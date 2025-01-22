Samsung Electronics вдвое сокращает инвестиции в производство чипов

Полупроводниковое подразделение Samsung Electronics в 2025 г. в два раза сократит инвестиции. Компания теряет заказчиков и рискует серьезно отстать от ближайшего конкурента TSMC, который в 2024 г. вложил в развитие производства в четыре раза больше денег, чем Samsung.



Сокращение инвестиций

Полупроводниковое подразделение Samsung Electronics планирует в 2025 г. вдвое сократить инвестиции в производство по сравнению с 2024 г., пишет Sedaily.

Samsung Foundry установила бюджет инвестиций в производственные объекты в 2025 г. примерно в пять трлн вон (около $3,6 млн), что составит половину от 10 трлн вон (около $7,2 млн), вложенных в 2024 г., выяснило издание.

Причины сокращения финансирования

Основная причина такого решения — сокращение количества заказов, из-за чего компания не сможет наращивать производственные мощности. В октябре 2024 г. в сообщении по итогам III квартала представители Samsung Electronics заявляли: «В 2025 г. мы максимизируем работу производственной инфраструктуры, которая у нас уже есть».

Samsung Samsung Electronics сосредоточится в этом году на повышении конкурентоспособности своего полупроводникового производства

На первое ноября 2024 г. Samsung остановила более 30% своих линий по производству 4-нм, 5-нм и 7-нм на линии 2 (P2) и линии 3 (P3) завода в Пхентхэке из-за нехватки заказов. Ее контрактное производство в III квартале 2024 г. понесло убытки в размере одного трлн вон (около $723 тыс.)

Этому способствовало более слабые, чем ожидалось, заказы от китайских fabless (бесфабричных) компаний, которые ранее составляли значительную часть объемов 4-нм и 5-нм процессов Samsung. Из-за торговых ограничений, введенных США на полупроводниковую промышленность Китая, некоторые китайские заказчики решили отложить проекты на период после президентских выборов в США.

В декабре 2024 г. CNews писал о потере Samsung клиента в лице Qualcomm — она хотела производить на корейских заводах свой новый флагманский процессор, но у Samsung очень высокий процесс брака. К тому же по уровню освоения техпроцесса 3-нм она отстает от TSMC, к которой и ушла Qualcomm.

TSMC — это единственная в мире компания, помимо Samsung, освоившая 3-нанометровый техпроцесс. Также она уже вплотную подобралась к 2-нм.

TSMC на спрос не жалуется. Ее выручка в 2024 г. стала рекордной с момента выхода компании TSMC на биржу в 1994 г. В 2024 г. TSMC, по данным издания, вложила в производство в четыре раза больше денег, чем Samsung.

Приоритеты Samsung Electronics на 2025 г.

В 2025 г. инвестиции Samsung Electronics в производство будут осуществлены на заводе в Хвасоне (S3) и заводе Пхентхэке 2 (P2). На S3 ведутся работы по преобразованию части 3-нм линии в 2-нм. Переход на линию 2-нм сложно рассматривать как новую крупномасштабную инвестицию, поскольку он предполагает добавление некоторого оборудования к существующей линии.

На P2 планирует в течение года установить тестовые линий 1,4-нм. Кроме того, ожидается, что будут небольшие инвестиции в различное дополнительное оборудование и инфраструктуру на заводе в городе Тейлор (Техас, США).

Один из источников издания предположил, что в 2025 г. Samsung сосредоточится на повышению конкурентоспособности своей технологии 2-нм.