Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года

Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за II квартал 2020 г., завершившегося 30 июня. Консолидированная выручка компании за отчетный квартал составила 52,97 трлн вон, операционная прибыль – 8,15 трлн вон.

Квартальная операционная прибыль увеличилась на 26% по сравнению с предыдущим кварталом и на 23% в годичном исчислении благодаря устойчивому спросу на элементы памяти и бытовую технику, а также разовой прибыли по направлению производства панелей отображения информации.

Частичное восстановление спроса в глобальных масштабах, начавшееся в мае, также помогло частично сгладить воздействие пандемии COVID-19, выручка оказалась выше планируемой. Обороты в отчетном квартале снизились на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 6% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года за счет снижения объемов продаж смартфонов и других устройств.

Увеличилась выручка по направлению производства элементов памяти, в основе чего лежал устойчивый спрос со стороны центров обработки данных (ЦОД) и производителей ПК. Однако, ослабление спроса на память для мобильных устройств привело к ослаблению сегмента производства памяти NAND на фоне остального рынка. По направлению производства СБИС отмечено снижение выручки, обусловленное снижением рынка мобильных устройств. При этом по направлению производства печатных плат началось восстановление потребительского спроса.

По направлению производства панелей отображения информации разовое воздействие стало причиной повышения доходности в сегменте дисплеев для мобильных устройств, при этом компания отметила снижение в сегменте более крупных панелей при увеличении объемов продаж мониторов.

По направлению мобильных связи отмечена устойчивая прибыль, обусловленная снижением маркетинговых затрат и иными мерами оптимизации себестоимости.

По направлению потребительской электроники зафиксирована более высокая прибыльность за счет роста продаж таких бытовых устройств, как кондиционеры и сушильные машины, а также телевизоров премиального сегмента, включая модели QLED. Бренд HARMAN зафиксировал операционные потери, обусловленные ухудшением общей обстановки в мировом автомобилестроении.

В прогнозах на второе полугодие 2020 г. Samsung Electronics ожидает поэтапное восстановление спроса на мобильные устройства и потребительскую электронику. Хотя из-за продолжающейся нестабильности из-за COVID-19 и усиления конкуренции риски сохраняются, компания намерена восстановить спрос благодаря гибкому управлению глобальной сбытовой цепочкой (SCM) для обеспечения стабильных поставок клиентам.

По направлению производства элементов памяти компания ожидает, что спрос на память для мобильных устройств и графического оборудования восстановится, в основе чего будет лежать появление новых моделей смартфонов и игровых консолей. Компания сосредоточится на гибком и максимально своевременном управлении продуктовым ассортиментом и инвестировании, направленном на обеспечение соответствия изменениям спроса по каждому из направлений.

По направлению системных полупроводников компания сконцентрирует усилия на расширении продаж ключевой продукции, в частности – датчиков высокого разрешения и однокристальных систем (SoC) с поддержкой 5G.

По направлению панелей отображения информации ожидается полноценное восстановление выручки в сегменте дисплеев для мобильных устройств к четвертому кварталу, поскольку восстановление спроса на мобильные телефоны в третьем квартале с большой степенью вероятности ограничится нижним и средним ценовыми сегментами. В сегменте крупногабаритных панелей компания, согласно планам, ускорит разработку дисплеев с использованием технологии quantum-dot (QD).

По направлению мобильной связи планируется выпустить на рынок новые флагманские модели смартфонов, в частности – Galaxy Note и складной смартфон. При этом будет осуществляться поиск возможности расширения продаж моделей среднего ценового сегмента. Ожидается, что на рынке смартфонов во второй половине года будет усиливаться конкуренция на фоне поэтапного восстановления спроса.

Samsung также планирует повысить прибыль по направлению потребительской электроники за счет продаж премиальной продукции, включая телевизоры QLED и бытовую технику линейки BESPOKE, а также за счет эффективного маркетинга. Ожидается, что на функционирование бренда HARMAN окажут благоприятное воздействие улучшающиеся перспективы продаж автомобилей и бытовой аудиотехники премиального сегмента.

