В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL
Минвостокразвития начал разработку ГИС «Северный завоз». На работы выделено 820 млн руб.
ФГИС мониторинга северного завоза
Как выяснил CNews, Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) создает информационную систему для мониторинга северного завоза — логистической системы по снабжению товарами районов крайнего Севера.
В качестве основы ГИС будет использоваться единая цифровая платформа (ЕЦП) «Гостех», отечественная ОС Astra Linux Special Edition и СУБД PostgreSQL.
Новая платформа призвана оптимизировать логистику, снизить риски сбоев в поставках жизненно важных грузов и обеспечить прозрачность процессов для участников. Реализация проекта запланирована на 2025–2027 гг.
Тендер на начало разработки системы Минвостокразвития опубликовал на сайте госзакупок 11 апреля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 28 апреля. Итоги конкурса подведут 5 мая 2025 г. На разработку системы выделено 820 млн руб.
Согласно документам, основные задачи системы — автоматизация планирования, отслеживание движения грузов в реальном времени, формирование оптимальных маршрутов и оперативное реагирование на возникающие проблемы. Для пользователей, включая государственные органы, бизнес и логистические компании, будут доступны личные кабинеты с функциями аналитики, документооборота и интеграции с внешними сервисами.
Портал системы предоставит открытый доступ к нормативным документам, новостям и статистике по северному завозу. Администраторы смогут управлять контентом, а бизнес-пользователи — анализировать эффективность логистики через дашборды и отчеты.
Проект реализуется на средства федерального бюджета в рамках госпрограммы развития Арктики. Работы завершатся в течение 921 дня после заключения контракта с подрядчиком.
Подробности реализации
ФГИС «Северный завоз» включает пять ключевых подсистем: «Личный кабинет», «Общедоступная информация» предоставляет открытый доступ к новостям, нормативным документам и справочным материалам через портал. «Администрирование» управляет настройками, мониторит работоспособность системы и собирает логи. «Информационная безопасность» обеспечивает защиту данных, включая взаимодействие с государственной системой ГосСОПКА для предотвращения кибератак. «Интеграции» отвечает за обмен данными с внешними системами.
Система разработана с использованием отечественного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux Special Edition, и интегрирована с сервисами платформы «ГосТех»: управление процессами, мониторинг, журналирование и защита данных.
ФГИС будет объединена с единой информационной системой в области закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и другими цифровыми платформами.
В техническом задании указано, что для разработки системы рекомендуется использовать языки программирования, обладающие высокой популярностью и обеспечивающие интеграцию с операционными системами и базами данных, включенными в реестр отечественного программного обеспечения. Эти языки должны также обеспечивать защиту информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К числу таких языков относятся: C++, C#, Java, JavaScript, Python, PHP, Scala, Ruby, Perl, Go, Shell и Lua. В качестве СУБД в «Северном завозе» будут использовать PostgreSQL.
Что такое северный завоз
Северный завоз — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение жителей отдаленных территорий Крайнего Севера всем необходимым для жизни: продуктами питания, лекарствами и другими товарами. Также северный завоз включает в себя доставку грузов, необходимых для реализации инвестиционных проектов в этих регионах.
Благодаря северному завозу более трех миллионов человек получают необходимые товары и продукты.
В августе 2023 г., Президент России Владимир Путин подписал закон о северном завозе, он вступил в силу 1 апреля 2024 г. Ранее не было единой правовой базы, которая бы регулировала взаимодействие участников процесса северного завоза, а также определяла их права и обязанности.
В новом законе были введены понятия «территория с ограниченными сроками завоза грузов» и «территория северного завоза».
Минвостокразвития стал главным органом, который будет контролировать северный завоз. Министерство будет отвечать за разработку плана, утверждение маршрута и графика движения судов, участвующих в регулярных каботажных перевозках, а также за мониторинг доставки грузов.
В 2024 г. объем северного завоза составил 3,4 миллиона тонн, что соответствует выполнению плана на 99%.
Помимо этого планировалось утвердить трехлетний план северного завоза. По предварительным данным его объем в 2025 г. может составить 3,4 млн тонн.
Роль Арктики в современной геополитике
В центре внимания к Арктике находятся ее природные богатства. По данным геологической службы США, в этом регионе сосредоточено около 13% мировых запасов нефти и 30% газа, а также редкие металлы, которые необходимы для передовых технологий.
При этом более 80% от общего объема углеводородов находится на шельфе.
Россия, США, Канада, Норвегия и Дания активно заявляют о своих правах на расширение шельфовых зон, что приводит к спорам. Например, Москва претендует на хребет Ломоносова и рассматривает Арктику как стратегический ресурсный резерв, в то время как другие страны оспаривают эти границы.
Не менее важен контроль над Северным морским путем (СМП), который становится более доступным для судоходства из-за потепления. Этот маршрут сокращает путь из Азии в Европу на 40% по сравнению с Суэцким каналом, что может принести экономические выгоды.