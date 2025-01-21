Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения

На юге Тайваня утром 21 января 2025 г. были зарегистрированы подземные толчки магнитудой до 6,4 баллов, что вынудило компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и United Microelectronics Corporation эвакуировать персонал своих предприятий, расположенных в южной и центральной части острова. В настоящее время сотрудники некоторых заводов тайваньского контрактного производителя чипов начали возвращаться на свои рабочие места после экстренной эвакуации из-за крупнейшего землетрясения.

Остановка производства

Крупнейший производитель чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и United Microelectronics Corporation (UMC) из-за землетрясения на Тайване частично остановил работу, чтобы эвакуировать персонал, пишет Bloomberg. Утром на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов.

На юге Тайваня в ночь на 21 января 2025 г. произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов, в результате пострадали 27 человек, зафиксированы повреждения. Сами толчки были зафиксированы в 0:17 по местному времени во вторник (19:17 по московскому времени 20 января). Эпицентр находится примерно в 40 км от административного центра округа Цзяи на глубине 10 км. Столица Тайваня Тайбэй расположена на севере острова.

TSMC - это ведущий производитель современных чипов, которые используют Apple, Nvidia и другие технологические компании. На данный момент тайваньская компания обрела статус одного из наибольших мировых производителей полупроводниковой продукции, а в некоторых сегментах этой индустрии она и вообще вошла в положение монополиста.

Wikipedia Рабочие начали возвращаться на тайваньские заводы TSMC после эвакуации из-за мощного землетрясения

UMC - тайваньский производитель микроэлектроники (полупроводниковых изделий), образованный в 1980 г. из спонсируемого государством Industrial Technology Research Institute (ITRI). Это первая компания, начавшая промышленное производство микросхем на пластинах диаметром 300 мм и первая, внедрившая техпроцесс 28 нанометровых (нм) чипов.

Обе компании на фоне землетрясения приостановили работу, но теперь предприятия постепенно возобновляют производство. Как отметили представители TSMC, конструктивные элементы зданий не были повреждены, все сотрудники находятся в безопасности, и в настоящее время работа местных предприятий уже возобновлена.

По информации Bloomberg, на предприятиях TSMC, которые подверглись эвакуации, в настоящее время еще проводиться дополнительный осмотр помещений и оценка возможного ущерба, но пока о таковом не сообщается. В подобных случаях нередко повреждается лишь небольшая часть продукции, поскольку экстренное завершение работы оборудования приводит к ее отбраковке, но для анализа возможных последствий потребуется некоторое время. Линии энергоснабжения и водопровод, необходимые для деятельности предприятий TSMC, в результате землетрясения не были повреждены.

Магнитуду в 6,4 балла установило Центральное метеорологическое управление Тайваня. Геологическая служба США оценила ее лишь в 6 баллов. У пострадавших, как сообщила пожарная служба Тайваня, незначительные травмы. Среди раненых есть месячный ребенок, его спасли из-под завалов в городе Тайнане, расположенном южнее Цзяи. Метеорологический департамент острова предупредил, что в течение следующих трех дней возможны повторные толчки магнитудой более 5 баллов.

В апреле 2024 г. на Тайване произошло более сильное землетрясение из нескольких толчков, магнитуда одного из них оценивалась более чем в 7 баллов. Это было крупнейшее землетрясение за 25 лет. В то время погибли по меньшей мере 13 человек, более 1 тыс. пострадали.

Рекорд по выручке у TSMC

Компания TSMC по итогам 2024 г. получила выручку в размере $87,67 млрд. Для сравнения, в 2023 г. этот показатель равнялся $69,5 млрд. Такие данные приводятся в финансовом отчете, опубликованном 10 января 2025 г.

В документе отмечается, что выручка TSMC в 2024 г. стала рекордной с момента выхода компании TSMC на биржу в 1994 г. Как отмечает заместитель директора Counterpoint Research Брэди Ванг (Brady Wang),, компания TSMC во многом выиграла благодаря высокому спросу на чипы для систем искусственного интеллекта (ИИ). Со слов Ванга, движущей силой этого спроса являются графические процессоры (GPU), в частности, изделия от компании Nvidia.

Отмечается, что загрузка мощностей для 3 нм и 5 нм изделий TSMC т.е. самых передовых чипов компании, постоянно превышает 100%. Соучредитель и старший аналитик Arete Research Бретт Симпсон (Brett Simpson), заявил изданию Bloomberg, что 2025 г. станет еще одним годом, в котором рост бизнеса TSMC будет в значительной степени обусловлен заказами со стороны клиентов в ИИ-сфере.

Производитель TSMC тратит миллиарды долларов на новые заводы за рубежом. В частности, компания направит $65 млрд на три предприятия в США: два из них будут производить 4 нм и 3 нм полупроводниковые изделия, третье – 2 нм чипы. При этом руководство TSMC заявляет, что основная часть производства останется на Тайване.

Несмотря на рекордную выручку, 2024 г. принес TSMC и определенные сложности. В ноябре компания приняла решение прекратить производство передовых чипов для китайских заказчиков после того, как правительство США начало расследование потенциального нарушения санкций.