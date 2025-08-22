Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181430
ИКТ 14105
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Subaru Субару Мотор

Subaru - Субару Мотор

УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai 1
30.08.2024 Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути 1
29.06.2023 Найден способ честного отъема миллиардов долларов у корпораций с помощью ИИ и интернет-рекламы 1
05.05.2022 Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен 1
22.04.2022 Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться? 1
22.03.2021 Мировое производство принтеров может остановиться 1
20.07.2020 «Субару Мотор» перешла на электронный документооборот на базе системы Directum и сервиса Synerdocs 5
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 1
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 1
18.02.2019 Самые необычные игрушки на радиоуправлении: выбор Zoom 1
10.10.2017 Японский гигант делает ставку на работу с данными 1
14.11.2016 Samsung покупает легендарного производителя систем для авто за $8 млрд 1
18.04.2016 Кризиса нет: Доход жены министра связи увеличился в 4 раза 1
17.04.2015 Автомобильная система Apple CarPlay начала работать в России 1
16.01.2015 Семь причин купить Xbox One 1
04.07.2014 LG начала продвигать Android в автомобилях 1
26.05.2014 Определены лучшие и худшие системы автоматического торможения в автомобилях 1
20.05.2014 Рынок автомобилей с подключенными смартфонами вырастет в 54 раза 1
30.04.2014 Водители начали доверять автоматическим тормозам 1
04.03.2014 Mercedes-Benz пустит Android в свои автомобили 1
03.03.2014 Apple CarPlay интегрирует использование автомобиля с iPhone 1
29.01.2014 Автоматические тормоза Subaru научились реагировать на светофоры 1
22.10.2013 Дилер Subaru ведет учет с помощью программного продукта «1С-Раруса» 1
19.06.2013 Одна из теорий темной материи получила подтверждение 1
18.01.2012 Call-центр «Континент ТВ», «Телекарты» и «Восточного Экспресса» увеличил мощности вдвое 1
29.09.2010 Oracle представила 16-ядерный серверный процессор и новые системы семейства SPARC T3 1
13.05.2010 Incadea и BrightConsult будут сотрудничать в сфере создания ИТ-решений для автобизнеса 1
14.05.2009 «Поиск@Mail.Ru» и GoGo.Ru проанализировали поисковые запросы 1
27.04.2009 Объект Himiko: новая загадка архаичной Вселенной 1
08.04.2009 Щеголев зарабатывает больше Медведева и Путина, но снимает квартиру 1
03.04.2009 Обнаружено невозможное скопление галактик 1
20.10.2008 «ИнтелТелеком» построила call-центр для автодилера РРТ 1
11.09.2008 В глубоком космосе выявлено нечто очень странное 1
04.06.2008 Subaru в России внедрила «1С:Бухгалтерию 8» 3
17.09.2007 Погиб Колин МакРей 1
14.03.2007 Машина из проволки 1
23.10.2006 Стихия нанесла удар по гавайским телескопам 1
23.10.2006 Стихия нанесла удар по гавайским телескопам 1
28.07.2006 Обнаружена крупнейшая структура во Вселенной 1
28.07.2006 Обнаружена крупнейшая структура во Вселенной 1

