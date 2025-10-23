Получите все материалы CNews по ключевому слову
РУДН Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
СОБЫТИЯ
|23.10.2025
|
«ИИ-инженер» и «Цифровой заказчик»: новые профессии для студентов РУДН от «Школы 21»
й университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и «Школа 21» открыли совместный кампус. Студенты РУДН дополнительно к своей специальности смогут бесплатно изучать востребованные языки програ
|28.08.2025
|
«1С-Рарус» создал медицинскую информационную систему для Клинико-диагностического центра РУДН
«1С-Рарус» разработал и внедрил в КДЦ РУДН медицинскую информационную систему на базе «1С:Медицина. Поликлиника». Проект направлен на соответствие услуг клиники современным требованиям законодательства. Благодаря внедрению новой си
|26.02.2025
|
Партнерство Сбера и РУДН поможет студентам вуза прокачать ИТ-навыки и изучить ИИ в «Школе 21»
лашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор РУДН Олег Ястребов. Образовательные программы будут специально адаптированы для РУДН,
|18.10.2024
|
Нейростудент поступил в РУДН
На новом факультете искусственного интеллекта (ФИИ) РУДН будет проходить обучение нейростудент «Гриша ИИсаев». Как и его одногруппники, он был посвящен в студенты на официальном открытии факультета. Об этом CNews сообщили представители ФИИ РУ
|29.08.2024
|
CyberStage поделится экспертизой с предпринимателями в рамках программы MBA РУДН
кспертное участие в реализации программы MBA Master of Business Acceleration, обучение по которой в РУДН начнется в ноябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Программа Mas
|15.08.2024
|
РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум»
Создание в РУДН единого информационного пространства для управления внутренним сервисом с помощью систем
|19.04.2022
|
РУДН создал МФЦ на базе «1С:CRM КОРП»
в сократились на 90%. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». В начале 2020 г. руководство РУДН решило оптимизировать процесс предоставления студентам и сотрудникам различных услуг: за
|27.08.2019
|
«1С-Рарус» помог автоматизировать документооборот в РУДН с помощью решения «1С»
отом с помощью «1С:Документооборот государственного учреждения». Новая система объединила 4,7 тыс. пользователей и решила задачи по созданию, маршрутизации и хранению более 100 тыс. документов в год. РУДН – сложный административный организм, структура которого включает институты, факультеты, кафедры, научные объединения, центры и лаборатории, филиалы в других городах. Действует система дову
|09.08.2019
|
Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН
«ХайТэк» развернули отказоустойчивый контакт-центр на платформе Avaya в виртуальной инфраструктуре РУДН, емкость которого на данный момент составляет 20 операторов. Решение реализовано на базе
|17.03.2017
|
«Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием
«Борлас» объявила о поставке сетевого оборудования для Российского университета дружбы народов (РУДН). Как рассказали CNews в компании, оборудование развернуто в целях модернизации информац
|23.11.2016
|
TrueConf оснастил институт мировой экономики РУДН интерактивной системой видеоконференцсвязи
го университета дружбы народов. Как рассказали CNews в компании, медиакласс подключен к ВКС-системе РУДН на базе TrueConf Server и предназначен для дистанционного обучения студентов и совместно
|13.09.2016
|
РУДН замаскировал покупку 240-миллионного суперкомпьютера
ендера Как стало известно CNews, отмененная в июне 2016 г. Российским университетом дружбы народов (РУДН) закупка суперкомпьютера с начальной ценой контракта в p240 млн была менее чем через мес
|11.05.2016
|
РУДН развернет 240-миллионный суперкомпьютер в недостроенной больнице
ЦОД для дружбы народов Российский университет дружбы народов (РУДН) создаст высокопроизводительный центр обработки данных с комплексом учебно-производствен
|11.03.2015
|
Panasonic передала РУДН 20 МФУ KX-MB2137RU
В феврале этого года компания Panasonic передала 20 МФУ KX-MB2137RU факультету гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН). С их помощью студенты и преподаватели факультета смогут копировать тестовые задания и лабораторные работы, распечатывать необходимые методические материалы. В настоящее время на факульте
|18.07.2013
|
«Норбит» автоматизировал систему учета выпускников РУДН
университета дружбы народов. Как рассказали CNews в компании, результатом проекта стало создание в РУДН единой системы, содержащей всю информацию о выпускниках вуза. Инструмент ведет историю в
|17.01.2013
|
«Т-Платформы» построили вычислительный кластер для РУДН
ысокопроизводительного вычислительного комплекса по заказу Российского университета дружбы народов (РУДН). В настоящее время РУДН принимает активное участие в разработке новейших техноло
|09.02.2012
|
«НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение с РУДН о сотрудничестве в сфере высшего образования
стемы» заключили соглашение о стратегическом партнерстве с Российским университетом дружбы народов (РУДН). Цель соглашения – взаимовыгодное сотрудничество в сфере высшего образования по направл
|12.09.2007
|
РУДН ищет поставщиков программного обеспечения
Российский университет дружбы народов (РУДН) объявил открытый конкурс № 129-07 по выбору поставщиков программного обеспечения. В кон
|19.12.2006
|
РУДН купит картриджи и тонеры
Российский университет дружбы народов (РУДН) продолжает открытый конкурс № 71 на поставку картриджей и тонеров. Напомним, что, помимо стандартных критериев оценки заявок, конкурсная комиссия РУДН также будет учитывать наличие
|07.12.2006
|
РУДН закупает картриджи и тонеры
Российский университет дружбы народов (РУДН) объявил открытый конкурс № 71 на поставку картриджей и тонеров. Контракт оценивается заказчиком в 3,5 млн руб., при том что средства поступают из Федерального бюджета РФ. Поставки, соглас
|14.11.2006
|
РУДН выбирает ИТ-поставщика
Российский университет дружбы народов (РУДН) продолжает открытый конкурс, в ходе которого определит ИТ-поставщика. В частности, победителю конкурса предстоит выполнить поставку информационно-технологического оборудования для нужд ро
|09.11.2006
|
РУДН выбирает ИТ-поставщика
Российский университет дружбы народов (РУДН) проводит ИТ-тендер, в котором разыгрывает право на поставку информационно – технологического оборудования для нужд Российского университета. В частности, на поставках необходимого вычисли
|03.11.2006
|
РУДН создает подсистему информационной безопасности
Российский университет дружбы народов (РУДН) проводит открытый конкурс, в ходе которого намерен определить поставщика лицензионного программного продукта для создания подсистемы информационной безопасности ИКС РУДН. Из средст
|07.07.2006
|
РУДН ищет поставщиков ИТ-техники
Российский университет дружбы народов (РУДН) объявил тендер на поставку вычислительной техники и прочего ИТ-оборудования к новому учебному году. Закупочный бюджет составляет 15 млн. рублей. Заявки на участие в тендере университет бу