Капиталовложения Samsung Electronics во втором квартале достигли объема 9,8 трлн вон. В том числе 8,6 трлн вон было направлено на производство полупроводников, и 0,8 трлн вон – на развитие сегмента дисплеев. Общий объем капиталовложений за первое полугодие составил 17,1 трлн вон, в том числе – 14,7 трлн вон в производство полупроводников и 1,6 трлн вон – в направление дисплеев.

Инвестиции в направление производства элементов памяти были направлены преимущественно на оборудование для более точной технологии производства и расширения производственных мощностей, обусловленное ожидающимся ростом спроса на элементы памяти. По направлению производства печатных плат компания инвестировала преимущественно в наиболее передовые 5- и 8-нм процессы с целью увеличения своих производственных мощностей.

Основой выручки по направлению полупроводников стали элементы памяти. Во втором полугодии ожидается усиление ценовой конкуренции

По направлению производства полупроводников консолидированная выручка во втором квартале составила 18,23 трлн вон, а операционная прибыль – 5,43 трлн вон.

По направлению производства элементов памяти отмечен устойчивый спрос на оборудование для облачных технологий, что было связано с развитием удаленной работы и онлайн-образования в результате продолжающегося воздействия пандемии COVID-19. При этом спрос на память для мобильных устройств был относительно низким.

В сегменте элементов памяти DRAM возрос спрос со стороны ЦОД, в то время как расширение онлайн-деятельности и развитие видеоконференций оказали положительное влияние на спрос на продукцию для серверов. Спрос на память для мобильных устройств был низким за счет сезонного фактора и карантинных мер в различных регионах мира, в частности – в США и Индии. В сегменте памяти для персональных компьютеров сохранялся устойчивый спрос на ноутбуки нижнего ценового сегмента. При этом воздействие приостановки производственных предприятий во втором квартале ослабло.

В сегменте памяти NAND продолжал расти спрос на SSD-память для серверов по нескольким причинам: ЦОД в США предложили новые сервисы и в Китае расширилась потребность в социальных сетях и удаленных сервисах. Спрос на память для мобильных устройств оставался низким, поскольку на покупательские настроения оказала воздействие пандемия COVID-19, и поскольку возросла доля продаж мобильных устройств нижнего и среднего ценовых сегментов. Спрос на клиентскую SSD-память был устойчив благодаря росту объемов производства ноутбуков среднего и нижнего ценового сегментов. Общий объем поставок памяти NAND снизился, причиной чего стали слабый спрос на память для мобильных устройств и временная недоступность объемов продукции, достаточных для удовлетворения в полном объеме спроса по некоторым направлениям применения.

Согласно прогнозам на второе полугодие, ожидается рост спроса на память DRAM за счет запуска новых моделей смартфонов. При этом сохранится некоторая нестабильность, обусловленная геополитической обстановкой, в частности – торговыми конфликтами и скоростью распространения возможностей хранения большого объема данных на одном устройстве высокого сегмента. Вероятность устойчивого спроса на сервера сохраняется и во втором полугодии, но складские запасы клиентов-операторов серверов и инвестиционные планы должны быть проанализированы. В сегменте персональных компьютеров ожидается низкий спрос, но при этом спрос на ноутбуки нижнего ценового сегмента должен сохраниться на высоком уровне. В сегменте графического оборудования будет сохраняться существенный рост спроса, связанный с запуском новых игровых консолей.

В сегменте памяти NAND ожидается восстановление спроса на память для мобильных устройств, основанное на росте объемов продукции среднего и нижнего ценовых сегментов несмотря на сохраняющуюся нестабильность. Спрос на SSD-память для серверов с определенной вероятностью сохранится на высоком уровне, поскольку развиваются онлайн-сервисы и растет онлайн-активность. Ожидается снижение спроса на клиентскую SSD-память, так как спрос на персональные компьютеры низок, но при этом присутствует возможность его восстановление по мере роста объема данных, хранящегося на каждом устройстве к концу года.

