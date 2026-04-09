Индексная книга (каталог) CNews*
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Егоров Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 47
Егоров Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
|Николаев Вячеслав 104 2
|Вольпе Борис 92 2
|Иваненко Владислав 23 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Дубовсков Андрей 89 1
|Таврин Иван 120 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Евтушенков Феликс 30 1
|Горбунов Александр 55 1
|Эрнст Константин 17 1
|Каменский Андрей 10 1
|Барсегян Алексей 6 1
|Махонин Дмитрий 21 1
|Зиборова Ольга 18 1
|Иванченко Сергей 5 1
|Воронин Павел 196 1
|Мишин Игорь 9 1
|Туча Игорь 2 1
|Сысоева Евгения 129 1
|Юмашев Валентин 10 1
|Степаненко Кирилл 17 1
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 1
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 1
|Каторов Станислав 3 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 1
|Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
|Рылов Дмитрий 56 1
|Мигунов Александр 1 1
|Филатов Илья 12 1
|Перагов Андрей 18 1
|Камалов Фарид 6 1
|Наговицын Вячеслав 5 1
|Ящук Наталия 5 1
|Клянчин Олег 2 1
|Теремецкий Александр 2 1
|Югов Константин 1 1
|Степин Евгений 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.