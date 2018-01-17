Разделы

Генпрокуратура РФ Прокуратура субъекта Российской Федерации


СОБЫТИЯ


17.01.2018 «Техносерв» построил новое здание Прокуратуры Республики Алтай

«Техносерв» объявила о завершении комплексного проекта по строительству нового здания для трех Прокуратур Республики Алтай в городе Горно-Алтайск. Новое восьмиэтажное строение с цокольным

19.12.2013 «Акадо Телеком» построит каналы связи до 1 Гбит/с для Прокуратуры Москвы

Компания «Комкор» (торговая марка «АКАДО Телеком») организует корпоративную сеть и построит каналы связи для Прокуратуры Москвы: предложение провайдера по организации услуг связи признано лучшим по итогам электронного аукциона, организованного ведомством. Согласно конкурсной документации, пропускная с
18.05.2010 Прокуратура Москвы продолжает внедрять АИК «Надзор»

оизводств по этим делам и т.п., говорится в сообщении ЭОС. Проект по автоматизации документооборота прокуратуры Москвы стартовал три года назад. На сегодняшний день этот заказчик использует 112
17.01.2007 Прокуратура Москвы закупает рабочие станции

8 млн. руб. Источник финансирования — федеральный бюджет РФ. Принимать заявки на участие в конкурсе прокуратура Москвы будет по 15 февраля и планирует их рассмотреть 19 числа. Подвести же итоги
16.11.2006 Прокуратура г. Москвы обновляет технику

Публикаций - 78, упоминаний - 92

