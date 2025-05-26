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МИИГАиК Московский государственный университет геодезии и картографии
Университет МИИГАиК — один из старейших вузов России, основан 1779 году по указу императрицы Екатерины Великой. Сегодня это ведущий научно-технологический и образовательный хаб по сбору, хранению, обработке, анализу и управлению пространственными данными, по обеспечению информационной безопасности систем, использующих пространственные данные, а также созданию продуктов и услуг на основе этих технологий.
УПОМИНАНИЯ
МИИГАиК и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 208 1
|Урличич Юрий 52 1
|Васильев Вячеслав 4 1
|Субботин Валерий 1 1
|Асланян Сергей 103 1
|Захарова Ольга 7 1
|Мишустин Михаил 695 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Иванов Алексей 143 1
|Кирдяшов Федор 28 1
|Волобуев Николай 9 1
|Белянко Евгений 21 1
|Сивцев Илья 151 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Парфенов Юрий 10 1
|Савиных Виктор 4 1
|Гречищев Александр 1 1
|Шавров Алексей 2 1
|Мартынова Елена 87 1
|Скуфинский Олег 6 1
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