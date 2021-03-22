Спецпроекты

Мировое производство принтеров может остановиться

Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Цены на печатающие устройства могут резко увеличиться в результате вызванного дефицитом подорожания микросхем оперативной памяти. Производители не исключают, что при сохранении данной тенденции производство принтеров и вовсе станет невозможным.

Производству принтеров мешает дефицит памяти

Дефицит динамической оперативной памяти (DRAM) может привести к резкому подорожанию принтеров и прочих устройств печати, пишет Nikkei Asian Review.

Спрос на устройства печати для дома, по словам экспертов, поддерживается на высоком уровне благодаря переходу на «удаленку» в разгар коронакризиса. Однако производители принтеров сталкиваются с трудностями в закупке необходимых в производстве принтеров микросхем оперативной памяти, в особенности предыдущих поколений, из-за их глобального дефицита.

«Если нынешняя ситуация [с дефицитом памяти] останется прежней, производство принтеров станет невозможным», – приводит слова представителя неназванного японского производителя полупроводников Nikkei Asian Review.

Почему дорожает память

Медианная спотовая (моментальная) цена на 4-гигабитные чипы оперативной памяти DDR4 выросла на 60% с начала 2021 г. и достигли максимального значения с марта 2019 г. – $2,68 за штуку, отмечает издание. Причем, вопреки обычной практике, цены продолжили расти даже после завершения новогодних каникул в Китае – с возобновлением работы крупных фабрик по производству памяти.

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Резкий рост цен на оперативную память создал угрозу производству принтеров

По мнению аналитиков, причиной подорожания DRAM является рост спроса на полупроводники в целом, который, в свою очередь, вызван всплеском продаж персональных компьютеров и бытовой электроники на фоне пандемии коронавируса, а также быстрым восстановлением автомобильной индустрии. Этому также способствуют дисбаланс спроса и предложения на рынке полупроводников, вызванный торговыми санкциями США в отношении Китая. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на DRAM, поскольку ничто не предвещает прекращения дефицита полупроводников в ближайшее время.

Производители модулей оперативной памяти из числа компаний малого и среднего размера, закупающие микросхемы DRAM небольшими партиями, являются основными покупателями на рынке моментальных сделок. По данным источника, на этом рынке реализуется около 10% всех производимых чипов DRAM, и цены на них чутко реагируют на изменение соотношения спроса и предложения.

Производители принтеров, закупающие микросхемы памяти DRAM большими партиями, как правило, согласуют цены с поставщиками раз в месяц или квартал. На долю участников рынка, работающих по долгосрочным контрактам, приходится 90% всех сделок. Однако с недавних пор такие игроки вынуждены приобретать чипы на спотовом рынке, дабы компенсировать их нехватку.

Сегодняшний мировой рынок полупроводников не способен оперативно отреагировать на внезапный рост спроса из-за того, что крупнейшие разработчики дизайна чипов и непосредственные производители продукции в кремнии представляют собой отдельные независимые бизнес-единицы, считают аналитики Nikkei Asian Review. К примеру, за дизайном популярных чипов для смартфонов стоит американская Qualcomm, в то время как их выпуском на своих фабриках занимается тайваньская TSMC.

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В феврале 2021 г. тайваньские производители памяти переориентировались на производство кастомных чипов и других более выгодных видов продукции, что сразу же привело к 10-процентному росту цен на DRAM, отмечает источник. К смене приоритетов тайваньских чипмейкеров могут иметь отношение крупнейшие мировые производители автомобилей – Volkswagen, Ford, Subaru, Toyota, Nissan, Fiat Chrysler и др., зависящие от тайваньской TSMC и испытывающие острую нужду в полупроводниках, из-за недостатка которых им приходится сокращать производство. Автопроизводители Германии, к примеру, не только провели серию прямых переговоров с TSMC по вопросу увеличения объемов выпуска автомобильной электроники, но и использовали дипломатические каналы для достижения своих целей.

В начале марта 2021 г. CNews писал, что на мировом рынке оперативной памяти сформировалась тенденция к устойчивому росту цен на все распространенные форматы модулей. Всего за месяц стоимость чипов DDR4 емкостью 4 Гбит подскочила почти на 7%, а устаревшие DDR2 1 Гбит – и вовсе более чем на 10%. SSD-накопители тоже не дешевеют – к концу II квартала 2021 г. накопители корпоративного класса станут дороже на 5%, а пользовательские SSD – на 8%. По мнению экспертов DigiTimes, DRAM продолжит дорожать в течение всего 2021 г.

Ситуация на рынке принтеров

По данным исследования IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, в IV квартале 2020 г. глобальные поставки принтеров, копиров и МФУ увеличились на 5,6% в штуках – всего было продано около 27 млн устройств. Однако в деньгах по итогам последней четверти года рынок сократился на 5,1% – до $11,1 млрд.

Интенсивный рост объема поставок, зафиксированный аналитиками IDC во втором полугодии, привел к тому, что по итогам всего 2020 г. продажи выросли на 0,4% в штуках. Тем не менее, в денежном выражении глобальный рынок устройств печати сократился на 12,3%. Сокращение вызвано снижением поставок оргтехники высокого класса из-за перехода офисного персонала на удаленный режим работы.

Что же касается российского рынка устройств печати, то, по данным IDC, в 2020 г. поставки производителей на местный рынок сократились на 5,3% по сравнению с уровнем 2019 г. до 2,69 млн штук, а в денежном выражении – сократились на 4,1% до $664 млн.

В IV квартале 2020 г. российский рынок устройств печати сократился на 0,9% в штучном выражении и на 11,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. За указанный промежуток времени на российский рынок было поставлено около 824 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около $200 млн.

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