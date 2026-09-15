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УГГУ Уральский государственный горный университет

СОБЫТИЯ


15.09.2026 В 2026 г. российские вузы выпустили первых разработчиков с подготовкой в области конструктивной информационной безопасности 1
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 1
21.11.2019 Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан 1
17.09.2015 МТС назвала Топ-10 вузов Екатеринбурга по интернет-активности студентов 1
28.02.2007 Российскому студенту-пирату дали год 1
28.02.2007 Екатеринбургский студент осужден за хакерство и пиратство 1
24.01.2007 УрГГУ купит офисное оборудование и ВТ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

УГГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25838 2
9663 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 11 1
Ростелеком 11016 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1263 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14379 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3173 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9646 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3081 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10300 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1767 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 783 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2226 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1967 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13504 1
Microsoft Office 2003 158 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 2
Linux OS 11616 1
Microsoft Windows 16965 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 322 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Пиджаков Иван 2 2
Поносов Александр 69 1
Сыманюк Эльвира 1 1
Трясцына Елена 3 1
Домашкин Алексей 1 1
Кирдяшов Федор 30 1
Сивцев Илья 176 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4515 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3361 3
Россия - УФО - Свердловская область 1987 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Анивский район - Анива 26 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 1
Россия - СФО - Новосибирск 4912 1
Россия - ПФО - Самарская область 1600 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1092 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1792 1
Россия - УФО - Челябинская область 1523 1
Россия - УФО - Курганская область 653 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 754 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3167 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6841 2
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1147 1
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Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
Образование в России 2941 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1285 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 223 2
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 2
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 14 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 15 1
УрГАХУ - Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова 6 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 10 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 5 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
ЕГТИ - Екатеринбургский государственный театральный институт 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 60 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 657 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 468 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 150 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 96 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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