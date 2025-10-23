РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

«ИИ-инженер» и «Цифровой заказчик»: новые профессии для студентов РУДН от «Школы 21» й университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и «Школа 21» открыли совместный кампус. Студенты РУДН дополнительно к своей специальности смогут бесплатно изучать востребованные языки програ

«1С-Рарус» создал медицинскую информационную систему для Клинико-диагностического центра РУДН «1С-Рарус» разработал и внедрил в КДЦ РУДН медицинскую информационную систему на базе «1С:Медицина. Поликлиника». Проект направлен на соответствие услуг клиники современным требованиям законодательства. Благодаря внедрению новой си

Партнерство Сбера и РУДН поможет студентам вуза прокачать ИТ-навыки и изучить ИИ в «Школе 21» лашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор РУДН Олег Ястребов. Образовательные программы будут специально адаптированы для РУДН,

Нейростудент поступил в РУДН На новом факультете искусственного интеллекта (ФИИ) РУДН будет проходить обучение нейростудент «Гриша ИИсаев». Как и его одногруппники, он был посвящен в студенты на официальном открытии факультета. Об этом CNews сообщили представители ФИИ РУ

CyberStage поделится экспертизой с предпринимателями в рамках программы MBA РУДН кспертное участие в реализации программы MBA Master of Business Acceleration, обучение по которой в РУДН начнется в ноябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Программа Mas

РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум» Создание в РУДН единого информационного пространства для управления внутренним сервисом с помощью систем

РУДН создал МФЦ на базе «1С:CRM КОРП» в сократились на 90%. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». В начале 2020 г. руководство РУДН решило оптимизировать процесс предоставления студентам и сотрудникам различных услуг: за

«1С-Рарус» помог автоматизировать документооборот в РУДН с помощью решения «1С» отом с помощью «1С:Документооборот государственного учреждения». Новая система объединила 4,7 тыс. пользователей и решила задачи по созданию, маршрутизации и хранению более 100 тыс. документов в год. РУДН – сложный административный организм, структура которого включает институты, факультеты, кафедры, научные объединения, центры и лаборатории, филиалы в других городах. Действует система дову

Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН «ХайТэк» развернули отказоустойчивый контакт-центр на платформе Avaya в виртуальной инфраструктуре РУДН, емкость которого на данный момент составляет 20 операторов. Решение реализовано на базе

«Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием «Борлас» объявила о поставке сетевого оборудования для Российского университета дружбы народов (РУДН). Как рассказали CNews в компании, оборудование развернуто в целях модернизации информац

TrueConf оснастил институт мировой экономики РУДН интерактивной системой видеоконференцсвязи го университета дружбы народов. Как рассказали CNews в компании, медиакласс подключен к ВКС-системе РУДН на базе TrueConf Server и предназначен для дистанционного обучения студентов и совместно

РУДН замаскировал покупку 240-миллионного суперкомпьютера ендера Как стало известно CNews, отмененная в июне 2016 г. Российским университетом дружбы народов (РУДН) закупка суперкомпьютера с начальной ценой контракта в p240 млн была менее чем через мес

РУДН развернет 240-миллионный суперкомпьютер в недостроенной больнице ЦОД для дружбы народов Российский университет дружбы народов (РУДН) создаст высокопроизводительный центр обработки данных с комплексом учебно-производствен

Panasonic передала РУДН 20 МФУ KX-MB2137RU В феврале этого года компания Panasonic передала 20 МФУ KX-MB2137RU факультету гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН). С их помощью студенты и преподаватели факультета смогут копировать тестовые задания и лабораторные работы, распечатывать необходимые методические материалы. В настоящее время на факульте

«Норбит» автоматизировал систему учета выпускников РУДН университета дружбы народов. Как рассказали CNews в компании, результатом проекта стало создание в РУДН единой системы, содержащей всю информацию о выпускниках вуза. Инструмент ведет историю в

«Т-Платформы» построили вычислительный кластер для РУДН ысокопроизводительного вычислительного комплекса по заказу Российского университета дружбы народов (РУДН). В настоящее время РУДН принимает активное участие в разработке новейших техноло

«НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение с РУДН о сотрудничестве в сфере высшего образования стемы» заключили соглашение о стратегическом партнерстве с Российским университетом дружбы народов (РУДН). Цель соглашения – взаимовыгодное сотрудничество в сфере высшего образования по направл

РУДН ищет поставщиков программного обеспечения Российский университет дружбы народов (РУДН) объявил открытый конкурс № 129-07 по выбору поставщиков программного обеспечения. В кон

РУДН купит картриджи и тонеры Российский университет дружбы народов (РУДН) продолжает открытый конкурс № 71 на поставку картриджей и тонеров. Напомним, что, помимо стандартных критериев оценки заявок, конкурсная комиссия РУДН также будет учитывать наличие

РУДН закупает картриджи и тонеры Российский университет дружбы народов (РУДН) объявил открытый конкурс № 71 на поставку картриджей и тонеров. Контракт оценивается заказчиком в 3,5 млн руб., при том что средства поступают из Федерального бюджета РФ. Поставки, соглас

РУДН выбирает ИТ-поставщика Российский университет дружбы народов (РУДН) продолжает открытый конкурс, в ходе которого определит ИТ-поставщика. В частности, победителю конкурса предстоит выполнить поставку информационно-технологического оборудования для нужд ро

РУДН выбирает ИТ-поставщика Российский университет дружбы народов (РУДН) проводит ИТ-тендер, в котором разыгрывает право на поставку информационно – технологического оборудования для нужд Российского университета. В частности, на поставках необходимого вычисли

РУДН создает подсистему информационной безопасности Российский университет дружбы народов (РУДН) проводит открытый конкурс, в ходе которого намерен определить поставщика лицензионного программного продукта для создания подсистемы информационной безопасности ИКС РУДН. Из средст