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Темпесто Tempesto

Темпесто - Tempesto

Компания Темпесто представляет собой специализированного участника рынка IT-инфраструктуры, занимающего позицию официального дистрибьютора решений в области бесперебойного электроснабжения и управления электропитанием. Ключевой особенностью бизнес-модели организации является монобрендовая стратегия: компания выступает эксклюзивным или основным партнером для производителя импульсных источников питания и систем терморегулирования Delta Electronics. Деятельность «Темпесто» сосредоточена на поставке, внедрении и технической поддержке оборудования Delta Electronics на территории России и стран СНГ. Организацию можно охарактеризовать как ключевое звено цепочки создания стоимости, связывающее глобального вендора с системными интеграторами и конечными заказчиками из различных отраслей экономики.

Основной профиль компании — дистрибуция источников бесперебойного питания (ИБП), модульных ИБП, систем терморегулирования и сопутствующего оборудования для дата-центров, промышленных объектов и коммерческих структур. «Темпесто» не только осуществляет логистические поставки, но и участвует в проектировании энергоинфраструктуры, обеспечивая техническую поддержку на этапах монтажа и ввода в эксплуатацию.

Ключевые отличительные особенности:

  • Монобрендовость: Полная ориентация на продуктовую линейку Delta Electronics позволяет компании накапливать глубокую экспертизу именно в этом сегменте, что повышает качество консалтинга для клиентов.
  • Работа со сложными проектами: Компания реализует проекты с высокими требованиями к надежности, включая объекты критической инфраструктуры (государственные системы учета энергии, медицинские учреждения, телекоммуникационные центры).
  • Партнерская экосистема: «Темпесто» активно взаимодействует с системными интеграторами, предоставляя им техническую и маркетинговую поддержку для реализации проектов у конечных заказчиков.

Сильной стороной компетенций является знание специфики оборудования Delta Electronics и опыт работы в условиях жестких ограничений (например, модернизация без остановки производства). Слабой стороной, обусловленной монобрендовостью, может быть ограниченная гибкость при запросах клиентов на оборудование других вендоров, хотя это компенсируется широким ассортиментом внутри линейки Delta.

 

Продукты и технологии

Компания внедряет следующие основные решения от Delta Electronics:

  1. ИБП серии Ultron (DPS, H): Высокоскоростные инверторные источники питания большой мощности (до 200 кВА и выше) для дата-центров и промышленных объектов. Обеспечивают высокую плотность энергии и надежность.
  2. Модульные ИБП NH Plus: Компактные решения с резервированием N+1, предназначенные для серверных помещений банков, фармацевтических компаний и других структур с ограниченными площадями. Отличаются высокой энергоэффективностью и модульностью.
  3. ИБП серии Amplon GAIA: Однофазные источники питания малой мощности (1–2 кВА) для защиты критичного IT-оборудования на рабочих местах или в небольших серверных комнатах.

Ключевые технологии включают модульную архитектуру, позволяющую масштабировать мощность, системы параллельного резервирования для повышения отказоустойчивости, а также интеллектуальные системы управления и мониторинга электропитания. Собственные запатентованные разработки «Темпесто» не заявлены; компания использует технологическую базу Delta Electronics.

Клиенты и деловые связи

«Темпесто» работает с заказчиками из секторов финансов, телекоммуникаций, энергетики, здравоохранения и промышленности.

  • Imaqliq (Санкт-Петербург): Дата-центр. Масштаб сотрудничества: поставка ИБП Ultron DPS мощностью 200 кВА для обеспечения роста числа стоек.
  • Республиканское унитарное предприятие «Белэнерго»: Государственная энергетическая структура Беларуси. Масштаб: внедрение 187 единиц оборудования Amplon GAIA суммарной мощностью 374 кВА для защиты системы учета электроэнергии.
  • РУП «БРТПЦ» (Белорусский радиотелевизионный передающий центр): Телекоммуникационный сектор. Масштаб: защита 15 автоматизированных радиотелевизионных станций комплектами ИБП Ultron H мощностью 20 кВА каждый.
  • Фармацевтическая компания «Акрихин»: Промышленный сектор. Модернизация питания серверных в Москве и Купавне с использованием модульных ИБП NH Plus.
  • «Сбербанк России» (отделение в Анапе): Финансовый сектор. Установка модульного ИБП Delta NH Plus мощностью 120 кВА.

Деловые связи выстроены вокруг партнерства с Delta Electronics (вендор) и взаимодействия с системными интеграторами, такими как «Ситилинк-ЮГ», IBS Platformix. «Темпесто» выступает технологическим партнером и поставщиком оборудования, делегируя часть монтажных и интеграционных работ специализированным подрядчикам.

На российском рынке дистрибуции систем бесперебойного питания и электропитания конкурентами «Темпесто» выступают другие федеральные дистрибьюторы и специализированные компании, работающие с аналогичными или конкурирующими брендами (например, Eaton, Vertiv, Riello, IPPON).

