Темпесто - Tempesto

Компания Темпесто представляет собой специализированного участника рынка IT-инфраструктуры, занимающего позицию официального дистрибьютора решений в области бесперебойного электроснабжения и управления электропитанием. Ключевой особенностью бизнес-модели организации является монобрендовая стратегия: компания выступает эксклюзивным или основным партнером для производителя импульсных источников питания и систем терморегулирования Delta Electronics. Деятельность «Темпесто» сосредоточена на поставке, внедрении и технической поддержке оборудования Delta Electronics на территории России и стран СНГ. Организацию можно охарактеризовать как ключевое звено цепочки создания стоимости, связывающее глобального вендора с системными интеграторами и конечными заказчиками из различных отраслей экономики.

Основной профиль компании — дистрибуция источников бесперебойного питания (ИБП), модульных ИБП, систем терморегулирования и сопутствующего оборудования для дата-центров, промышленных объектов и коммерческих структур. «Темпесто» не только осуществляет логистические поставки, но и участвует в проектировании энергоинфраструктуры, обеспечивая техническую поддержку на этапах монтажа и ввода в эксплуатацию.

Ключевые отличительные особенности:

Монобрендовость: Полная ориентация на продуктовую линейку Delta Electronics позволяет компании накапливать глубокую экспертизу именно в этом сегменте, что повышает качество консалтинга для клиентов.

Полная ориентация на продуктовую линейку Delta Electronics позволяет компании накапливать глубокую экспертизу именно в этом сегменте, что повышает качество консалтинга для клиентов. Работа со сложными проектами: Компания реализует проекты с высокими требованиями к надежности, включая объекты критической инфраструктуры (государственные системы учета энергии, медицинские учреждения, телекоммуникационные центры).

Компания реализует проекты с высокими требованиями к надежности, включая объекты критической инфраструктуры (государственные системы учета энергии, медицинские учреждения, телекоммуникационные центры). Партнерская экосистема: «Темпесто» активно взаимодействует с системными интеграторами, предоставляя им техническую и маркетинговую поддержку для реализации проектов у конечных заказчиков.

Сильной стороной компетенций является знание специфики оборудования Delta Electronics и опыт работы в условиях жестких ограничений (например, модернизация без остановки производства). Слабой стороной, обусловленной монобрендовостью, может быть ограниченная гибкость при запросах клиентов на оборудование других вендоров, хотя это компенсируется широким ассортиментом внутри линейки Delta.

Продукты и технологии

Компания внедряет следующие основные решения от Delta Electronics:

ИБП серии Ultron (DPS, H): Высокоскоростные инверторные источники питания большой мощности (до 200 кВА и выше) для дата-центров и промышленных объектов. Обеспечивают высокую плотность энергии и надежность. Модульные ИБП NH Plus: Компактные решения с резервированием N+1, предназначенные для серверных помещений банков, фармацевтических компаний и других структур с ограниченными площадями. Отличаются высокой энергоэффективностью и модульностью. ИБП серии Amplon GAIA: Однофазные источники питания малой мощности (1–2 кВА) для защиты критичного IT-оборудования на рабочих местах или в небольших серверных комнатах.

Ключевые технологии включают модульную архитектуру, позволяющую масштабировать мощность, системы параллельного резервирования для повышения отказоустойчивости, а также интеллектуальные системы управления и мониторинга электропитания. Собственные запатентованные разработки «Темпесто» не заявлены; компания использует технологическую базу Delta Electronics.

Клиенты и деловые связи

«Темпесто» работает с заказчиками из секторов финансов, телекоммуникаций, энергетики, здравоохранения и промышленности.

Imaqliq (Санкт-Петербург): Дата-центр. Масштаб сотрудничества: поставка ИБП Ultron DPS мощностью 200 кВА для обеспечения роста числа стоек.

Дата-центр. Масштаб сотрудничества: поставка ИБП Ultron DPS мощностью 200 кВА для обеспечения роста числа стоек. Республиканское унитарное предприятие «Белэнерго»: Государственная энергетическая структура Беларуси. Масштаб: внедрение 187 единиц оборудования Amplon GAIA суммарной мощностью 374 кВА для защиты системы учета электроэнергии.

Государственная энергетическая структура Беларуси. Масштаб: внедрение 187 единиц оборудования Amplon GAIA суммарной мощностью 374 кВА для защиты системы учета электроэнергии. РУП «БРТПЦ» (Белорусский радиотелевизионный передающий центр): Телекоммуникационный сектор. Масштаб: защита 15 автоматизированных радиотелевизионных станций комплектами ИБП Ultron H мощностью 20 кВА каждый.

Телекоммуникационный сектор. Масштаб: защита 15 автоматизированных радиотелевизионных станций комплектами ИБП Ultron H мощностью 20 кВА каждый. Фармацевтическая компания «Акрихин»: Промышленный сектор. Модернизация питания серверных в Москве и Купавне с использованием модульных ИБП NH Plus.

Промышленный сектор. Модернизация питания серверных в Москве и Купавне с использованием модульных ИБП NH Plus. «Сбербанк России» (отделение в Анапе): Финансовый сектор. Установка модульного ИБП Delta NH Plus мощностью 120 кВА.

Деловые связи выстроены вокруг партнерства с Delta Electronics (вендор) и взаимодействия с системными интеграторами, такими как «Ситилинк-ЮГ», IBS Platformix. «Темпесто» выступает технологическим партнером и поставщиком оборудования, делегируя часть монтажных и интеграционных работ специализированным подрядчикам.

На российском рынке дистрибуции систем бесперебойного питания и электропитания конкурентами «Темпесто» выступают другие федеральные дистрибьюторы и специализированные компании, работающие с аналогичными или конкурирующими брендами (например, Eaton, Vertiv, Riello, IPPON).

АйТиС (ITIS) ГК «Диалог» РусБизнесЛайн Окно в Европу Технологии и Софт Фоксбайт ИТ-Софт Компьютерные системы (КС) Элтекс Системный оператор (SOFTLINE)

Зарубежные аналоги компаний, занимающихся глобальной дистрибуцией IT-инфраструктуры:

Ingram Micro (Голландия/США) — крупнейший мировой дистрибьютор. TD Synnex (США) — специализируется на IT и телеком-продукции. Arrow Electronics (США) — дистрибьютор электронных компонентов и решений.

Информация актуальна на май 2026 года.