Компания сконцентрирует свои усилия на гибкости ассортимента и инвестиций, при этом будет усиливать технологическое лидерство в сегменте памяти DRAM за счет полномасштабного применения 1Z-нм процесса и продукции литографии в глубоком ультрафиолете (EUV). В сегменте памяти NAND компания уделит особое внимание ценовой конкурентоспособности и ускорению перехода на V-NAND 6 поколения.

При этом выручка по направлению СБИС снизилась за счет снижения спроса на компоненты для мобильных устройств, в том числе однокристальные (SoC) системы. Однако, компания продолжила диверсификацию бизнеса, запустив производство крупнопиксельных датчиков изображения с возможностями сверхвысокой скорости автофокусировки и решением по кристаллам безопасности, сертифицированным по стандарту СС EAL6+, которые обеспечивают высокий уровень защиты личных данных в устройствах. Компания также диверсифицировала свою глобальную клиентскую базу и увеличила долю экспортной выручки.

Во втором полугодии ожидается рост количества абонентов сетей 5G и расширение запусков смартфонов 5G среднего и нижнего ценового сегмента. При этом также ожидается рост внедрения камер высокого разрешения и трех-четырех камер в мобильные устройства. Компания будет стремиться расширять рыночные возможности через запуск новых продуктов на основе своего технологического лидерства.

По направлению производства печатных плат достигнут рекордный объем выручки в квартальном и полугодичном исчислении, обусловленный увеличением клиентами своих складских запасов. Компания начала массовое производство продуктов по 5-нм технологии и занимается разработкой технологий 4-нм процесса. Компания также укрепила работу по формированию основ расширения, начав инвестирование в производственные линии комплекса в Пхентхэке.

Во втором полугодии, с учетом сохранения воздействия пандемии COVID-19, компания планирует выпуск продукции для мобильных устройств и высокопроизводительных вычислений (НРС), основанной на технологиях наиболее передовых процессов. В дополнение к этому, компания планирует обеспечить стабильность продаж и повышение прибыли за счет диверсификации применений, помимо продукции для мобильных устройств, по направлениям НРС и потребительской продукции.

Выручка по направлению дисплеев отметила разовый рост. Восстановление спроса ожидается во втором полугодии

По направлению производства панелей отображения информации во втором квартале зафиксирована консолидированная выручка 6,72 трлн вон, а операционная прибыль составила 0,3 трлн вон. Выручка повысилась на фоне показателей предыдущего квартала за счет разового роста, несмотря на общее снижение спроса на дисплеи в целом.

В сегменте дисплеев для мобильных устройств сохранились неблагоприятные условия ведения бизнеса, поскольку глобальное распространение COVID-19 значительно снизило общемировые продажи смартфонов. В сегменте крупногабаритных дисплеев операционные потери незначительно уменьшились за счет роста спроса на мониторы, обусловленного тем, что многие люди перешли на удаленную работу.

В прогнозах на второе полугодие Samsung ожидает восстановление спроса на дисплеи для мобильных устройств, поскольку основные клиенты планируют вывод на рынок новых продуктов. При этом сохранятся и риски, обусловленные нестабильностью, связанной с пандемией COVID-19.

Компания планирует повысить объемы продаж и прибыльность за счет активного удовлетворения спроса своих клиентов и предложения панелей для мобильных устройств с дифференцированными производительностью и дизайном. Она также сконцентрирует усилия на расширения своего присутствия в различных новых направлениях применения, в частности – сегменте дисплеев для складных телефонов и других устройствах IT-отрасли.

В сегменте крупногабаритных дисплеев Samsung до конца года продолжит реагировать на спрос со стороны клиентов, закупающих ЖК-панели, а также ускорит разработку продукции, основанной на новых технологиях, в частности – QD-дисплеев.

