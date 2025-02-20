Россия ДФО Бурятия Республика Кабанский район Кабанск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Дорошова Жанна 22 2
|Степанова Олеся 18 2
|Тен Виталий 2 1
|Милюков Анатолий 18 1
|Булатов Андрей 2 1
|Марченко Антон 12 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Захарова Наталья 3 1
|Борголов Сергей 3 1
|Сердюков Григорий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.