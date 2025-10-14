Разделы

Авиалесоохрана ФБУ

СОБЫТИЯ


14.10.2025 Власти России хотят резко сократить госзаказ на БПЛА 1
02.11.2024 МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии 1
02.06.2023 Больше половины лесных пожаров во Владимирской области помог предотвратить искусственный интеллект 1
11.02.2022 В России начали строить многомиллиардную ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов страны 2
13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше 1
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 1
31.03.2010 «Авиалесоохрана» выбрала поставщиков услуг по сопровождению ИСДМ-Рослесхоз 1
25.02.2010 «Авиалесоохране» требуется сопровождение ИСДМ-Рослесхоз 1
17.02.2010 Авиалесоохрана выбрала беспилотник ZALA в качестве базового 3
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции 1
03.04.2009 Опубликована программа конференции «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 2
02.07.2008 Горящие леса России: снимки из космоса 1
18.04.2007 «Авиалесоохрана» объявила конкурс по выбору ИТ-подрядчика 1
14.03.2007 «Авиалесоохрана» объявила конкурс по выбору ИТ-подрядчика 1
07.03.2007 «Авиалесоохране» требуется информационное обеспечение ИСДМ-Рослесхоз 1

Авиалесоохрана ФБУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10233 3
Совзонд - Sovzond 120 3
Росреестр - Уралгеоинформ 3 2
Восход ФГБУ НИИ 676 2
NVision Group - Энвижн Груп 684 2
Bentley Systems 57 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13909 2
ЭКОНГинжиниринг 1 1
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
ЭНИКС 4 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 19 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 203 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 25 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
Владлесхоз ГАУ ВО 2 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1588 1
Bentley Motors 72 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 63 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 147 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 4
Рослесозащита ФБУ - Российский центр защиты леса 5 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2236 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 234 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3329 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 216 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3322 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3425 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1893 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4739 1
ГосИнформСистемы 145 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 11
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1321 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7145 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9991 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11109 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1119 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1174 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2054 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5883 2
Видеокамера - Camcorder 2313 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4021 2
Оцифровка - Digitization 4858 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14890 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3661 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12634 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2397 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2013 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11393 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21763 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3687 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 977 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 851 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3249 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 317 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8749 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10009 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26861 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8055 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3467 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1501 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12075 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4828 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17704 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 247 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 579 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 65 9
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3413 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 16 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 336 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 39 1
NASA Landsat 82 1
Голубчиков Юрий 4 1
Quedenfeldt Barbara - Кведенфельд Барбара 1 1
Тарлаков Виктор 2 1
Санаев Виктор 1 1
Савушкин Алексей 46 1
Кортнев Алексей 2 1
Крамарева Любовь 1 1
Сердюков Григорий 1 1
Путин Владимир 3315 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 8
Земля - планета Солнечной системы 10599 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 960 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7996 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1619 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2901 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2638 2
Россия - ДФО - Амурская область 826 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 2
Турция - Мармарис 3 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 16 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин - Усть-Баргузин 18 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 21 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Селивановский район - пгт Красная Горбатка 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17971 1
Казахстан - Республика 5762 1
Европа 24561 1
Беларусь - Белоруссия 5985 1
Германия - Федеративная Республика 12897 1
Франция - Французская Республика 7960 1
Украина 7757 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 331 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 222 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 163 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 760 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2609 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1623 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1787 1
Турция - Турецкая республика 2469 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1033 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3194 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 804 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 33 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 855 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 657 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1375 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5900 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4277 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5265 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1796 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 2
Ботаника - Растения - Plantae 1108 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4199 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6224 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2975 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2565 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8449 1
Зоология - наука о животных 2765 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 486 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1319 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 545 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 428 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 17 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4364 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5792 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6591 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2237 1
Аэрокосмический курьер 3 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
РАН - Российская академия наук 1983 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 654 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 2
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 14 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
РАН СО - ФИЦ ИВТ - Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий 1 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 105 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 169 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 953 1
