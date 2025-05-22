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В Перми запущена в работу отечественная автоматизированная система для управления теплоснабжением

В Перми в промышленную эксплуатацию запущена отечественная автоматизированная система для управления теплоснабжением (АСУТ), направленная на повышение эффективности, надежности и прозрачности процессов генерации и распределения тепловой энергии в процессе ее транспортировки до потребителей. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России.

«В настоящее время в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уделяется особое внимание цифровизации процессов сферы ЖКХ, направленных на улучшение качества жизни людей. В том числе благодаря функционированию системы в Пермском крае в рамках прохождения отопительного сезона удалось снизить количество аварий. На сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения региона произошло на 14,1% меньше аварийных ситуаций, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

Система управления теплоснабжением в Перми является ключевым элементом жизнеобеспечения города-миллионника, а также основополагающим компонентом работы с информационной моделью данных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. АСУТ способствует бесперебойному и качественному теплоснабжению жилых домов, учебных заведений, объектов спорта и культуры, торговли и промышленности, а также снижению аварийности на теплосетях и быстрому устранению возникающих нештатных ситуаций. Система внесена в перечень особо значимых проектов Индустриального центра компетенций ЖКХ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что бесперебойное обеспечение жителей региона качественными коммунальными услугами, тепловыми ресурсами – один из приоритетов в работе краевых властей. «Для этого используем все возможности национального проекта и федеральных программ. В дополнение к ним реализуем региональный проект «Комфортный край». Он также направлен на повышение качества жизни людей во всех территориях Пермского края. Внедрение автоматизированной системы для управления теплоснабжением в регионе – важный шаг, который позволит энергетикам эффективнее выполнять свои задачи и поможет повысить уровень предоставляемых ими услуг», – отметил Дмитрий Махонин.

Комплекс создан отечественной компанией ПАО «Т Плюс» на российском программном обеспечении, что укрепляет технологический суверенитет нашей страны в сфере теплоэнергетики.

«Пермский край был выбран как пилотный регион, потому что здесь теплосетевая инфраструктура позволяет в полной мере испытать все возможности системы. Она направленна на повышение эффективности, надежности и прозрачности процессов выработки и распределения теплоэнергии. В режиме онлайн система позволяет контролировать работу более 500 объектов теплоснабжения, которые отвечают за тепло сотен тысяч жителей региона. В дальнейшем мы планируем внедрять автоматизированные системы управления теплоснабжения и в других городах работы Т Плюс», – сказал заместитель генерального директора ПАО «Т Плюс» Александр Фролов.

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Оператором в режиме реального времени осуществляется онлайн-мониторинг тепловой карты-схемы города, на которой отображается функционирование всех систем и специализированного оборудования. Таким образом, оптимизируются гидравлические и тепловые режимы, снижаются теплопотери, обеспечивается высокое качество отопления и горячего водоснабжения, а также полностью автоматизируется процесс управления тепловым узлом.

Кроме того, с помощью автоматизированной системы управления теплоснабжением осуществляется контроль за выполнением восстановительных работ, представленный в том числе интерактивной моделью расположения на карте аварийных бригад и специализированной техники, контроль за охранно-пожарной системой объектов теплоснабжения, включающей все центральные тепловые пункты и насосные станции, а также контроль за параметрами горячего водоснабжения и отопления, доводимого до потребителей в режиме реального времени.

При планировании работ по ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения система позволяет определить приоритетные участки, обновление и модернизация которых способствует улучшению качества коммунальных услуг для наибольшего количества жителей города. Кроме того, это позволяет более эффективно использовать средства теплоснабжающей организации.

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