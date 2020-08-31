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Спецпроекты

«Сибур» и МТС договорились о развитии зоны выделенной промышленной сети 5G в Пермском крае

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь

«Сибур» и МТС развернут на территории завода «Сибур-Химпром» выделенную промышленную сеть Private 5G.

Выделенная (private) беспроводная сеть на территории завода «Сибур-Химпром» будет одновременно поддерживать стандарты 5G и LTE и объединит различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, чтобы использовать телекоммуникационные сети в проектах по оптимизации производства, повышению его эффективности, безопасности и надежности.

Пилотный проект на базе оборудования Ericsson будет запущен в течение восьми месяцев. На первом этапе на сети будут развернуты системы, позволяющие оценить ее возможности и протестировать различные цифровые инструменты. «Промышленные сети Private 5G позволят нам активнее развивать проекты в области промышленного интернета вещей, дополненной реальности, продвинутой аналитики для контроля качества продукции и повышения производительности, которые разрабатывают специалисты по промышленной цифровизации Сибура», – отметил генеральный директор «Сибур-Химпрома» Константин Югов.

«Развертывание сетей 5G – важный элемент четвертой промышленной революции, закладывающей основы для инновационного развития конкурентоспособной национальной экономики. МТС уже имеет опыт создания выделенных private-сетей на российских предприятиях. Уверен, что альянс двух лидеров в своих отраслях, нацеленный на внедрение в Прикамье новых технологий, сможет на практике продемонстрировать все преимущества стандарта связи пятого поколения и станет отличным примером того, как цифровые инновации повышают эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность производства», – отметил вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.

«Сибур активно развивает компетенции по беспроводным сетям внутри компании. Формат технологических частных сетей стандарта LTE и 5G открывает для нас огромные возможности в автоматизации производства и во внедрении новых пользовательских сервисов», — сказал руководитель по эксплуатации и развитию систем связи «Сибура» Игорь Туча.

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