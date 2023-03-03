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Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung

По данным TrendForce, выручка производителей DRAM в IV квартале 2022 г. обвалилась на 32,5% из-за перенасыщения рынка и падения спроса на оперативную память. Масштабы бедствия для отрасли сопоставимы с теми, что она испытала в заключительном квартале кризисного 2008 г. Основные участники рынка за исключением Samsung намерены сократить объемы производства DRAM-чипов в ближайшем будущем. Южнойкорейский гигант, меньше всех потерявший в выручке и умудрившийся отобрать у конкурентов часть доли на рынке, наборот – планирует наращивать объем выпускаемой продукции.

Производители DRAM теряют деньги

Совокупная выручка производителей компьютерной динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) по итогам IV квартала 2022 г. рухнула на 32,5% к предыдущему кварталу – с $18,19 млрд до $12,3 млрд, следует из отчета исследовательской компании TrendForce.

Сопоставимое по масштабу падение отрасль в последний раз испытала в IV квартале 2008 г. Тогда, на фоне всемирного экономического кризиса, снижение объема выручки составило 36%.

Согласно выводам аналитиков TrendForce, основной причиной нынешнего столь серьезного сокращения рынка DRAM в деньгах является резкое снижение производителями цен на свою продукцию. Это была вынужденная мера, пойти на которую чипмейкерам пришлось из-за значительного падения спроса на оперативную память в III квартале и необходимости избавиться от накопившихся колоссальных складских запасов готовой продукции. Поставщики были вынуждены заключать маловыгодные контракты на отгрузку DRAM, лишь бы не «подарить» своих клиентов конкурентам. Справились с задачей не все.

Память дешевеет и будет дешеветь

Эксперты TrendForce обращают внимание на то, что наиболее значительно падение цен в IV квартале затронуло серверный сегмент рынка DRAM. Так, контрактные цены на память стандарта DDR4 предыдущего поколения для серверов снизились в среднем на 23-28%. Микросхемы ОЗУ текущего поколения DDR5 и вовсе подешевели на 30-35%.

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Фото: компания SK Hynix
Рынок DRAM в заключетельном квартале 2022 г. «просел» почти как в кризисный 2008 г.

В начале января 2023 г. CNews со ссылкой на прогноз TrendForce сообщил о том, что микросхемы DRAM продолжат дешеветь и в I квартале 2023 г. По итогам января-марта 2023 г., как ожидается, ценник на этот вид продукции в среднем снизится на 13-18% в квартальном выражении.

«Успехи» крупнейших производителей

Выручка тройки крупнейших мировых производителей DRAM – Samsung, SK Hynix и Micron – в результате снизилась на 25,1%, 35,2% и 41,2% соответственно относительно показателей III квартала 2022 г. Немногим менее болезненной сложившаяся на рынке оперативной памяти ситуация оказалась для производителей «второго эшелона»: Nanya, Winbond и PSMC, продажи которых в деньгах за аналогичный промежуток времени упали на 30%, 30,3% и 39,5% соответственно.

Как отмечает TrendForce, южнокорейский гигант Samsung продемонстрировал наиболее агрессивную ценовую политику, поэтому вопреки общему падению спроса ему удалось нарастить поставки DRAM и укрепить свои позиции на глобальном рынке: доля компании по итогам заключительного квартала 2022 г. составила 45,1%, тогда как на конец периода с июля по сентябрь того же года этот показатель находился на уровне 40,7%.

Основные конкуренты Samsung – SK Hynix и Micron, наоборот – в отчетном периоде отгрузили меньше продукции, чем кварталом ранее, что, учитывая усилия главного южнокорейского чипмейкера, не только не позволило им нарастить свою рыночную долю, но и способствовало ее сокращению – с 28,8% в III квартале до 27,7% в случае с SK Hynix и с 26,4% до 23% в случае с Micron.

Грядет сокращение производства

По информации TrendForce, бороться с перенасыщением рынка DRAM, которое ведет к падению спроса и вынуждает снижать цены, что, в свою очередь, негативно сказывается на выручке, крупнейшие производители намерены сокращая объемы выпускаемой продукции.

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В частности, о наличии таких планов у Micron стало известно еще в ноябре 2022 г. Аналитики TrendForce утверждают, что американцы урежут производство на тайваньской (OMT) и японской (в Хиросиме) площадках компании. По итогам этих трансформаций производственная инфраструктура будет загружена лишь на 84% от максимума.

Что касается SK Hynix, то южнойкорейский производитель памяти номер два на протяжении I квартала 2023 г. будет использовать 92% имеющихся в ее распоряжении производственных мощностей. Ко II кварталу в простой будет отправлено еще больше линий, а всего будет задействовано не более 82% мощностей.

Самые значительное сокращение производства ожидает предприятие SK Hynix в китайском городе Уси (провинция Цзянсу). Одновременно с этим компания несколько нарастит производство на южнокорейской площадке M16, которая располагает оборудованием для выпуска полупроводниковых изделий по наиболее передовым технологическим процессам.

В отличие от своих конкурентов Samsung не только не планирует сокращать производство DRAM, но и готовится увеличить объем выпускаемой продукции. Компания намерена оптимизировать работу производственных линий на предприятии Line 15 (Хвасон, Южная Корея), задействованных в изготовлении чипов по зрелым техпроцессам. Это, как отмечают аналитики TrendForce, минимально скажутся на выходе готовых полупроводниковых пластин DRAM в 2023 г.

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Недавно введенная в эксплуатацию фабрика P3L, расположенная в Пхентхэке (Южная Корея) обеспечит основной рост объема производимых Samsung микросхем оперативной памяти.

Дмитрий Степанов

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