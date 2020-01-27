МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole

МТС и Ericsson запустили в эксплуатацию совместную инновационную разработку – первую в России опору Smart City Pole, которая установлена в технопарке «Иннополис» в Республике Татарстан. На её основе компании развернули передовые решения интернета вещей для «умного города» – сервисы экологического мониторинга и «умной парковки».

Решение Smart City Pole выполнено в виде мачты уличного освещения, внутри которой могут быть установлены оборудование базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi, на внешней части –видеомониторы для отображения различной информации, а также датчики, камеры и сенсоры для различных решений умного города. Конструкция может быть оборудована розетками для зарядки электромобилей и гаджетов, кнопкой экстренного вызова.

Начиная с 2020 года запланирована установка этих сооружений в российских городах-миллионниках. Благодаря продуманному дизайну мачты Smart City Pole гармонично вписываются в архитектурный ансамбль и городскую среду.

На основе Smart City МТС и Ericsson развернули в «Иннополисе» IoT-решения «умного города» – экологический мониторинг и «умную парковку». Решение Ericsson для экомониторинга анализирует информацию о температуре, влажности, атмосферном давлении, количестве углекислого газа и оксида азота, а также уровнях шума и ультразвука. Решение для видеомониторинга предоставляет водителям информацию о свободных парковочных местах. Оба решения контролируются и управляются через веб-интерфейс в режиме реального времени.

«Инновационное решение Smart City Pole может прийти на смену целому «зоопарку» антенно-мачтовых сооружений у операторов связи. За счет возможности размещения различного оборудования внутри опоры и маскировки антенн, эта конструкция имеет привлекательный эстетичный вид. Мы рассчитываем, что установка подобных опор в крупных российских городах улучшит их архитектурный облик, придаст дополнительный импульс реализации проектов умного города и развертыванию сетей LTE и 5G», – отметил вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.

«При развертывании решений с поддержкой технологий 5G для «умного города» необходимо применять новый подход – эффективный, экологичный и учитывающий особенности архитектуры. Городским администрациям, компаниям и пользователям нужны эстетичные решения, способные улучшить качество жизни всех горожан. Ericsson Smart Pole соответствует этим требованиям и обеспечивает инфраструктуру, на базе которой будут разворачиваться приложения для «умного города» и развиваться инновации, способные внести ощутимый вклад в формирование удобной и экологичной городской среды», – отметил президент компании Ericsson в России Себастиан Толстой.

Запуск Smart City Pole в эксплуатацию осуществляется в рамках соглашения между МТС, Ericsson и правительством Республики Татарстан о разработке и производстве решений с поддержкой технологий 5G для умных городов России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Соглашение было подписано на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 году. До запуска в эксплуатацию Smart City Pole и решения для «умного города» были протестированы на базе совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис».