Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия УФО Пермский край Верещагинский район Верещагино

Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
06.08.2024 Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет 1
14.08.2023 «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в селе «Большой Гондыр» на юге Прикамья 1
25.06.2021 Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства 1
11.10.2016 МТС открыл новые салоны в шести городах Прикамья 1
19.02.2016 «Ростелеком» подключил к интернету более 400 библиотек Пермского края 1
10.09.2015 «Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки Прикамья 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей 1
19.03.2010 Россия отметила год изобретателя Попова: 450 мероприятий по всей стране 1
07.12.2009 Александр Поносов получил извинения от государства 1
09.09.2009 Государство поплатилось за преследование Поносова 2
10.08.2009 Александр Поносов требует компенсации морального вреда в размере 300 тыс. руб. 1
24.07.2009 Александр Поносов отсудил у прокуратуры 75 тыс. руб. 3
19.12.2008 Суд: Поносов больше не пират 2
19.12.2008 Бывший директор школы Александр Поносов оправдан 1
18.04.2008 Пермский край завершил пилотное внедрение ПСПО 1
09.04.2008 Школьники Пермского края начали осваивать Linux 1
01.02.2008 Linux изменил судьбу Поносова 1
15.01.2008 Первые школьные комплекты СПО переданы учителям 3
20.12.2007 Европейский суд защитит права Поносова 1
05.10.2007 Жителя Архангельска судят за торговлю контрафактным ПО Microsoft 1
25.05.2007 Поносов обвинил прокуратуру в пиратстве 2
18.05.2007 Дело Поносова: подробности кассационной жалобы 4
17.05.2007 Дело Поносова: открываем документы расследования 4
07.05.2007 Поносов признан пиратом 2
09.04.2007 Суд над Поносовым назначен на 3 мая 1
27.03.2007 Поносова будут судить повторно 4
09.03.2007 Директор Поносов оказался оборотнем? 1
05.03.2007 «Дело Поносова» вернется в суд 3
28.02.2007 Российскому студенту-пирату дали год 1
26.02.2007 «Дело Поносова» вернется в суд? 3
26.02.2007 Пермская прокуратура обжаловала решение по делу Поносова 2
21.02.2007 Российские депутаты используют пиратское ПО 1
20.02.2007 Россия: школам напомнят "Дело Поносова" 1
15.02.2007 Суд не оправдал Поносова 1
14.02.2007 "Дело Поносова" подошло к концу 3
12.02.2007 Поносов отказался мириться с Microsoft 3
12.02.2007 Расследование CNews: чем аукнется "дело Поносова" 4

Публикаций - 45, упоминаний - 74

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 27
Ростелеком 10306 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
МегаФон 9892 1
8983 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 1
Сван 28 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 1
Линукс-Онлайн 8 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
Резонанс НПП 389 5
Верный - торговая сеть 310 2
Барщевский и Партнёры 12 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
101Hotels.com 456 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 11
Судебная власть - Judicial power 2412 7
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
Районные суды РФ 70 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 13 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2168 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
Microsoft Windows 16327 10
Linux OS 10896 7
Microsoft Office 3952 4
Apache OpenOffice 484 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
Microsoft Office 2002 4 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Microsoft Office 2003 124 2
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 15 1
Microsoft Outlook 1421 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
Microsoft Windows XP 2419 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Windows 98 450 1
ASPLinux Server 27 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Поносов Александр 69 33
Путин Владимир 3349 8
Горбачев Михаил 35 6
Троянов Александр 5 5
Дергунова Ольга 120 4
Страх Александр 44 3
Логинов Александр 47 2
Кайгородова Оксана 75 2
Шиловских Петр 19 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 2
Лебедев Александр 45 2
Карпушин Николай 6 2
Курдоякова Наталья 1 1
Исмагилов Равиль 2 1
Вагин Игорь 5 1
Мингалиева Олеся 1 1
Фахрутдинов Ильдар 18 1
Кузьмин Лев 2 1
Собакин Константин 1 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Козловский Петр 9 1
Щеголев Игорь 698 1
Попов Александр 53 1
Попова Александра 10 1
Мардер Наум 116 1
Габова Ольга 3 1
Соболев Анатолий 1 1
Новодворский Алексей 110 1
Кузовкин Алексей 155 1
Макарова Ирина 6 1
Кучерена Анатолий 5 1
Баракина Вера 1 1
Кожевникова Ирина 3 1
Мошева Эльвира 1 1
Басистов Артур 8 1
Тиунов Валентин 1 1
Бобровский Владимир 2 1
Наумов Виктор 126 1
Рамендик Михаил 19 1
Баландин Игорь 10 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 38
Россия - РФ - Российская федерация 156831 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 11
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 23 5
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 29 4
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 26 4
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 46 4
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 18 3
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 39 3
Россия - УФО - Пермский край - Бардымский район - Барда 13 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Европа 24634 3
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 3
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 28 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 46 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь - Оханский район - Оханск 6 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья 4 1
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 20 1
Испания - Королевство 3760 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 1
Россия - Александровск 6 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 24
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 23
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 13
Дело Поносова 19 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 8
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 5
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
Информатика - computer science - informatique 1144 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Экзамены 483 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Конституция Российской Федерации 60 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
РИА Новости 984 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
NYT - The New York Times 1086 1
Новая газета 24 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 15
Верещагинская МОУ "Гимназия" - Верещагинский образовательный комплекс 1 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Единый день голосования 138 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще