектроники в Политехническом музее 2
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 2
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 2
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 2
14.12.2005 3 июля состоится конференция "Развитие вычислительной техники в России и странах бывшего СССР: история и перспективы" 1
24.11.2004 Пуанты Анастасии Волочковой идут с Molotok.ru 1
24.09.2004 В Москве откроется выставка "SOFTOOL’2004" 1
03.07.2003 "МегаФон" не устает расширять покрытие 1
21.05.2002 Конкурс русских инноваций: победители объявлены 1
27.04.2001 Состоятся похороны 286-го компьютера 1
27.04.2001 286-й компьютер принесут в жертву интернету 2
08.06.2000 Военнослужащие базы ВВС США не могли попасть на сайт политехнического музея из-за фильтров 1

Публикаций - 35, упоминаний - 51

Политех и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 5
Siemens AG - Siemens Group 2675 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 4
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 78 3
GE Fanuc - Фанук 44 3
ИндаСофт - InduSoft 31 3
ИнСАТ - 14 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 3
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 3
Ниеншанц Автоматика 29 3
МТС - Система Телеком 239 3
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 3
Трайтек - Trytek 5 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 3
Авитон 4 3
Руднев-Шиляев 3 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 3
Овен 27 3
Planar Systems 33 3
Flex Controls - Флекс Контролз 3 3
nVent - Schroff GmbH 11 3
ПЛКСистемы 15 3
Microsoft Corporation 25881 3
Intel Corporation 12876 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Крок - Croc 1971 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 68 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Promobot - Промобот 168 3
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 3
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 3
МегаФон 10959 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 448 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Экспотроника ВК 40 3
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 5 2
Dubai Mall - Дубай Молл 51 2
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9079 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 186 2
Яндекс Издательство 1 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Музей русского импрессионизма 6 1
Вита - cеть аптек 18 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Биотех М НПП 1 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 6 1
МГУ - Зоологический музей 1 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Галерея искусств Зураба Церетели 11 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
ГИМ - Государственный исторический музей 21 1
Мурманский областной краеведческий музей 2 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
V&A Museum - Victoria and Albert Museum - Музей Виктории и Альберта 3 1
Государственный музей истории ГУЛАГа 4 1
Фомос-Технолоджи 1 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 63 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 85 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4036 4
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 3
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 3
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1616 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2905 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 177 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 765 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Музеон - парк искусств 21 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 1
Минобрнауки РФ - Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 45 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 389 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 86 1
Парк Зарядье 50 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23216 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16716 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26584 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7615 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5088 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 925 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18516 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5945 3
Встраиваемые системы - Embedded system 107 3
Оцифровка - Digitization 5275 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1653 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3815 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4577 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9712 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7962 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10859 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 2
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Экзоскелет - Exoskeleton 114 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6256 1
Podcasts - Подкастинг 329 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4932 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 449 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6140 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6623 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5534 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10305 1
Стандартизация - Standardization 2359 1
ЭЛАР ПауэрСкан 19 2
МТС Дети в интернете 20 2
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 44 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 285 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Xerox HiQ LED 4 1
ЛитРес Журнал 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1052 1
Microsoft Windows 17024 1
Google Cloud Platform - GCP 390 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 690 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 1
Большой музей - платформа 3 1
Кивокурцев Олег 100 3
Гольцов Алексей 43 3
Мокеев Евгений 21 2
Собчак Ксения 17 1
Бобкова Лариса 1 1
Магдануров Гайдар 23 1
Брыкин Арсений 57 1
Верещагин Василий 2 1
Лобушкин Георгий 16 1
Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
Пономарёв Алексей 7 1
Поповский Александр 93 1
Лагутенко Илья 2 1
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Фортов Владимир 16 1
Федоров Игорь 15 1
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Хлунов Александр 9 1
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Кожанов Дмитрий 5 1
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Ребриков Денис 1 1
Басовская Наталия 1 1
Кардашев Николай 1 1
Волочкова Анастасия 1 1
Медовников Дан 3 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1718 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19381 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6689 1
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