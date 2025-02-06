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Yandex B2B Tech Pruffme Пруффми

Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми


06.02.2025 «Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro 1
11.12.2024 Yandex B2B Tech откроет доступ к онлайн-офису «Яндекс 360» по модели on-premise 1
05.12.2024 Строительные компании и риелторы стали чаще общаться по видеосвязи 1
03.12.2024 «Яндекс» купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024 1
12.09.2024 «Яндекс» запускает сервис для работы с интерактивными досками 1
14.06.2024 Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи 1
21.03.2024 Pruffme поможет пользователям Microsoft Teams и Miro перейти на российский сервис 2
14.03.2024 Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь 1
15.02.2024 Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок 1
31.01.2024 Аналитика Yota: российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост 1
07.11.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских решений ВКС 2023 1
19.09.2022 Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM 2
11.04.2022 В российский реестр ПО включили аналог Zoom и Miro 2
10.03.2022 Не останемся без видеосвязи: российская замена Zoom и Microsoft Teams 3

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7378 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 325 3
VideoMost - ВидеоМост 276 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 2
sBoard - Эсборд 4 2
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Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 1
Adobe Figma 41 1
Intel Corporation 12207 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
HubSpot 8 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
GetVoip 2 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 1
МегаФон 8888 1
Yandex B2B Tech 7 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1049 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
Hyundai Motor Company 384 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8032 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6264 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 5
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 186 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2959 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10228 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 432 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12202 3
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 264 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1860 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 424 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 730 3
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JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1593 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17099 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2004 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11086 2
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1565 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 70 6
Microsoft Teams - MS Teams 549 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 162 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 205 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 3
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 75 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
СКБ Контур - Контур.Толк 65 2
Yandex B2B Tech - Pruffme Онлайн-доска 2 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс Концепт 3 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Google Meet 45 1
VK Teams 66 1
Microsoft Skype 2067 1
Linux OS 9986 1
FreePik 1009 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 76 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 131 1
ХайТэк - ВКурсе 21 1
Богатов Иван 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144836 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17434 3
Нидерланды 3524 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 320 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7463 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1774 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1241 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 2
Английский язык 6645 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3170 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9844 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5741 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Азартные игры - Покер 53 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48148 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
Markets&Markets Research 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 2
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 6 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 4 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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