Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Пермский край Верещагинский район Верещагино
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Поносов Александр 69 33
|Путин Владимир 3349 8
|Горбачев Михаил 35 6
|Троянов Александр 5 5
|Дергунова Ольга 120 4
|Страх Александр 44 3
|Логинов Александр 47 2
|Кайгородова Оксана 75 2
|Шиловских Петр 19 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 2
|Лебедев Александр 45 2
|Карпушин Николай 6 2
|Курдоякова Наталья 1 1
|Исмагилов Равиль 2 1
|Вагин Игорь 5 1
|Мингалиева Олеся 1 1
|Фахрутдинов Ильдар 18 1
|Кузьмин Лев 2 1
|Собакин Константин 1 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Козловский Петр 9 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Попов Александр 53 1
|Попова Александра 10 1
|Мардер Наум 116 1
|Габова Ольга 3 1
|Соболев Анатолий 1 1
|Новодворский Алексей 110 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Макарова Ирина 6 1
|Кучерена Анатолий 5 1
|Баракина Вера 1 1
|Кожевникова Ирина 3 1
|Мошева Эльвира 1 1
|Басистов Артур 8 1
|Тиунов Валентин 1 1
|Бобровский Владимир 2 1
|Наумов Виктор 126 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Баландин Игорь 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.