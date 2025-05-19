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Россия ДФО Бурятия Республика Хоринск
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 3
|Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
|Ростелеком 9902 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 1
|Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 2
|МТС 3G-сеть 119 1
|Наговицын Вячеслав 5 1
|Белоусов Иван 2 1
|Егоров Игорь 43 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Марченко Антон 12 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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