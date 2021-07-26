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Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей

Tele2 подписал соглашение с правительством Республики Бурятии о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона. Сумма инвестиций оператора в 2021 году составит 625 млн рублей.

Соглашение подписали заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2 Дмитрий Лопатухин и глава Республики Бурятии Алексей Цыденов. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и республиканского правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, повышение доступности мобильной связи на его территории, увеличение инвестиций в экономику республики.

Проект предполагает расширение покрытия голосовой связи и скоростного мобильного интернета в 2021 году на территории Улан-Удэ, Хоринского, Тарбагатайского, Северо-Байкальского, Прибайкальского, Муйского, Кижингинского, Кабанского, Иволгинского, Заиграевского, Еравнинского, Баунтовского муниципальных районов, а также Северобайкальска. Запланированный объем инвестиций в текущем году составит 625 млн рублей.

Tele2 будет активно участвовать в реализации государственной программы «Цифровая экономика» на территории Бурятии. Оператор также готов развивать технологии IoT, разрабатывать кейсы по автоматизации агропромышленного комплекса, реализовывать совместные проекты по аналитике больших данных и внедрению систем экологического онлайн-мониторинга.

Дмитрий Лопатухин, заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2, сказал: «Клиенты испытывают все большую потребность в современных цифровых сервисах вне зависимости от места проживания. Любопытно, что именно в малых поселениях часто находятся самые активные пользователи интернета – с помощью цифрового мира люди замещают удаленность от мегаполисов. При планировании технического развития мы в первую очередь предугадываем ожидания жителей, развивая сеть там, где это действительно необходимо. Вместе с тем эффективное сотрудничество власти и бизнеса является ключевым фактором успешного развития экономики и социальной сферы. Инвестируя в цифровизацию регионов, мы создаем дополнительные рабочие места и способствуем повышению качества жизни людей на этих территориях».

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятии, отметил: «С весны прошлого года значение в наше время цифровых сервисов и доступа к ним стало очевидным для всех. Продолжать учиться, работать, лечиться, и даже вести бизнес стало возможно дистанционно благодаря современным технологиям связи. Огромное число наших жителей, и жителей всей страны стали вести более активный цифровой образ жизни. Мы со своей стороны, окажем содействие компании в реализации планов по расширению зоны покрытия сети. А от увеличения доступности связи, скорости интернета и других характеристик напрямую зависит качество жизни жителей Бурятии».

Владимир Бахур

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