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Южная Корея Пхёнтхэк

Южная Корея - Пхёнтхэк


22.01.2025 Samsung Electronics вдвое сокращает инвестиции в производство чипов 1
01.11.2024 Samsung закрывает половину линий для контрактного производства микросхем. Нет заказов 1
10.07.2024 В Samsung Electronics объявлена бессрочная забастовка. Рабочие грозятся остановить производство чипов 1
03.03.2023 Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung 1
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 1
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
15.06.2021 Создана «двойная память», которая превращает дешевые смартфоны во флагманы 1
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 3
17.02.2021 В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество 1
31.08.2020 Samsung запустила в серию «самую быструю и емкую оперативную память» 1
30.07.2020 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года 1
10.06.2020 TSMC заявила о существовании у нее «секретного» 4-нанометрового процессора 1
25.02.2020 Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов 1
07.02.2020 Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5 1
19.07.2019 Samsung начала выпуск чипов 12 Гбит LPDDR5 DRAM для смартфонов 1
01.11.2018 Квартальная операционная прибыль Samsung Electronics увеличилась на 20,9% до $15,5 млрд 1
27.04.2018 Samsung Electronics отчиталась о 15,64 трлн вон операционной прибыли по итогам квартала 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Южная Корея и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10258 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 6
Samsung System LSI 24 4
Qualcomm Technologies 1823 2
Xiaomi 1733 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 2
Nvidia Corp 3490 2
Huawei 3934 1
Apple Inc 12103 1
BBK OPPO Electronics 384 1
ZTE Corporation 747 1
MediaTek - Ralink 527 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
GlobalFoundries - GF 88 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 57 1
Hyundai Motor Company 383 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1208 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 13
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 891 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4162 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7878 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2187 8
NAND flash memory - флеш-память 626 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 8
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 138 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12486 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 309 6
DDR - Double data rate 2730 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3211 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7576 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 6
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1702 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1596 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1254 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9281 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 5
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 5
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13936 4
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2684 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 465 8
Samsung Bespoke - серия холодильников 14 4
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 3
Samsung Galaxy Note 695 3
Samsung Galaxy 955 3
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Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Samsung FlexWash 2 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 25 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung SmartThings 42 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 29 1
Samsung S-Pen - Стилус 136 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 230 1
Samsung Electronics - The Freestyle 2 1
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 1
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Liu Mark - Лью Марк 11 1
Lee Jung-bae - Ли Джун-Бай 1 1
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 14
Южная Корея - Республика 6649 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 6
Южная Корея - Хвасон 16 4
Европа 21771 2
Китай - Тайвань 3986 2
Япония 13287 2
США - Техас - Остин 173 2
Индия - Bharat 5446 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Япония - Токио 995 1
США - Техас 991 1
США - Орегон 248 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Америка Латинская 1813 1
Канада 4882 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Америка - Американский регион 2162 1
Китай - Шэньси - Сиань 29 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 35 1
Китай - Цзянсу 68 1
Китай - Уси 14 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
США - Калифорния 4626 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2763 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5100 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1328 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5751 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1900 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8638 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4007 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Спорт - Футбол 646 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5975 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1382 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Энергетика - Energy - Energetically 5086 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Bloomberg 1289 2
EE Times 158 1
Tom’s Hardware 394 1
DigiTimes - Издание 1310 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
TrendForce 113 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
Samsung Unpacked 32 1
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