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Россия ДФО Бурятия Республика Хоринск

Россия - ДФО - Бурятия Республика - Хоринск

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «МегаФон» разогнал интернет в нацпарке и турзонах Бурятии 1
26.07.2021 Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей 1
04.03.2014 МТС инвестирует в Бурятию полмиллиарда рублей до 2015 г. 1
11.11.2013 МТС обеспечила сотовой связью северные удаленные территории Бурятии 1
17.09.2013 «Ростелеком» переведет на «оптику» Министерство социальной защиты населения Бурятии 1
24.04.2012 МТС ускоряет мобильный интернет в Бурятии 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
Ростелеком 9902 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8075 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6517 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28235 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10918 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3278 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5702 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 1
Пропускная способность - Bandwidth 1774 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3803 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2969 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5870 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1026 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4175 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
МТС 3G-сеть 119 1
Наговицын Вячеслав 5 1
Белоусов Иван 2 1
Егоров Игорь 43 1
Цыденов Алексей 10 1
Марченко Антон 12 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Иволгинский район 10 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 252 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 16 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тарбагатайский район - Тарбагатай 7 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Еравнинский район - Сосново-Озерское 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 148545 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 16 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Закаменск 11 2
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 57 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кижингинский район - Кижинга 5 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник 7 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Мухоршибирский район - Мухоршибирь 5 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин - Усть-Баргузин 17 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1613 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 939 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 362 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6512 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4122 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 232 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1092 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
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