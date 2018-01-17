Получите все материалы CNews по ключевому слову
|17.01.2018
«Техносерв» построил новое здание Прокуратуры Республики Алтай
«Техносерв» объявила о завершении комплексного проекта по строительству нового здания для трех Прокуратур Республики Алтай в городе Горно-Алтайск. Новое восьмиэтажное строение с цокольным
|19.12.2013
«Акадо Телеком» построит каналы связи до 1 Гбит/с для Прокуратуры Москвы
Компания «Комкор» (торговая марка «АКАДО Телеком») организует корпоративную сеть и построит каналы связи для Прокуратуры Москвы: предложение провайдера по организации услуг связи признано лучшим по итогам электронного аукциона, организованного ведомством. Согласно конкурсной документации, пропускная с
|18.05.2010
Прокуратура Москвы продолжает внедрять АИК «Надзор»
оизводств по этим делам и т.п., говорится в сообщении ЭОС. Проект по автоматизации документооборота прокуратуры Москвы стартовал три года назад. На сегодняшний день этот заказчик использует 112
|17.01.2007
Прокуратура Москвы закупает рабочие станции
8 млн. руб. Источник финансирования — федеральный бюджет РФ. Принимать заявки на участие в конкурсе прокуратура Москвы будет по 15 февраля и планирует их рассмотреть 19 числа. Подвести же итоги
|16.11.2006
|Прокуратура г. Москвы обновляет технику
