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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Егоров Игорь
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Публикаций - 40, упоминаний - 41
Егоров Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 2
|Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Сибур Химпром 16 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|МТС Ericsson Smart City Pole - Опытный участк проектов «умного города» 2 1
|МТС ТВ 37 1
|Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
|Apple iPhone 5 710 1
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
|Ericsson Smart Pole 1 1
|Лысенко Эдуард 209 2
|Воробьев Андрей 126 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Ершов Андрей 45 1
|Ханин Александр 42 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Эрнст Константин 11 1
|Каменский Андрей 8 1
|Махонин Дмитрий 7 1
|Иванченко Сергей 3 1
|Туча Игорь 2 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Каторов Станислав 3 1
|Мигунов Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769368, в очереди разбора - 673052.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769368, в очереди разбора - 673052.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru