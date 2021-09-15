Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте»

Россиянка Валерия Володина по решению ЕСПЧ получит компенсацию в размере около 13 тыс. евро за взлом ее личной страницы и киберпреследование в соцсети «Вконтакте». Ее экс-сожитель стал создавать страницы с ее персональными данными и интимными снимками. Володина многократно обращалась в полицию, но та регулярно отказывала ей в помощи. В ЕСПЧ она обратилась с иском к России. Суд она выиграла.

Россиянка против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить россиянке Валерии Володиной почти 13 тыс. евро (1,118 млн руб. по курсу ЦБ на 15 сентября 2021 г.) за взлом ее страниц и преследование в социальных сетях, в частности, «Вконтакте», и бездействие отечественных правоохранительных органов. По данным портала Pravo.ru, из-за этого она даже была вынуждена уехать из России и сменить имя.

Свой иск Валерия Володина подала в ЕСПЧ против России. Суд признал, что действующее в России законодательство никак не защищает россиян от преследования в интернете. Также суд постановил, что полиция, в которую Валерия неоднократно обращалась за помощью, продемонстрировала неэффективность своих действий.

Иск Валерии Володиной стал первым в истории обращением в ЕСПЧ из-за преследования в интернете, отмечает Pravo.ru.

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Редакция CNews обратилась в соцсеть «Вконтакте», являющуюся невольным участником дела, с просьбой прокомментировать ситуацию, и ожидает ответа.

С чего все началось

Для самой Валерии обращение в ЕСПЧ стало вторым по счету. Ее история началась в 2015 г., когда она пыталась расстаться с сожителем. В ответ он пригрозил убить ее. Валерия обратилась в полицию, но та отказала ей в возбуждении уголовного дела. Причины, по которым отечественные стражи правопорядка не стали реагировать на угрозы жизни россиянки, неизвестны.

После этого она подала в ЕСПЧ иск против России, и суд постановил выплатить ей 20 тыс. евро (1,72 млн руб.) в качестве компенсации за «унижающее человеческое достоинство физическое и психологическое насилие». Дополнительно Володина должна была получить компенсацию в размере 5875 евро (505,4 тыс. руб.) на оплату судебных издержек.

Новая жалоба в ЕСПЧ на Россию тоже связана с ухажером Валерии Володиной. В 2016 г. она обнаружила, что ее профиль в соцсети «Вконтакте» (принадлежит Mail.ru Group) взломан. В своем аккаунте вместо реального имени она использовала псевдоним, однако взломщик заменил его на ее настоящее имя, а также опубликовал ее паспортные данные, дополнив их интимными фотографиями. Попутно он добавил в друзья некоторых ее знакомых.

Стоит отметить, что Валерия Володина не пояснила, откуда у взломщика оказались ее интимные снимки.

По факту взлома Володина обратилась в полицию. О том, что страничку в соцсети атаковал ее бывший парень, сообщил брат Валерии. С его слов, экс-бойфренд якобы признался в содеянном.

Полицейские отказались возбуждать уголовное дело, но на этот раз обосновали такое решение. Расследование дела не началось потому, что полицейские не сумели вычислить местонахождение бывшего парня Валерии. Он не являлся гражданином России, и вида на жительство на тот момент у него не было.

Продолжение истории

Не смирившись с отказом полицейских, Валерия Володина впоследствии еще несколько раз обращалась к ним с просьбой о возбуждении уголовного дела. Своей цели она добилась лишь в 2018 г. Дело было заведено по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Тем временем в соцсети «Вконтакте» продолжили появляться поддельные страницы с персональными данными Володиной. Кроме того, она стала получать угрозы в мессенджерах. Она вновь обратилась в полицию с просьбой применить к своему бывшему парню запрет определенных действий (ст. 105.1 УК РФ). Однако следователь отказал ей в этом, сославшись на то, что подобная мера якобы предназначена «для исключительных случаев».

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Следующим шагом Валерии стала попытка решения следователя в Кунцевском районном суде. Однако судья, рассматривавший дело, встал на сторону стража правопорядка.

Спустя год, в 2019 г., расследование дела по ст. 137 УК РФ было приостановлено. Следователи выяснили, что поддельные профили создавались с IP-адресов в Азербайджане, тогда как подозреваемый на тот момент находился в Тамбове.

Валерия Володина вновь обратилась в полицию с просьбой расследовать хотя бы случай взлома ее страницы в «Вконтакте» (в 2016 г.), но своей цели не добилась. В 2020 г. дело о взломе соцсетей было окончательно закрыто. При этом следователи обнаружили интимные фото Валерии Володиной в памяти телефона ее экс-сожителя, однако на тот момент срок давности по этому делу истек.

Решение ЕСПЧ

Принимая решение по делу Володиной ЕСПЧ учитывал тот факт, что в 2015 г. ЮНЕСКО признала зависимость между физическим насилием в отношении женщин и их преследованием в интернете. К киберпреследованию организация отнесла, в том числе, взлом страниц, публикацию интимных снимков, выслеживание и др.

ЕСПЧ отметил, что действующие нормы на защиту частной жизни распространяются и на интернет, включая защиту от распространения снимков человека без его на то разрешения. Пытаясь возразить, представитель России на судебном заседании указал на тот факт, что Володина могла потребовать удалить ее интимные снимки из интернета в гражданском процессе, опираясь на ст. 150 и 152 ГК РФ. При этом, со слов представителя России, она даже не попыталась это сделать.

По данным Pravo.ru, Володина опротестовала это заявление, заявив, что сеть «Вконтакте» и без того удалила все ее снимки по е требованию. В то же время в рамках гражданского процесса она бы никак не могла помешать киберсталкеру вновь публиковать ее снимки, поскольку для этого ей пришлось бы выполнять работу следователей и собирать доказательства, что за поддельными страницами стоит именно ее бывший бойфренд.

Володина указала на тот факт, что не подавала гражданский иск потому, что уже было открыто уголовное дело. По данным ЕСПЧ, полиция даже не стала сообщать Володиной, что ей необходимо подать еще и гражданский иск из-за публикации интимных снимков.

Рассмотрев все аспекты дела, ЕСПЧ встал на сторону Володиной и постановил, что российская расследование по ее делу не было проведенной полицией качественно и в полной мере. «Двухлетняя задержка с расследованием, которая в итоге помешала довести дело до суда, вызвана как отсутствием четких правил расследования преследования в интернете, так и нежеланием полиции работать над делом. Даже если подозреваемого невозможно было допросить, правоохранители должны были немедленно выяснить, с каких телефонов и IP-адресов была опубликована компрометирующая информация; когда это все-таки сделали в 2018 г., полиция, по всей видимости, не расследовала возможную связь подозреваемого с лицами в Азербайджане, которые создавали фейковые акаунты Володиной», – пишет Pravo.ru.

В итоге ЕСПЧ признал, что в деле Володиной была нарушена ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд постановил взыскать в пользу Володиной 7500 евро (645,2 тыс. руб.) компенсации и дополнительные 5386 (463,3 тыс. руб.) судебных расходов.