Оперативная память и SSD во всем мире стремительно дорожают, и пока не планируют дешеветь

На мировом рынке оперативной памяти сформировалась тенденция к устойчивому росту цен на все распространенные форматы модулей. Всего за месяц стоимость чипов DDR4 емкостью 4 Гбит подскочила почти на 7%, а устаревшие DDR2 1 Гбит – и вовсе более чем на 10%. SSD-накопители тоже не дешевеют – к концу II квартала 2021 г. накопители корпоративного класса станут дороже на 5%, а пользовательские SSD – на 8%.

Память снова в цене

Поставщики оперативной памяти резко повысили контрактные цены на модули оперативной памяти. Согласно отчету TrendForce, ситуация затронула как актуальный стандарт DDR4, так и устаревшие модули DDR3 и DDR2.

Основной причиной подорожания стал дефицит полупроводниковой продукции, с которой столкнулась не только компьютерная, но и автомобильная индустрия. Дополнительным фактором стал ежегодный рост мирового рынка DRAM, каждый год начинающийся в I квартале.

В первую очередь рост цен коснулся так называемых «нишевых» чипов памяти с очень узкой областью применения, а также модулей начального уровня, с минимальной по современным меркам емкостью. Для примера, по итогам февраля 2021 г. модули DDR3 с емкостью 4 Гбит подорожали на 6,79%, если сравнивать с январем 2021 г.

Рост цен на чипы DRAM спровоцирует удорожание и самих планок оперативной памяти

Еще сильнее подорожали чипы DDR3 2 Гбит – их цены выросли на 8,93% всего за месяц. Меньше всего рост коснулся ряда модулей современного стандарта DDR4 – например, чипы с емкостью 8 Гбит, нередко использующиеся в планках оперативной памяти для компьютеров, ноутбуков и серверов, стали дороже на 4%. В то же время DDR4 4 Гбит теперь стоят почти на 6,6% дороже, чем месяцем ранее, но рекорд принадлежит DDR2 1 Гбит – почти 10,1% за месяц.

Переориентация на устаревшие стандарты

Тот факт, что модули памяти DDR3 дорожают активнее на фоне более актуальных DDR4, делает их более прибыльными для производителей, и те начали менять свои планы относительно постепенного сокращения объемов их производства. Одной из первых отреагировала американская Micron – она сперва начала сокращение производства DDR3 и планировала постепенно увеличивать его темп, но вместо этого в январе-феврале 2-2021 г. начала снижать его.

10-процентное подорожание DRAM-чипов всего за месяц может быть лишь началом

Аналогичная ситуация сложилась и в корейской Samsung. Компания собиралась вывести часть производственных линий по выпуску старых типов DRAM-памяти и переоборудовать их под выпуск CMOS-сенсоров, но теперь эти планы перенесены на более поздний срок. Даже SK Hynix, еще один крупный производитель полупроводниковой продукции, отказался от затеи по сокращению выпуска DRAM на своем заводе М10.

В TredForce называют Samsung, Micron и SK Hynix основными игроками на рынке DRAM. Аналитики компании отмечают, что более мелкие производители берут с них пример: в частности, тайваньская Nanya, видя, что конкуренты зарабатывают на DDR3, частично свернула выпуск DDR4-чипов (техпроцессы 20 и 30 нм) и начала использовать высвободившиеся мощности для производства DDR3.

Аналогичную стратегию выбрала и тайваньская Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC), основное направление деятельности которой в последнее время – это печать логических микросхем. Увидев в росте цен на DDR3 возможность заработать, ее руководство приняло решение о переоборудовании части производства под выпуск модулей этого стандарта.

Существует еще и компания Winbond, вместе с PSMC и Nanya расположенная в Тайване. Она специализируется, в основном, на выпуске флеш-памяти, но также является одним из основных поставщиков модулей DDR2 и DDR3 с минимальной емкостью – 1 и 2 Гбит. Это дает ей возможность завышать цены на свою продукцию, плюс сейчас она строит завод в городе Гаосюн (Тайвань), который будет отдан преимущественно под производство DRAM-памяти.

Прогнозы неоптимистичны

Аналитики TrendForce пока не уточняют, как долго может продлиться рост цен на оперативную память, и когда они вновь пойдут на спад. Вместо них это сделали эксперты DigiTimes – по их мнению, DRAM-память продолжит дорожать в течение всего 2021 г.

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Со специалистами DigiTimes согласен и финансовый директор Micron Дэвид Зинснер (David Zinsner). Он тоже полагает, что сложившаяся на рынке памяти ситуация не располагает к снижению цен в обозримом будущем (до конца 2021 г.).

В DigiTimes также уверены, что рост цен может продолжиться и в 2022 г. Пока что предпосылок для его прекращения нет.

SSD не отстают

Твердотельные накопители дешеветь тоже не будут – наоборот, в ближайшем будущем их стоимость покажет значительный рост. По оценке TrendForce, удорожание SSD начнется в первом полугодии 2021 г., и значительная часть вины в этом, считают аналитики компании, будет лежать на США.

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CNews писал, что в середине февраля 2021 г. из-за аномальных (по мнению американцев) погодных условий, в Техасе начались перебои с электричеством, и компанию Samsung вынудили остановить два своих завода по производству флеш-памяти. Изначально планировалось, что фабрики будут простаивать в период с 16 по 23 февраля 2021 г., однако вернуть их в строй Samsung удалось лишь 2 марта 2021 г., причем на полную мощность они выйдут лишь в конце марта 2021 г., и все это может привести к дефициту флеш-памяти на мировом рынке.

По подсчетам аналитиков, К концу II квартала 2021 г. цены на SSD-накопители потребительского уровня могут подскочить на 3-8% в сравнении с ценами на них в I квартале 2021 г. Ситуация с корпоративными SSD немногим лучше – им предсказано максимум 5-процентное подорожание.