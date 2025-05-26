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МИИГАиК Московский государственный университет геодезии и картографии

МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии

Университет МИИГАиК — один из старейших вузов России, основан 1779 году по указу императрицы Екатерины Великой. Сегодня это ведущий научно-технологический и образовательный хаб по сбору, хранению, обработке, анализу и управлению пространственными данными, по обеспечению информационной безопасности систем, использующих пространственные данные, а также созданию продуктов и услуг на основе этих технологий.

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Фонд НТИ и «МТ-Лаб» создают провайдера геопространственных сервисов на основе данных из космоса, воздуха и с Земли 1
26.09.2024 Библиотека университета МИИГАиК оцифрует старинные атласы и карты на «ЭларСкан» 1
18.07.2024 Росреестр и Геодезическая служба Индии будут сотрудничать в сфере геопространственных технологий 1
30.08.2023 «Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области 1
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 1
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 1
30.01.2015 Россия и Китай договорились о гармонизации стандартов и совместной подготовке специалистов в области спутниковой навигации 1
15.12.2014 «ВымпелКом» объявил о новых назначениях в корпоративном сегменте 1
03.06.2013 Бывший генконструктор ГЛОНАСС возглавил «Ситроникс» 1
29.05.2009 В МИИГАиК создан ИНОЦ "Геомониторинг" 1
03.04.2009 Опубликована программа конференции «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 1
10.12.2007 Земля из космоса глазами школьников: итоги конференции 1
11.10.2007 Российские космические технологии пришли в Испанию 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

МИИГАиК и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 3
МегаФон 9260 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1335 1
ZTE Corporation 754 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
РТИ 146 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 1
Ростелеком 9912 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Bentley Systems 57 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 180 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Beijing UniStrong Science & Technology 1 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 52 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 1
МИИГАиК - Геомониторинг НПЦ 1 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 17 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 396 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1418 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2581 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 1
Авиалесоохрана ФБУ 15 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1146 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9868 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4281 2
Оцифровка - Digitization 4694 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1826 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1427 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14089 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 346 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2535 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 799 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2879 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1084 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16356 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12826 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1871 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8020 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11454 1
Night Vision - режим ночного видения 368 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3396 1
Аксессуары 3969 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 289 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2301 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2895 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1720 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8346 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1864 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3488 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2798 2
Linux OS 10221 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 343 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5439 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 241 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2107 1
ЭЛАР ЭларСкан 146 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 27 1
Евтушенков Владимир 208 1
Урличич Юрий 52 1
Васильев Вячеслав 4 1
Субботин Валерий 1 1
Асланян Сергей 103 1
Захарова Ольга 7 1
Мишустин Михаил 695 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Иванов Алексей 143 1
Кирдяшов Федор 28 1
Волобуев Николай 9 1
Белянко Евгений 21 1
Сивцев Илья 151 1
Калюгин Вадим 18 1
Парфенов Юрий 10 1
Савиных Виктор 4 1
Гречищев Александр 1 1
Шавров Алексей 2 1
Мартынова Елена 87 1
Скуфинский Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 6
Земля - планета Солнечной системы 10464 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 2
Россия - ПФО - Самарская область 1375 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 223 2
Греция - Греческая Республика 985 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 1
Казахстан - Республика 5640 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 977 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 714 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3084 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 619 1
Россия - СФО - Новосибирск 4428 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3205 1
Солнечная система - Solar system 2533 1
Испания - Королевство 3735 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1169 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 330 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 389 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 414 1
Китай - Пекин - Beijing 1007 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 538 1
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 1
Испания - Валенсия - Аликанте 41 1
Индия - Bharat 5536 1
Индия - Нью-Дели 86 1
Европа 24383 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5990 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 5
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 120 3
Образование в России 2299 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3732 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1363 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 2
Экзамены 445 2
Информатика - computer science - informatique 1093 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5586 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4129 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5318 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5754 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1123 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 96 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1381 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 495 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1291 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 401 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 407 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 213 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 392 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 2
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 50 1
РАН - Российская академия наук 1928 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 88 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 126 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 157 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 234 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 1
РГГМУ - Российский государственный гидрометеорологический университет 2 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 17 1
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 5 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 564 1
РАН СО - ФИЦ ИВТ - Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий 1 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
РАН ВолНЦ - Вологодский научный центр Российской академии наук 1 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 100 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
Земля из космоса 50 1
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Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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