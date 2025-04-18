В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL

Минвостокразвития начал разработку ГИС «Северный завоз». На работы выделено 820 млн руб.



ФГИС мониторинга северного завоза

Как выяснил CNews, Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) создает информационную систему для мониторинга северного завоза — логистической системы по снабжению товарами районов крайнего Севера.

В качестве основы ГИС будет использоваться единая цифровая платформа (ЕЦП) «Гостех», отечественная ОС Astra Linux Special Edition и СУБД PostgreSQL.

Новая платформа призвана оптимизировать логистику, снизить риски сбоев в поставках жизненно важных грузов и обеспечить прозрачность процессов для участников. Реализация проекта запланирована на 2025–2027 гг.

Минтранс Минвостокразвития начал разработку ГИС «Северный завоз»

Тендер на начало разработки системы Минвостокразвития опубликовал на сайте госзакупок 11 апреля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 28 апреля. Итоги конкурса подведут 5 мая 2025 г. На разработку системы выделено 820 млн руб.

Согласно документам, основные задачи системы — автоматизация планирования, отслеживание движения грузов в реальном времени, формирование оптимальных маршрутов и оперативное реагирование на возникающие проблемы. Для пользователей, включая государственные органы, бизнес и логистические компании, будут доступны личные кабинеты с функциями аналитики, документооборота и интеграции с внешними сервисами.

Портал системы предоставит открытый доступ к нормативным документам, новостям и статистике по северному завозу. Администраторы смогут управлять контентом, а бизнес-пользователи — анализировать эффективность логистики через дашборды и отчеты.

Проект реализуется на средства федерального бюджета в рамках госпрограммы развития Арктики. Работы завершатся в течение 921 дня после заключения контракта с подрядчиком.

Подробности реализации

ФГИС «Северный завоз» включает пять ключевых подсистем: «Личный кабинет», «Общедоступная информация» предоставляет открытый доступ к новостям, нормативным документам и справочным материалам через портал. «Администрирование» управляет настройками, мониторит работоспособность системы и собирает логи. «Информационная безопасность» обеспечивает защиту данных, включая взаимодействие с государственной системой ГосСОПКА для предотвращения кибератак. «Интеграции» отвечает за обмен данными с внешними системами.

Система разработана с использованием отечественного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux Special Edition, и интегрирована с сервисами платформы «ГосТех»: управление процессами, мониторинг, журналирование и защита данных.

ФГИС будет объединена с единой информационной системой в области закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и другими цифровыми платформами.

В техническом задании указано, что для разработки системы рекомендуется использовать языки программирования, обладающие высокой популярностью и обеспечивающие интеграцию с операционными системами и базами данных, включенными в реестр отечественного программного обеспечения. Эти языки должны также обеспечивать защиту информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К числу таких языков относятся: C++, C#, Java, JavaScript, Python, PHP, Scala, Ruby, Perl, Go, Shell и Lua. В качестве СУБД в «Северном завозе» будут использовать PostgreSQL.

Что такое северный завоз

Северный завоз — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение жителей отдаленных территорий Крайнего Севера всем необходимым для жизни: продуктами питания, лекарствами и другими товарами. Также северный завоз включает в себя доставку грузов, необходимых для реализации инвестиционных проектов в этих регионах. Благодаря северному завозу более трех миллионов человек получают необходимые товары и продукты. В августе 2023 г., Президент России Владимир Путин подписал закон о северном завозе, он вступил в силу 1 апреля 2024 г. Ранее не было единой правовой базы, которая бы регулировала взаимодействие участников процесса северного завоза, а также определяла их права и обязанности. В новом законе были введены понятия «территория с ограниченными сроками завоза грузов» и «территория северного завоза». Минвостокразвития стал главным органом, который будет контролировать северный завоз. Министерство будет отвечать за разработку плана, утверждение маршрута и графика движения судов, участвующих в регулярных каботажных перевозках, а также за мониторинг доставки грузов. В 2024 г. объем северного завоза составил 3,4 миллиона тонн, что соответствует выполнению плана на 99%. Помимо этого планировалось утвердить трехлетний план северного завоза. По предварительным данным его объем в 2025 г. может составить 3,4 млн тонн. Роль Арктики в современной геополитике В центре внимания к Арктике находятся ее природные богатства. По данным геологической службы США, в этом регионе сосредоточено около 13% мировых запасов нефти и 30% газа, а также редкие металлы, которые необходимы для передовых технологий. При этом более 80% от общего объема углеводородов находится на шельфе. Россия, США, Канада, Норвегия и Дания активно заявляют о своих правах на расширение шельфовых зон, что приводит к спорам. Например, Москва претендует на хребет Ломоносова и рассматривает Арктику как стратегический ресурсный резерв, в то время как другие страны оспаривают эти границы. Не менее важен контроль над Северным морским путем (СМП), который становится более доступным для судоходства из-за потепления. Этот маршрут сокращает путь из Азии в Европу на 40% по сравнению с Суэцким каналом, что может принести экономические выгоды.