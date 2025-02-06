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Индексная книга (каталог) CNews*
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Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс Концепт



06.02.2025 «Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro 1
03.12.2024 «Яндекс» купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme 1
12.09.2024 «Яндекс» запускает сервис для работы с интерактивными досками 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7378 2
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 15 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11086 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7434 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 730 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 186 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2540 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11983 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6264 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8032 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 162 3
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 70 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 144836 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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