Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс Концепт
|06.02.2025
|«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro 1
|03.12.2024
|«Яндекс» купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme 1
|12.09.2024
|«Яндекс» запускает сервис для работы с интерактивными досками 1
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 162 3
|MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 70 1
|Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 76 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144836 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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