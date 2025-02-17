Махонин Дмитрий
Махонин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 2
|Чернышенко Дмитрий 566 3
|Петросян Рачик 8 3
|Ковнир Евгений 75 1
|Греф Герман 421 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Егоров Игорь 43 1
|Федотов Алексей 9 1
|Кайгородова Оксана 56 1
|Зорин Александр 51 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Шиловских Петр 15 1
|Черников Алексей 53 1
|Овчаров Евгений 13 1
|Кузнецова Виктория 2 1
|Козловский Петр 9 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Паршин Максим 316 1
|Бочаров Олег 28 1
|Артюхов Александр 19 1
|Иноземцев Александр 1 1
|Машковцев Олег 1 1
|Ермаков Валерий 125 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Путин Владимир 3187 1
|Годовиков Антон 26 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Бураков Алексей 2 1
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