  1. АйТиС (ITIS)
  2. ГК «Диалог»
  3. РусБизнесЛайн
  4. Окно в Европу
  5. Технологии и Софт
  6. Фоксбайт
  7. ИТ-Софт
  8. Компьютерные системы (КС)
  9. Элтекс
  10. Системный оператор (SOFTLINE)

Зарубежные аналоги компаний, занимающихся глобальной дистрибуцией IT-инфраструктуры:

  1. Ingram Micro (Голландия/США) — крупнейший мировой дистрибьютор.
  2. TD Synnex (США) — специализируется на IT и телеком-продукции.
  3. Arrow Electronics (США) — дистрибьютор электронных компонентов и решений.

Информация актуальна на май 2026 года.

СОБЫТИЯ

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05.11.2020 Все бизнес-активы интернет-омбудсмена России признаны банкротами 1
10.01.2018 Мегаватты в офис: ИБП, генераторы, «подводные камни» 1
02.11.2017 RCNTEC начинает отгрузки «швейцарского армейского ножа» в мире управления питанием 1
21.08.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП «Монди Сыктывкарский ЛПК» 1
27.04.2017 На рынок выходит российское решение для управления питанием в ЦОДах 1
19.10.2016 Delta Electronics оснастила дата-центр Imaqliq промышленными ИБП 1
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 1
14.09.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 2
31.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 2
26.11.2015 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД завода LG Electronics 1
28.08.2015 Delta Electronics открыла свой первый в России тренинг-центр 1
20.08.2014 Delta Electronics оснастила отделение «Сбербанка России» в Анапе модульным ИБП 1
15.08.2014 «Акрихин» модернизировал систему бесперебойного питания на базе оборудования Delta Electronics 1
07.10.2013 Система учета «Белэнерго» под защитой ИБП Delta Electronics 1
01.10.2013 Delta Electronics защитила телевизионную передающую сеть Республики Беларусь 1
27.08.2013 Delta Electronics и «Темпесто» модернизировали систему питания дилерского центра «Панавто» 2
21.08.2012 «Темпесто» модернизировала системы электропитания «Научного центра здоровья детей» РАМН 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Темпесто и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 11
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 3
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 2
Camunda - Camunda Services GmbH 45 2
АСПТ Спецавтоматика 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
МегаФон 10542 1
Nutanix 112 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 1
LG Electronics 3722 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 29 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9438 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 537 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 770 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 148 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Роскосмос - НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 1
Hostkey 9 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 15 1
Спектр РС - Spectr RS 11 1
БРТПЦ РУП - Белорусский радиотелевизионный передающий центр 3 1
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Газпром нефть 701 2
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 2
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 11 2
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
Панавто 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
Pony Express - Фрейт линк 72 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Лента - Утконос 179 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 504 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Энергосбережение и модернизация промышленных предприятий ООО 1 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Девятый трест 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5910 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 607 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1594 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6551 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12636 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2456 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10543 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15796 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 566 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27044 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9761 2
Электроэнергетика - Электропитание - RPCM - Resilient Power Control Module - Модуль удалённого управления электропитанием 10 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3197 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2295 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 74 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14661 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1252 2
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 566 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10512 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2020 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления 450 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17766 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1560 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1319 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 614 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2923 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2329 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 533 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 746 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6141 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 156 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13001 1
RCNTEC - RPCM - Remote Power Control Module - RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 9 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
RCNTEC - Complaud - Система мониторинга ИБ 5 1
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 1
ELMA BPM 36 1
GAiA-X - европейская облачная система 54 1
Dropbox Paper 81 1
RCNTEC - RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 12 1
RCNTEC - Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
Гаврилов Леонид 6 6
Коптелов Андрей 132 3
Кастильо Игорь 24 3
Алешин Владимир 21 3
Котиков Александр 4 3
Елиферов Виталий 10 3
Гусейнов Фуад 2 2
Нештун Денис 14 2
Вагнер Юлия 12 2
Баринова Мария 2 2
Погодаев Александр 8 2
Камышев Михаил 5 2
Опарин Дмитрий 3 2
Сараев Антон 3 2
Ашуров Шухратджон 2 2
Яганин Роман 1 1
Чаянов Петр 1 1
Трефилов Алексей 48 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Гребенников Михаил 3 1
Файрушин Марат 3 1
Алешин Александр 4 1
Кадыков Роман 15 1
Яковлев Антон 33 1
Осипенко Александр 1 1
Котов Денис 7 1
Киселева Анастасия 6 1
Опополь Виктор 1 1
Bigler Peter - Биглер Петер 1 1
Сапунов Сергей 3 1
Меньщиков Валерий 1 1
Сазонов Михаил 4 1
Аляутдинов Руслан 1 1
Яхин Роман 1 1
Дементьева Елена 2 1
Лещинский Александр 2 1
Шапошников Максим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 3
Европа 24879 2
Беларусь - Белоруссия 6234 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4437 1
Израиль 2842 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2590 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 457 1
Китай - Тайвань 4221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2219 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 228 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 193 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 33 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 484 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3274 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8003 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15795 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33236 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5522 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6977 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6633 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3629 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 132 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21300 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2951 1
VAD - Value Added Distribution 138 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 1
Москва - Дом Долгоруковых - объект культурного наследия 2 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5954 1
Энергетика - Energy - Energetically 5764 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4573 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1873 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11145 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1573 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 530 1
N+1 - Издание 186 3
ITResearch 123 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 597 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 735 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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