Мобильное подразделение остается стабильным во втором квартале; объем поставок увеличился на фоне конкуренции на рынке в третьем квартале

Консолидированная выручка подразделения IT и мобильной связи за второй квартал 2020 года составила 20,75 трлн вон, а операционная прибыль за этот период – 1,95 трлн вон.

На фоне действия режима самоизоляции в ряде регионов, включая Северную Америку и Европу, и закрытия магазинов в связи с глобальной пандемией COVID-19, рыночный спрос, а также продажи смартфонов и выручка компании продемонстрировали поквартальное снижение. Однако эффективное управление затратами, в том числе сокращение расходов на маркетинг и офлайновые рекламные акции, помогло Samsung продемонстрировать твердую прибыль.

Ожидается, что в третьем квартале продажи смартфонов возрастут по сравнению с предыдущим кварталом на фоне расширения ассортимента продукции за счет выпуска новых флагманских моделей, включая Galaxy Note и новый складной смартфон, которые будут представлены на виртуальном мероприятии Galaxy Unpacked 5 августа.

Ожидается, что во втором полугодии мобильный рынок в целом будет постепенно восстанавливаться. Тем не менее, неопределенность, связанная с COVID-19, сохранится, и ожидается, что конкуренция на рынке усилится, поскольку компании будут стремиться компенсировать слабые результаты, показанные в первом полугодии.

В условиях растущей неопределенности на рынке, Samsung своевременно отреагирует на восстановление спроса в различных регионах, запустив новые флагманские модели, а также укрепив линейку устройств для массового рынка. Компания также продолжит принимать меры для повышения прибыльности за счет оптимизации продуктового портфолио, опираясь на положительные показатели моделей для массовой аудитории с прошлого года.

В направлении сетевого оборудования, инвестиции в 5G-сервисы как на внутреннем, так и на зарубежных рынках были отложены в связи с глобальным распространением COVID-19. Несмотря на продолжающуюся неопределенность в отношении графиков инвестиций операторов связи, Samsung продолжит изучать новые возможности для расширения бизнеса.

Подразделение потребительской электроники демонстрирует рост доходов от премиальных ТВ и управления цепочками поставок

Консолидированная выручка подразделения потребительской электроники (CE), которое включает направления устройств визуального отображения информации и цифровой бытовой техники, во втором квартале 2020 г. составила 10,17 трлн вон, операционная прибыль за данный период – 0,73 трлн вон.

Прибыль направления устройств визуального отображения возросла, несмотря на незначительный сбыт, благодаря новым возможностям для продажи техники онлайн. Они позволили преодолеть сложности, вызванные глобальным режимом самоизоляции. Компания также увеличила прибыль за счет использования своих многочисленных объектов в разных регионах для сбыта и производства, а также удовлетворяя потребности клиентов в Smart TV. В результате, продажи таких премиальных продуктов, как QLED-телевизоры и модели со сверхшироким экраном, продемонстрировали и поквартальный, и погодовой рост во втором квартале. Сокращение затрат, а также высокая операционная эффективность также увеличили прибыльность в этот период.

Доходы направления цифровой бытовой техники улучшились по сравнению с предыдущим кварталом и прошлым годом, поскольку потребительские расходы в ряде стран выросли благодаря ослаблению ограничений. Во время этого всплеска покупательской активности компания расширила продажи премиальной продукции, такой как стиральные и сушильные машины Grande AI, а также холодильники с возможностью кастомизации. Сезонный спрос на кондиционеры, а также маркетинговые стратегии способствовали прибыли компании.

Ожидается, что во втором полугодии как телевизоры, так и бытовая техника продемонстрируют более высокие показатели продаж по сравнению с первым полугодием 2020 года после того, как неудовлетворенный спрос будет высвобожден после ослабления режимов самоизоляции, а также праздничных расходов в конце года. В дополнение к продолжающейся пандемии, риск для доходов в течение оставшихся месяцев, будет обусловлен ослаблением мировой экономики, ростом безработицы и колебаниями валютных курсов. Компания будет стремиться увеличить прибыль через продажи премиальных продуктов и более эффективный маркетинг.