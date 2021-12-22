Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux

ГК Astra Linux запустила программу «Астра-стипендия», ориентированную на талантливых студентов по направлениям подготовки информатики и вычислительной техники, математики и механики, электроники, радиотехники и систем связи, компьютерных и информационных наук. Цели вендора — стимулировать молодежь к выполнению проектов и проведению исследований в актуальных для компании областях, поощрять их академические успехи и оказывать поддержку в изучении современных компетенций в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители ГК Astra Linux.

В течение 10 месяцев 2021 г. эксперты вендора и преподаватели учебных заведений отбирали талантливых студентов, которые с декабря 2021 г. будут получать от компании-разработчика финансовую поддержку. Студентам направлений подготовки среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета будет выплачиваться по 15 тыс. руб., а студентам магистратуры — по 20 тыс. руб. в месяц. Компания и в дальнейшем планирует проводить конкурсы на стипендию ГК Astra Linux. Новый этап отбора стартует с 1 февраля 2022 г. Студенты, уже получившие стипендию и показавшие хорошие результаты в проектной и научной работе в течение семестра, будут иметь возможность стать стипендиатом в последующих этапах.

Всего в отборе приняли участие более 1000 студентов из девятнадцати образовательных организаций высшего и профессионального образования. К финальной части конкурса были допущены 96 кандидатов-участников, которые успешно прошли обучение по авторизованным курсам по отечественным программным продуктам и имеют сертификаты от ГК Astra Linux, официально подтверждающие их компетенции.

Финальный конкурс включал три этапа. На первом учитывались личные достижения соискателей: победы в конкурсах, олимпиадах, проектах, участие в публикациях, грантах, значимый вклад в научно-исследовательскую работу. Далее кандидатам предстояло сдать экзамен от ГК Astra Linux, а в заключение — пройти интервью с экспертами стипендиальной комиссии.

В итоге были определены победители: семь студентов из Национального исследовательского технологического университета (НИТУ «МИСиС»), шесть — из Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), пятеро — из Самарского государственного технического университета (СамГТУ), четверо — из Северо-Кавказского федерального университета (СФКУ), трое — из Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), по одному студенту из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Удмуртского государственного университета (УдГУ), Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова» («Бурятская ГСХА»), Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (ЧГУ), Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (МГУТУ), Уральского государственного горного университета (УГГУ), а также по двое — из «Международной Академии Информационных Технологий «ИТ ХАБ» и Московского колледжа связи №54 им. П.М. Вострухина.

Появится одно цифровое окно для всех социальных ведомств ИТ в госсекторе

«Чтобы быть успешными, нам нужно вовремя адаптироваться к быстро меняющимся реалиям. Сейчас реализуется федеральный проект “Кадры для цифровой экономики” — часть национальной программы “Цифровая экономика”. Ожидается, что к 2024 г. наша система образования будет располагать всеми возможностями, чтобы выявлять и поддерживать таланты в сфере ИТ и готовить специалистов с полным набором востребованных компетенций. Квалифицированные кадры имеют для страны стратегическое значение, поэтому для их подготовки мы объединяем ресурсы системы образования и ИТ-вендоров, активно вовлекаем учащихся в работу над актуальными ИТ-задачами российской науки и приоритетными технологиями, а также обеспечиваем материальную поддержку для перспективных студентов. Мы поздравляем стипендиатов и преподавателей образовательных учреждений, подготовивших молодых специалистов высокого класса. Надеемся, что наши меры поддержки помогут им получать самые актуальные знания, которые они смогут применять на практике», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК Astra Linux.

«На сегодняшний день между ГК Astra Linux и образовательными организациями, в которых обучаются стипендиаты, оформлены стратегические партнерские отношения. Такой формат взаимодействия позволяет оказать поддержку талантливым студентам, что повышает уровень кадрового потенциала страны, способствует ускорению темпов технологического развития и практической реализации инновационных идей. Программа “Астра-стипендия” формирует оптимальные условия для подготовки практикоориентированных профессионалов в ИТ-области, а также создает предпосылки для развития устойчивого сотрудничества образования и высокотехнологичного бизнеса в будущем», — отметил Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК Astra Linux.