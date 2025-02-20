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Россия ДФО Бурятия Республика Кабанский район Кабанск

Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск


20.02.2025 МТС включила LTE еще для двух сел Кабанского района Бурятии 3
02.11.2024 МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии 1
22.08.2024 Благодаря «МегаФону» на Байкале появилась еще одна локация с быстрым 4G 1
16.02.2024 Мобильный интернет ускорился на берегу байкальского залива Провал 1
26.07.2021 Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей 1
10.02.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в половине районов Бурятии 1
06.08.2014 МТС включила 4G-интернет в Бурятии 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 3
11.11.2013 МТС обеспечила сотовой связью северные удаленные территории Бурятии 1
24.04.2012 МТС ускоряет мобильный интернет в Бурятии 1
05.11.2009 «Синтерра» построила магистральную линию Иркутск – Улан-Удэ 1
16.11.2004 МТС открыли филиал в Бурятии 1
24.03.2004 Улан-Удэнская сотовая сеть вышла в населенные пункты Бурятии 1
09.10.2003 В Бурятии установлены первые ЕТК-таксофоны 1
14.03.2003 "Улан-Удэнская сотовая сеть" расширила зону покрытия в двух районах Бурятии 4

Публикаций - 15, упоминаний - 22

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МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
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