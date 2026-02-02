Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва ЗАО Кунцево Кунцевский район
СОБЫТИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1050 1
|Евлоев Магомед 11 5
|Богатов Антон 79 4
|Зязиков Мурат 9 3
|Ахильгов Калой 9 3
|Нургалиев Рашид 26 2
|Сорокина Лидия 2 2
|Кузнецов Станислав 157 1
|Воробьев Андрей 189 1
|Бугаев Александр 6 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Плиев Муса 5 1
|Земсков Александр 1 1
|Бачинская Алена 0 1
|Володина Валерия 1 1
|Терентьев Савва 36 1
|Делягин Михаил 10 1
|Маркасова Наталья 1 1
|Володин Валерий 3 1
|Слуцкер Владимир 5 1
|Усачева Анна 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11436 4
|РИА Новости 1000 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.