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Панавто

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.08.2026 Рынок дополнительной занятости для рабочих профессий вырос в 1,6 раза 1
27.08.2013 Delta Electronics и «Темпесто» модернизировали систему питания дилерского центра «Панавто» 3
06.04.2011 Optima взяла на обслуживание периферийную и офисную технику «Панавто» 1
22.03.2011 «Панавто» ведёт взаиморасчеты с клиентами и поставщиками с помощью «БИТ:Казначества и Бюджетирования» 1
13.05.2010 Incadea и BrightConsult будут сотрудничать в сфере создания ИТ-решений для автобизнеса 1
30.03.2010 BCI подвела итоги работы на российском рынке за шесть месяцев 1
30.04.2009 «Панавто-Юг» оптимизировал бизнес-процессы с помощью BrightAuto 2
24.12.2007 Новый автоцентр Mersedes автоматизирован на базе BrightAuto 2
12.03.2007 В Москве пройдет Microsoft Dynamics AX Forum 1
06.03.2007 22 марта в Москве пройдет Microsoft Dynamics AX Forum 1
05.03.2007 В Москве пройдет Microsoft Dynamics AX Forum 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Панавто и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25776 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 3
СИНХ - Таттелеком 229 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
Телебалт 21 3
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 27 3
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 3
Broadcom - VMware 2610 1
9595 1
Navicon - Навикон 339 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Optima Services 36 1
BCI - Business Continuity International 6 1
Темпесто - Tempesto 18 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 5
Балтик Петролеум 12 3
Дедал-Вагоны - ПТМЗ - Петербургский трамвайно-механический завод 4 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 256 3
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 3
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Автомир ГК 43 3
Разгуляй 40 3
КАДВИ - Калужский двигатель 20 3
Пивоварни Ивана Таранова 11 3
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 482 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Volvo Group 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7828 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 2
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 377 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7212 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4604 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5641 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8268 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3213 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7699 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 93 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2496 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4346 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2024 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 1
Аксессуары 4283 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 1
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Microsoft Dynamics 1197 6
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
1С Первый Бит - БИТ:Казначейство и Бюджетирование 3 1
Linux OS 11535 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1794 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 620 1
Таранов Иван 8 3
Гаврилов Леонид 6 1
Сарафанов Александр 5 1
Жуков Павел 5 1
Бабков Виктор 4 1
Павлович Кирилл 1 1
Саблуков Кирилл 1 1
Меньщиков Валерий 1 1
Горб Руслан 5 1
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