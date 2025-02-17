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Махонин Дмитрий



17.02.2025 «Ростелеком» в Перми запустил первую систему видеонаблюдения с голосовым оповещением 1
06.06.2024 Tele2 направит 2 млрд рублей на цифровые проекты Пермского края 1
13.10.2023 Sitronics Group вошла в капитал «Пермской судоверфи» 1
16.06.2023 «Ростелеком» и Пермский край договорились о сотрудничестве для реализации программы «Цифровая экономика РФ» 1
27.06.2022 Стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений 1
06.12.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах Прикамья 1
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 1
01.12.2020 «Ростех» и правительство Пермского края совместно проведут цифровую трансформацию в регионе 1
09.09.2020 «Ростех» подготовит руководителей цифровой трансформации Пермского края 2
31.08.2020 Организация «Цифровая экономика» ускорит внедрение цифровых технологий в Пермском крае 1
28.08.2020 МТС и правительство Пермского края подписали соглашение о развитии цифровых проектов 1
28.08.2020 Сбербанк окажет содействие Пермскому краю в развитии цифровых инноваций 1
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Махонин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 3
Ростелеком 9739 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
Ростех - РТ-Цифровая Трансформация АНО - Rostec.digital 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 1
Пермская судоверфь 3 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 3
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1787 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 2
Умные платформы 1698 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 43 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6277 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4045 2
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 68 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4794 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5803 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2964 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12082 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 449 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17112 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 1
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Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 530 1
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Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1053 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 2
Чернышенко Дмитрий 566 3
Петросян Рачик 8 3
Ковнир Евгений 75 1
Греф Герман 421 1
Чемезов Сергей 142 1
Алифанов Кирилл 69 1
Егоров Игорь 43 1
Федотов Алексей 9 1
Кайгородова Оксана 56 1
Зорин Александр 51 1
Онищенко Владислав 97 1
Шиловских Петр 15 1
Черников Алексей 53 1
Овчаров Евгений 13 1
Кузнецова Виктория 2 1
Козловский Петр 9 1
Мишустин Михаил 683 1
Паршин Максим 316 1
Бочаров Олег 28 1
Артюхов Александр 19 1
Иноземцев Александр 1 1
Машковцев Олег 1 1
Ермаков Валерий 125 1
Ляпунов Игорь 121 1
Путин Владимир 3187 1
Годовиков Антон 26 1
Пожидаев Николай 85 1
Бураков Алексей 2 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1460 12
Россия - РФ - Российская федерация 145163 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1485 6
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 41 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 2
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Россия - УФО - Челябинская область 1221 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2757 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1666 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика - Предволжье, Предкамье, Закамье 8 1
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 35 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 58 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1273 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 896 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 339 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 1
Авиатехникум КГАПОУ - Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова 1 1
Цифровая прокачка региона 29 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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