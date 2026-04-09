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Егоров Игорь

СОБЫТИЯ


09.04.2026 В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде» 1
08.04.2026 В МИФИ создали безопасный двигатель для наноспутников на «сухой воде» 1
26.08.2024 В России начинается серийное производство плазменных двигателей для наноспутников 2
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров 1
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
31.08.2020 «Сибур» и МТС договорились о развитии зоны выделенной промышленной сети 5G в Пермском крае 1
28.08.2020 МТС и правительство Пермского края подписали соглашение о развитии цифровых проектов 1
27.01.2020 МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole 1
18.09.2019 МТС и ДИТ Москвы протестировали решения умного транспорта в сети 5G 1
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 1
30.08.2019 МТС запустил первую пилотную зону 5G в Москве для технологий Smart City 1
11.02.2019 МТС обеспечила все станции московского метро сетью 4G 1
05.06.2018 МТС и Сколково объявили стратегическое партнерство в области развития «умного города» 1
11.05.2017 МТС разогнала в Москве мобильный интернет до 95 Мбит в секунду. Но только для избранных 1
20.04.2017 МТС и Ericsson впервые провели тесты 5G в движении 1
09.03.2017 «Данфосс» и МТС представили совместное решение для автоматизации производства 1
15.02.2017 МТС улучшила покрытие сети в московском метро 1
08.02.2017 МТС и МГТС готовятся к внедрению 5G 1
02.11.2016 МТС и Nokia протестировали радиоинтерфейс NB-IoT для интернета вещей 1
04.10.2016 МТС развернет фирменную розницу в Москве на основе Big Data 1
15.09.2016 МТС и Nokia заявили о рекордной для России скорости в тестах сети 5G 1
25.07.2016 МТС защитит леса Подмосковья от пожаров 1
13.07.2016 МТС инвестирует 4 млрд руб. в развитие сетей связи в Московской области 1
24.05.2016 Абоненты МТС получат качественную связь во всех вагонах московского метро 1
16.02.2016 4G-интернетом МТС могут пользоваться жители более 280 населенных пунктов ЦФО 1
04.02.2016 МТС назначила руководителя филиала в Орловской области 1
09.09.2015 Абоненты МТС в Центральной России провели летние каникулы внутри страны 1
11.08.2015 МТС подключила жителей Центральной России к «умному» ТВ 1
15.05.2014 Бизнес МТС в Центральной России возглавил Игорь Егоров 2
07.05.2014 Назначен новый руководитель Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
09.04.2014 МТС на Востоке России заключила госконтракты на 30 млн руб. 1
04.03.2014 МТС инвестирует в Бурятию полмиллиарда рублей до 2015 г. 1
05.02.2014 МТС запустила сеть LTE в Приморском крае 1
18.12.2013 Андрей Перагов назначен директором филиала МТС в Хабаровском крае 1
24.07.2013 Число пользователей цифрового телевидения МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири утроилось 1
10.04.2013 МТС с начала года увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Востока России почти в два раза 1
11.03.2013 МТС увеличила продажи смартфонов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири более чем в 1,5 раза 1

Публикаций - 45, упоминаний - 47

Егоров Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
Huawei 4677 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
МТС Центр макрорегион 64 3
МегаФон 10742 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Samsung Electronics 11065 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 2
Netgear 253 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 1
МТС и Ericsson - Центр исследований и разработок 2 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 1
МТС Дальний Восток макрорегион 6 1
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 21 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 1
НБК - Национальная башенная компания 14 1
МТС - Примтелефон 47 1
МТС - БИК - Башенная инфраструктурная компания 6 1
Danfoss - Данфосс 21 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Philips 2099 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 1
Открытие Арена - стадион 21 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
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Apple iPhone 5 783 1
Apple iPad mini 430 1
CloudМТS 25 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
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