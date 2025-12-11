Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Россия УФО Пермский край Кунгур


СОБЫТИЯ


11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 1
18.09.2025 «МегаФон» запустил интернет в селах Прикамья 1
27.08.2025 Пять первых базовых станций связи от отечественной компании «Булат» запущены в отдаленных уголках Пермского края 1
18.03.2025 МТС в Прикамье запустила первые отечественные базовые станции 2
03.02.2025 МТС прокачала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья 2
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
01.11.2024 В Прикамье «Ростелеком» построил отдельную оптическую магистраль для поселка Ильинский 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 2
07.10.2024 МТС помогает предотвратить пожары в лесах Пермского края 1
12.07.2024 МТС развернула LTE на фестивале воздухоплавания под Кунгуром 4
04.06.2024 Бесплатный аудиогид МТС расскажет татарстанцам о «чайной столице» России 3
30.05.2024 Цифровой аудиогид от МТС познакомит с городскими легендами Кунгура 5
28.05.2024 «МегаФон» обеспечил мобильной связью и интернетом участки автотрасс Кунгур-Соликамск, Барда-Куеда, Голдыри-Орда-Октябрьский 1
20.05.2024 МТС запустила онлайн-путеводитель по знаковым местам Пермского края 1
06.05.2024 «МегаФон» обеспечил связь для жителей пермской глубинки 1
15.04.2024 МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных 1
29.01.2024 Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома» 1
22.11.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в трех районах Прикамья 2
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
19.01.2017 Пермский край: объем мобильного интернет-трафика в сети МТС в 2016 г. удвоился 1
19.08.2016 Продажи 4G-смартфонов в пермской рознице МТС выросли за первое полугодие 2016 г. в 2 раза 1
19.02.2016 «Ростелеком» подключил к интернету более 400 библиотек Пермского края 1
14.12.2015 «Билайн» фиксирует рост спроса на мобильный интернет среди своих абонентов в Пермском крае 1
04.09.2015 «Ростелеком» начал строительство точек доступа в интернет в Пермском крае в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
06.08.2015 В Пермском крае открылись два новых офиса МФЦ 1
31.07.2015 МТС удвоила скорость в сети LTE в Пермском крае 1
14.07.2015 Бизнес Прикамья координирует сотрудников в онлайн-режиме 1
14.05.2015 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Пермском крае 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
04.02.2015 «Ростелеком» открыл в Пермском крае 22 пункта подтверждения учетных записей на портале госуслуг 1
09.10.2014 «Билайн» улучшил качество сети и увеличил зону покрытия в Пермском крае 2
10.07.2014 МТС полностью обновит оборудование в Пермском крае 1
05.06.2014 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом места летнего отдыха на Урале 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
24.07.2013 Абоненты МТС в Пермском крае вдвое увеличили объем трафика мобильного интернета 1
28.03.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Пермском крае 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 1
24.01.2013 «Электронная регистратура» охватила 40 из 48 муниципалитетов Пермского края 1
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей 1

Публикаций - 47, упоминаний - 62

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 19
Ростелеком 10311 8
МегаФон 9906 6
Samsung Electronics 10625 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 3
Сван 28 3
Huawei 4221 2
Microsoft Corporation 25238 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Sony 6634 2
HTC Corporation 1505 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 2
МТС - Иртея 78 1
Перминформ 1 1
LG Electronics 3675 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
Apple Inc 12629 1
ZTE Corporation 772 1
Cisco Systems 5223 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Компьютер НПО 73 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
Ростелеком - Булат НИЦ 39 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
РЖД - Российские железные дороги 2002 2
101Hotels.com 456 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Чайковский текстиль 6 1
Газпром ПАО 1416 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Газпром трансгаз 154 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Металлург КБ 24 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 8
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3291 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 5
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 4
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12971 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2855 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5871 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
Microsoft Windows 16331 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 2
Microsoft Office 3954 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Apple iPhone 5 777 1
Microsoft Windows XP 2419 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 1
Apple iPad mini 425 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 65 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
Кайгородова Оксана 76 9
Попов Андрей 115 4
Шиловских Петр 19 4
Фахрутдинов Ильдар 18 3
Балуев Евгений 31 3
Логинов Александр 47 3
Поносов Александр 69 2
Семенов Пётр 3 2
Королев Константин 13 2
Лихачев Михаил 3 1
Чечушков Григорий 2 1
Лобченко Владимир 3 1
Кабанов Марат 64 1
Вавилов Василий 1 1
Шмалев Андрей 29 1
Балков Родион 1 1
Пепеляев Виталий 1 1
Ромодина Татьяна 1 1
Кравцов Роман 88 1
Хрусталев Даниил 7 1
Зайцев Павел 46 1
Аверочкин Олег 1 1
Сергеев Константин 12 1
Белимов Александр 14 1
Потапов Алексей 9 1
Мигачева Ольга 5 1
Фомин Павел 45 1
Махонин Дмитрий 18 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 43
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 33
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 20
Россия - РФ - Российская федерация 156943 19
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 47 19
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 40 16
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 29 14
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 24 14
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 27 13
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 11
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 20 10
Россия - УФО - Челябинская область 1388 8
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 18 7
Россия - УФО - Пермский край - Бардымский район - Барда 13 7
Россия - УФО - Тюменская область 1255 7
Россия - УФО - Свердловская область 1740 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 5
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 4
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ - Гайнский район - Гайны 7 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 3
Россия - УФО - Курганская область 580 3
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 75 3
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь - Оханский район - Оханск 6 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1697 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 2
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 9 2
Беларусь - Белоруссия 6030 2
Россия - Павловск 36 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Россия - Калинино 11 1
Россия - УФО - Пермский край - Фролы 8 1
Россия - Лобаново 10 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 24 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1021 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 117 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3033 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 246 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще