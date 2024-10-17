МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья

МТС сообщает о масштабном покрытии сетью МТС 128 малых населенных пунктов Пермского края. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству новых базовых станций мобильная связь и интернет на высоких скоростях стали доступны еще почти 32 тыс. жителей региона, проживающих в деревнях и селах с населением до 600 человек. Так, например, сеть МТС теперь есть и в деревне Городище Юсьвинского района с населением в два человека, и в селе Юговском Кунгурского района, где проживает 592 человека.

Теперь сельчане могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью в полном объеме: смотреть фильмы и сериалы в HD качестве, делать онлайн-покупки, пользоваться госуслугами, записываться к врачу, общаться по видеосвязи с близкими и узнавать новое о своей малой родине.

«Качественная связь сейчас одинаково важна и для жителей мегаполиса, и для сельчан. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру сети, уделяя особое внимание малым населенным пунктам Пермского края. Это важно и для населения, и для туристов и любителей истории, ведь у нас в Прикамье даже в самом небольшом поселении есть что посмотреть. Так, например, сеть МТС теперь есть в деревне Комары, где были обнаружены останки мамонта, находящиеся сейчас в Пермском краеведческом музее. А через деревню Маховляне при царе проходил сибирский тракт, по которому шли осужденные на каторгу. Также сеть LTE МТС теперь ловит в деревне Ощепково, где находится первая каменная школа в Пермской губернии», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Масштабные работы МТС провела в Александровском, Бардымском, Березовском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Еловском, Ильинском, Карагайском, Кишертском, Косинском, Красновишерском, Краснокамском, Кудымкарском, Куединском, Кунгурском, Нытвенском, Октябрьском, Ординском, Очерском, Пермском, Суксунском, Уинском, Чайковском, Частинском, Чердынском, Чернушинском, Юрлинском, Юсьвинском районах и в Березниковском, Гайнском, Лысьвенском, Осинском, Чусовском округах.