Публикаций - 52, упоминаний - 58

Subaru и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25017 5
Apple Inc 12375 5
8675 4
Google LLC 12061 4
Галактика - Корпорация 1491 4
EyeSight - Eyesight Mobile Technologies 4 3
Samsung Electronics 10454 2
Directum - Директум 1147 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 1
Hitachi Insight Group 8 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Астра Пейдж - Astra Page 5 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 174 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Oracle Corporation 6795 1
Broadcom - VMware 2432 1
LG Electronics 3652 1
Sony 6592 1
Nvidia Corp 3636 1
Qualcomm Technologies 1867 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 249 1
Fujitsu 2054 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Hitachi - Хитачи 1474 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 979 1
1С-Рарус 915 1
Pentaho 60 1
HEC 25 1
Nintendo 789 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
Codemasters 243 1
LG Group 24 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Ростех - Автоматика Концерн 1702 1
Цифра ГК 2503 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 12
BMW Group 461 11
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 11
Volvo Cars 253 10
Honda Motor Company - HND 237 10
Volkswagen Group - VW 290 8
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 8
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 8
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 92 7
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 6
Hyundai Motor Company 406 6
Ford 417 6
Volkswagen Audi Group 219 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 6
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 133 5
Ferrari NV 157 4
Tata Motors - Jaguar Cars 124 3
Toyota - Lexus 81 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 3
Mazda Motor Corporation 71 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 3
Mitsubishi Motors 24 3
Chevrolet 39 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 2
Renault Groupe 162 2
Honda - Acura 18 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Tesla Motors 417 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
ПСБ - Промсвязьбанк 880 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Promsvyaz Capital B.V. 10 1
Прэктис капитал 2 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Peters International 4 1
ПСБ менеджмент 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12382 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5076 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6172 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1039 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25059 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22279 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11034 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21443 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9949 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26478 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3442 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17569 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25382 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13148 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11000 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13136 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5745 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12512 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3377 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6191 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4163 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11850 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13046 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7105 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 648 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4776 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9859 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11994 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7283 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14165 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12737 2
Освещение - яркость источника света 705 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1444 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7951 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6184 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4724 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6006 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 8
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 502 6
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 69 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7213 4
Google Android 14441 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 4
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 4
Apple iOS 8056 3
Apple Siri - Голосовой помощник 405 3
Apple iPhone 5 774 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2371 2
Microsoft Windows 16085 2
Subaru Outback 10 2
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 2
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Apple Pay 499 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Bombardier Challenger 2 1
GM Cadillac Escalade 8 1
Apple Beats Music 12 1
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 12 1
Apple iPhone 6 4863 1
Hitachi Enterprise Cloud - HEC - Hitachi Cloud Accelerator Platform 7 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 77 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4072 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 480 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Codemasters Colin McRae Rally - автосимулятор 11 1
Google YouTube - Видеохостинг 2844 1
Apple iPad 3895 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 87 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Щеголев Игорь 698 2
Щеголева Римма 11 2
Ананьев Дмитрий 80 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Афанасьев Александр 39 1
Мамакин Владимир 8 1
Иодко Алексей 9 1
Иванов Дмитрий 96 1
Жупанов Андрей 8 1
Волошкина Татьяна 8 1
Шаталов Владимир 13 1
Козеренко Евгений 9 1
Горький Максим 17 1
Малыхин Виталий 1 1
Павлов Евгений 17 1
Пидлужный Иван 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Breder Gary - Бредер Гэри 2 1
Ананьев Алексей 110 1
Липов Андрей 65 1
Никифорова Светлана 34 1
Roh Greg - Роа Грег 2 1
Путин Владимир 3286 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Кудрин Алексей 124 1
Левитин Игорь 35 1
Горб Руслан 5 1
Рейман Леонид 1053 1
Шматко Сергей 12 1
Larry Page - Ларри Пейдж 193 1
Дунаев Дмитрий 2 1
Водясов Алексей 222 1
Fowler John - Фаулер Джон 22 1
Гладышева Яна 1 1
Басаргин Виктор 9 1
McRae Colin - МакРей Колин 8 1
Juliussen Egil - Юлиуссен Эгиль 3 1
Трутнев Юрий 14 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 1
Япония 13421 18
Россия - РФ - Российская федерация 152273 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 10
Земля - планета Солнечной системы 10532 10
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 9
Германия - Федеративная Республика 12845 7
Чили - Республика 479 7
Солнечная система - Solar system 2537 5
Европа 24485 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 597 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17754 3
Италия - Итальянская Республика 4404 3
Израиль 2771 3
Швеция - Королевство 3654 3
Канада 4945 3
Таиланд - Королевство 847 2
Палестина - Сектор Газа 20 2
Юпитер - планета Солнечной системы 555 2
Нидерланды 3582 2
США - Техас 1001 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 2
США - Аризона 533 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4040 2
Китай - Тайвань 4079 2
Южная Корея - Республика 6775 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 99 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 42 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 20 2
Беларусь - Белоруссия 5927 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7885 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 897 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 56 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Бразилия - Федеративная Республика 2421 1
Индия - Bharat 5598 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3165 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5458 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 18
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3756 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 7
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 291 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6184 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1705 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9320 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5868 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5154 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5938 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6198 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 218 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3128 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6110 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 527 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 566 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7150 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6951 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2128 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5792 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4829 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3097 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2648 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 86 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4217 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10331 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 361 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 401 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5833 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5123 1
Английский язык 6807 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 531 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Optics 139 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 224 2
Universe Today 34 2
GQ 21 2
Ведомости 1128 1
CNews - ZOOM.CNews 1851 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Bloomberg 1350 1
DigiTimes - Издание 1317 1
Korea Herald 44 1
AP - Associated Press 2006 1
Из рук в руки - irr.ru 68 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
IGN 53 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1061 1
Nature 816 1
Phys.org 972 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 297 1
MIT Technology Review 65 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Times 632 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
In-Stat/MDR 70 1
Fortune Global 1000 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 4
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 2
SAAO - South African Astronomical Observatory - Южноафриканская астрономическая обсерватория 2 2
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 8 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 252 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: