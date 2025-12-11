Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Пермский край Кунгур
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
|Кайгородова Оксана 76 9
|Попов Андрей 115 4
|Шиловских Петр 19 4
|Фахрутдинов Ильдар 18 3
|Балуев Евгений 31 3
|Логинов Александр 47 3
|Поносов Александр 69 2
|Семенов Пётр 3 2
|Королев Константин 13 2
|Лихачев Михаил 3 1
|Чечушков Григорий 2 1
|Лобченко Владимир 3 1
|Кабанов Марат 64 1
|Вавилов Василий 1 1
|Шмалев Андрей 29 1
|Балков Родион 1 1
|Пепеляев Виталий 1 1
|Ромодина Татьяна 1 1
|Кравцов Роман 88 1
|Хрусталев Даниил 7 1
|Зайцев Павел 46 1
|Аверочкин Олег 1 1
|Сергеев Константин 12 1
|Белимов Александр 14 1
|Потапов Алексей 9 1
|Мигачева Ольга 5 1
|Фомин Павел 45 1
|Махонин Дмитрий 18 1
|Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 1
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 1
|РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.