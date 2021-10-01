Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Егоров Игорь


01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
31.08.2020 «Сибур» и МТС договорились о развитии зоны выделенной промышленной сети 5G в Пермском крае 1
28.08.2020 МТС и правительство Пермского края подписали соглашение о развитии цифровых проектов 2
27.01.2020 МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole 1
18.09.2019 МТС и ДИТ Москвы протестировали решения умного транспорта в сети 5G 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
30.08.2019 МТС запустил первую пилотную зону 5G в Москве для технологий Smart City 1
11.02.2019 МТС обеспечила все станции московского метро сетью 4G 1
05.06.2018 МТС и Сколково объявили стратегическое партнерство в области развития «умного города» 1
11.05.2017 МТС разогнала в Москве мобильный интернет до 95 Мбит в секунду. Но только для избранных 1
20.04.2017 МТС и Ericsson впервые провели тесты 5G в движении 1
09.03.2017 «Данфосс» и МТС представили совместное решение для автоматизации производства 1
15.02.2017 МТС улучшила покрытие сети в московском метро 1
08.02.2017 МТС и МГТС готовятся к внедрению 5G 1
02.11.2016 МТС и Nokia протестировали радиоинтерфейс NB-IoT для интернета вещей 1
04.10.2016 МТС развернет фирменную розницу в Москве на основе Big Data 1
15.09.2016 МТС и Nokia заявили о рекордной для России скорости в тестах сети 5G 1
25.07.2016 МТС защитит леса Подмосковья от пожаров 1
13.07.2016 МТС инвестирует 4 млрд руб. в развитие сетей связи в Московской области 1
24.05.2016 Абоненты МТС получат качественную связь во всех вагонах московского метро 1
16.02.2016 4G-интернетом МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО 1
04.02.2016 МТС назначила руководителя филиала в Орловской области 1
09.09.2015 Абоненты МТС в Центральной России провели летние каникулы внутри страны 1
11.08.2015 МТС подключила жителей Центральной России к «умному» ТВ 1
15.05.2014 Бизнес МТС в Центральной России возглавил Игорь Егоров 1
07.05.2014 Назначен новый руководитель Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
09.04.2014 МТС на Востоке России заключила госконтракты на 30 млн руб. 1
04.03.2014 МТС инвестирует в Бурятию полмиллиарда рублей до 2015 г. 1
05.02.2014 МТС запустила сеть LTE в Приморском крае 1
18.12.2013 Андрей Перагов назначен директором филиала МТС в Хабаровском крае 1
24.07.2013 Число пользователей цифрового телевидения МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири утроилось 1
10.04.2013 МТС с начала года увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Востока России почти в два раза 1
11.03.2013 МТС увеличила продажи смартфонов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири более чем в 1,5 раза 1
12.02.2013 МТС назначила директора филиала на Камчатке 1
08.02.2013 МТС инвестирует в модернизацию сети сотовой связи на территории Хабаровского края более 1 млрд руб. 1
12.09.2012 МТС запускает цифровое телевидение в Иркутске, Чите и Комсомольске-на-Амуре 1
30.08.2012 МТС на Дальнем Востоке начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1

Публикаций - 40, упоминаний - 41

Егоров Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 40
Huawei 2733 2
Ericsson 864 2
Samsung Electronics 5730 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Philips 744 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Xiaomi 904 1
МТС и Ericsson - Центр исследований и разработок 2 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Сибур Химпром 16 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы 653 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
3G - Стандарт мобильной связи 3753 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
5G Private - Выделенная беспроводная сеть 3 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
МТС Ericsson Smart City Pole - Опытный участк проектов «умного города» 2 1
МТС ТВ 37 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Apple iPhone 5 710 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Ericsson Smart Pole 1 1
Лысенко Эдуард 209 2
Воробьев Андрей 126 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Ершов Андрей 45 1
Ханин Александр 42 1
Евтушенков Феликс 15 1
Николаев Вячеслав 56 1
Эрнст Константин 11 1
Каменский Андрей 8 1
Махонин Дмитрий 7 1
Иванченко Сергей 3 1
Туча Игорь 2 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Каторов Станислав 3 1
Мигунов Александр 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Россошь 34 1
Россия - Соликамск 31 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Новокосино 11 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Реутов 43 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Пермь 743 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769368, в очереди разбора - 673052.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще