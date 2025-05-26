МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии

Университет МИИГАиК — один из старейших вузов России, основан 1779 году по указу императрицы Екатерины Великой. Сегодня это ведущий научно-технологический и образовательный хаб по сбору, хранению, обработке, анализу и управлению пространственными данными, по обеспечению информационной безопасности систем, использующих пространственные данные, а также созданию продуктов и услуг на основе этих технологий.