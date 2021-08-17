Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию Единой биометрической системы в сфере образования.

«Подведены итоги эксперимента по использованию единой биометрической системы в рамках экзаменов студентов на летней сессии, – сказал Дмитрий Чернышенко. – Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены и при этом их данные были защищены. В проекте, реализацию которого координировало Минцифры и Минобрнауки, участвовали семь российский вузов. Более 200 студентов высших учебных заведений – Бауманки, РУДН и других - сдавали дистанционно экзамены по 12 дисциплинам. Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях. На основе полученной обратной связи от вузов и абитуриентов Минобрнауки России сформулировало предложения по совершенствованию системы. Они переданы в Минцифры и будут учтены при дальнейшей работе».

В ходе тестирования использовался новый сервис биопрокторинга — цифровая технология для дистанционной сдачи экзаменов, которая включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием Единой биометрической системы и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга.

Вузы-участники проекта: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, МИРЭА — Российский технологический университет, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Российский Университет Дружбы Народов (РУДН), Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Государственный университет управления (ГУУ) и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

Для прохождения аттестации студенту необходимо было иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, а также заранее сдать свои биометрические данные — изображение лица и голос — в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Далее через личный кабинет на платформе вуза студент переходил в сервис биопрокторинга и выбирал экзамен или зачет. После авторизации на портале Госуслуг и подтверждения личности по биометрии становилась доступна возможность сдачи экзамена или зачета. Весь процесс получения доступа к экзамену, начиная с момента попадания в сервис биопрокторинга, занимал в среднем 2-3 минуты, процесс идентификации студента по лицу и голосу — около 15-30 секунд.

«Единая биометрическая система защищена в соответствии с требованиями регуляторов в сфере информационной безопасности, информация передается по защищенным каналам связи, биометрические и персональные данные хранятся раздельно — в ЕБС и ЕСИА соответственно. В будущем новый цифровой формат сдачи экзаменов смогут использовать другие вузы. Таким образом, благодаря дистанционным образовательным технологиям все российские студенты получат равный доступ к возможностям современного образования», — сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Юрий Парфенов.

Постановление Правительства РФ №301, предусматривающее использование дистанционных образовательных технологий при проведении промежуточной аттестации в 2021/2022, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал 2 марта 2021 года.

ЕБС запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и ПАО «Ростелеком» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. Оператором является ПАО «Ростелеком».

Предполагается, что в 2022 году возможность проведения экзаменов с применением Единой биометрической системы будет распространена и на государственную итоговую аттестацию.