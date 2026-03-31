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Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. USGS Geological Survey Геологическая служба США

U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США

СОБЫТИЯ


31.03.2026 Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана 1
21.11.2025 Ценный металл, нужный для производства чипов, подорожал на 1500%. Виновата торговая война США и Китая 1
16.07.2025 Российские ученые предложили использовать в аккумуляторах нового поколения борные нанотрубки вместо графита 1
05.07.2025 Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка 1
18.04.2025 В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL 1
21.01.2025 Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения 1
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1
25.12.2023 Китай больно бьет по мировому рынку электроники. Запрещен вывоз технологий для переработки редкоземов, которые нужны в производстве чипов 1
28.11.2023 Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков 1
15.09.2022 Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе 1
18.01.2022 Географы МГУ создали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России 1
08.12.2021 Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли 1
10.09.2020 На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет» 1
17.01.2018 Ученые разоблачили миф о связи землетрясений и фаз Луны 1
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных? 1
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 1
24.04.2014 Ученые будут следить за состоянием лесов по Google Earth 1
28.03.2014 ГИС-краудсорсинг помогает в борьбе с вирусом Эбола 2
24.02.2014 США создают сверхточную карту высот поверхности страны 3
25.12.2012 Гавайские острова тают изнутри 1
19.04.2012 Астероидная бомбежка: смерть снаружи, жизнь внутри 1
12.03.2012 ГЛОНАСС защитит США от вулканов 3
01.11.2011 Хакеры напали на американские спутники 1
25.03.2011 Обработка спутниковых изображений станет общедоступной благодаря облачным вычислениям 1
16.02.2011 Беспилотник НАСА отправится изучать непогоду 1
27.07.2010 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 1
22.07.2010 В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера 2
21.07.2010 В Иране произошло два землетрясения 1
08.07.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4 1
30.06.2010 В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5 2
16.06.2010 В Индонезии объявлено предупреждение о цунами 2
15.06.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7 1
28.05.2010 У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение 1
25.05.2010 В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,5 2
21.05.2010 В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,2 1
06.05.2010 В Индонезии и Перу произошли сильные землетрясения 2
26.04.2010 Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня 2
16.04.2010 На Аляске произошло сильное землетрясение 2
14.04.2010 В Китае произошло сильное землетрясение 1
12.04.2010 На Соломоновых островах и в Испании произошли землетрясения 1

Публикаций - 192, упоминаний - 249

U.S. USGS и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 8
Google LLC 12690 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 4
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Esri 176 2
Polar - Полар 116 2
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 1
Google - Keyhole 34 1
Ракурс НПФ 176 1
Panasonic Energy 2 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 1
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Геонавигатор 2 1
ISRO - ANTRIX 20 1
SR Space - SR Drones - СР Дрон 1 1
Wave Solutions - Вэйв Солюшнс 9 1
МТ-Лаб 6 1
Samsung Electronics 11065 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
HP Inc. 5883 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Шахты 0 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Trimble 51 1
Прайм Груп - Prime Group 74 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Nvidia Corp 4002 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 1
Air Liquide - Эр Ликид 4 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Tidal Wave Solutions 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Ball Aerospace & Technologies 49 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 3
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 2
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
U.S. NSTC - National Science and Technology Council - Национальный совет по науке и технологиям США - Совет по национальной науке и технологиям США 4 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. DOI - U.S. NMFS - National Marine Fisheries Service - Национальная служба морского рыболовства - Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США 2 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 11 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 25
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 12
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
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Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 193 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
NASA Landsat 83 18
Google Earth - Google Планета Земля 490 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
NASA MDGLS - Mid-Decadal Global Land Survey 4 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 4
GeoEye IKONOS 127 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 3
NASA Deep Space Network 26 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 2
FreePik 1841 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 2
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 2
Ericsson Radio System - ERS 74 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 1
Pixabay 257 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 1
NASA EROS - Center for Earth Resources Observation and Science 1 1
Airbus EADS Astrium - THEOS - Thaichote 3 1
Путин Владимир 3454 3
Громов Борис 14 2
Pataki George - Патаки Джордж 10 2
Wall Stephen - Уолл Стивен 5 2
Soderbolm Laurence - Содербольм Лоуренс 2 2
Lafferty Kevin - Лафферти Кевина 2 2
Wall Steve - Уолл Стив 4 2
Soderblom Larry - Содерблюм Ларри 2 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Горбачев Михаил 37 2
Титов Герман 7 1
Карпачевский Андрей 1 1
Потапов Петр 1 1
Scott Nauman - Науман Скотт 1 1
Sharp Richard - Шарп Ричард 5 1
Крамарева Любовь 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Шойгу Сергей 92 1
Мансуров Олег 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Левкевич Михаил 59 1
Андронов Алексей 28 1
Кучейко Алексей 22 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 91
Земля - планета Солнечной системы 10865 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 39
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Индонезия - Республика 1058 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 22
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 22
Япония 13807 21
США - Калифорния 4829 19
Индия - Bharat 5870 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 14
Чили - Республика 494 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Канада 5082 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Европа 24964 9
Китай - Тайвань 4245 9
Греция - Греческая Республика 1017 9
Солнечная система - Solar system 2569 8
Индонезия - Танимбар - Малуку - Амбон 13 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Филиппины - Республика 599 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 6
Индийский океан 162 6
Тонга - Королевство 27 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Норвегия - Королевство 1858 5
Израиль 2856 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Новая Зеландия 737 5
США - Аляска 246 5
Индонезия - Джакарта 56 5
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 31 4
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 4
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 123
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 13
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 36 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 9
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 8
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Зоология - наука о животных 2887 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 5
International Charter on Space and Major Disasters - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам - Международная хартия Космос и стихийные бедствия 11 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 3
Галлий - Gallium - химический элемент 363 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 118
AP - Associated Press 2007 46
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 10
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
New Scientist 1448 4
Yonhap News Agency 43 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
NEWSru.com 229 2
TerraDaily 141 2
Scientific American 81 2
LiveScience 154 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 18 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
The Washington Post 350 1
Известия ИД 770 1
Nature 832 1
Science Advances 35 1
Newsweek 39 1
Space Weather 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Counterpoint Research 110 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 12
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
KIGAM - Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources - Корейский институт геологии и минеральных ресурсов - Южнокорейский институт науки о Земле и минеральных ресурсов 2 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 2
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 2
МАН - Монгольская академия наук 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 1
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 11 1
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 1
МГУ - Географический факультет 12 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
SDSU, SD State - South Dakota State University - Университет Южной Дакоты 1 1
University of Göttingen - Georg-August-Universität - Гёттингенский университет имени Георга Августа 10 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Земля из космоса 51 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
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