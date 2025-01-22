Южная Корея Пхёнтхэк
Южная Корея и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1208 1
|Liu Mark - Лью Марк 11 1
|Lee Jung-bae - Ли Джун-Бай 1 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
|Bloomberg 1289 2
|EE Times 158 1
|Tom’s Hardware 394 1
|DigiTimes - Издание 1310 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
|TrendForce 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.