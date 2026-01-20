Разделы

PSMC Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation Powerchip Technology Corporation Powerchip Semiconductor Corp

PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.01.2026 Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже 4
25.12.2024 Южная Корея решила построить «убийцу» тайваньской TSMC 1
02.10.2024 В мире появляется новая полупроводниковая держава. И это не Россия 1
06.06.2024 Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова 1
06.12.2023 Тайвань обложит чипмейкеров суровыми ограничениями, чтобы защитить технологии от Китая 1
03.03.2023 Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung 1
18.05.2022 Оперативную память перестали покупать. Производители сверхдефицитной DRAM-памяти терпят убытки 2
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
10.03.2021 Оперативная память и SSD во всем мире стремительно дорожают, и пока не планируют дешеветь 2
11.03.2008 Новый комплекс по производству чипов на Тайване построят за $15 млрд. 1
22.01.2007 Samsung инвестирует $1,9 млрд. в развитие производства DRAM 1
07.12.2006 Elpida построит в Тайване завод по производству чипов DRAM стоимостью $15,5 млрд 1
16.10.2006 Чистая прибыль Powerchip Semiconductor увеличилась в 3,4 раза 1
14.01.2005 Память подешевеет на треть 1
23.03.2004 iSuppli составил рейтинг DRAM-производителей 1
19.05.2003 PSC будет выпускать память DRAM под собственным брендом 1
15.01.2003 SiS закрывает проект по строительству завода 12-дюймовых подложек 1
05.01.2003 Предложение на DRAM-память в 2003 году превысит спрос на 7,3% 1
27.11.2002 Тайваньские производители DRAM переходят на более совершенные техпроцессы 1
21.11.2002 Reuters: Hitachi и Mitsubishi удваивают инвестиции в совместное предприятие 1
12.11.2002 Тайваньские производители DRAM опубликовали финансовые результаты за октябрь 1
06.08.2002 Тайваньская "большая четверка" DRAM обогнала Micron 1
20.06.2002 ICIS-LOR: цены на память все еще падают 1
18.06.2002 Производители памяти не теряют оптимизма 1
27.12.2001 Nanya ведет переговоры с IBM 1
24.12.2001 Планы PSC и Winbond на начало 2002 года 1
30.11.2001 Производство DDR SDRAM растет 1
26.07.2001 Powerchip перейдет на 0,16-микронную технологию 1
24.05.2001 Тайваньские производители выбираются из кризиса 1
19.04.2001 PowerChip в августе начнет опытное производство 300-мм кремниевых пластин 1
28.11.2000 Снижение цен на память DRAM может подорвать экономику Тайваня 1
10.11.2000 Тайваньские производители DRAM отказываются поддерживать Rambus 1
13.10.2000 Производители микросхем объединяются для совместного производства чипов 16 Mб DRAM 1
26.09.2000 К ноябрю цены на микросхемы 64 Мб DRAM вырастут на $2 1
26.09.2000 Контрактные цены на микросхемы 64 Мб DRAM вырастут 1
07.09.2000 Цены на модули памяти DRAM 64 Мб достигнут пика в ноябре 1
03.07.2000 Тайваньские компании Powerchip и Vanguard перейдут на 0,18 микронную технологию для производства микросхем памяти DRAM 1
29.03.2000 Powerchip Semiconductor инвестирует $1,6 млрд в новый завод по производству полупроводников 1
28.09.1999 Тайваньские производители микросхем тщетно пытаются найти кварцевые камеры взамен испорченных в результате землетрясения 1

Formosa Plastics Group - Nanya Technology 59 18
ProMOS Technologies 21 11
Samsung Electronics 10658 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1035 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1591 9
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 463 9
UMC - United Microelectronics Corporation 325 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 350 7
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 4
VIS - Vanguard International Semiconductor Corporation 5 4
Apple Inc 12677 3
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2105 2
Intel Corporation 12565 2
IBM - International Business Machines Corp 9561 2
AMD - Advanced Micro Devices 4483 2
Nvidia Corp 3758 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
SiS - Silicon Integrated Systems 60 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 149 2
JSMC - Jilin Sino-Microelectronics Company 2 1
Wintek 18 1
Dell EMC 5101 1
Yandex - Яндекс 8541 1
Qualcomm Technologies 1915 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Toshiba Corporation 2957 1
Acer Group - Acer Inc 2667 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Sony 6637 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 682 1
Lenovo Motorola 3530 1
GlobalFoundries - GF 97 1
OKI - ОКИ Системс Рус 172 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 318 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 1
Loongson Technology 68 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
НСПК - Национальная система платежных карт 903 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
ABN AMRO 99 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 1
Правительство Тайваня 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 209 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 925 29
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 19
DDR - Double data rate 2934 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 6
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1084 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 2
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 73 1
Электроника - CoWoS - Chip-on-Wafer-on-Substrate - «2,5-мерная» технология упаковки микросхем 9 1
HRM - Расчет отпуска 698 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3551 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 46 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 570 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 132 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 246 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 426 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4203 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 1
Rambus DRAM - RDRAM 142 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Pexels 80 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7391 1
Apple iPad 3943 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4101 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Statista 255 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 1
Pixabay 200 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 64 1
HP Compaq Presario 125 1
Colby Elbridge - Колби Элбридж 5 1
Zinsner David - Цинснер Дэвид 9 1
Китай - Тайвань 4140 36
Южная Корея - Республика 6869 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 10
Япония 13557 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 7
Европа 24658 3
Германия - Федеративная Республика 12949 3
Сингапур - Республика 1910 2
Индия - Bharat 5713 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Германия - Саксония - Дрезден 102 2
Индия - Гуджарат - Гандинагар 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Америка - Американский регион 2189 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1078 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 1
Малайзия 900 1
США - Техас 1015 1
США - Вирджиния - Виргиния 276 1
Южная Корея - Хвасон 17 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
Китай - Цзянсу 69 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 17 1
США - Техас - Хьюстон 252 1
Китай - Уси 14 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
Инфляция 120 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 813 1
DigiTimes - Издание 1326 9
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6029 5
Commercial Times 104 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 538 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
Tom’s Hardware 528 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 227 1
Times 644 1
TrendForce 145 6
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
Counterpoint Research 98 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
