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«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

Команды Yandex B2B Tech и «Яндекс 360 для бизнеса» выпустили корпоративную версию «Яндекс Концепт» для работы с онлайн-досками. Новый ИТ-сервис - это аналог Miro. В настоящее время для команд доступен по модели on-premise т.е. для использования на собственных серверах клиентов, а в будущем им можно будет воспользоваться и в облаке. Уже известна и стоимость лицензии на год за пользователя.

Запуск корпоративной версии

Команды Yandex B2B Tech и «Яндекс 360 для бизнеса» выпустили корпоративную версию ИТ-сервиса «Яндекс Концепт» для работы с онлайн-досками, об этом CNews рассказали разработчики. ИТ-инструмент представляется как отечественный аналог Miro, при этом является частью системы «Яндекс 360».

6 февраля 2025 г. «Яндекс Концепт» доступен по модели on-premise т.е. классическая модель доступа к вычислительным ресурсам, подразумевающая, что серверы, на которых установлено корпоративное программное обеспечение (ПО), находятся непосредственно в собственности организации. Для использования на собственных серверах клиентов, а в будущем им можно будет воспользоваться и в облаке. Приобрести лицензию можно с сегодняшнего дня на сайте «Яндекс 360 для бизнеса».

Всеми досками компании на «Яндекс Концепт» управляет администратор. Через его кабинет можно настраивать доступы и отслеживать, как сотрудники взаимодействуют с сервисом. При работе с сервисом «Яндекс Концепт» по модели on-premise все данные пользователей остаются в закрытом контуре компании и хранятся в зашифрованном виде.

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«Яндекс»
«Яндекс» запускает корпоративную версию ИТ-сервиса «Яндекс Концепт» для работы с интерактивными онлайн-досками, это аналог Miro

Со слов разработчиков, онлайн-доски в «Яндекс Концепт» пригодятся для решения самых разных рабочих задач. Сервис можно использовать для ведения проектов, создания и обсуждения прототипов и других задач в самых разных отраслях. Например, с их помощью можно вести проекты и следить за дедлайнами, проводить мозговые штурмы, составлять карты пользовательского пути, визуализировать важные для бизнеса показатели и многое другое.

Для того чтобы подключить онлайн-доски в сервисе «Яндекс Концепт», нужно оставить заявку на сайте. Специалисты «Яндекс 360 для бизнеса» готовы рассказать о возможностях ИТ-сервиса и помочь с настройкой. Лицензия на год – 9,6 тыс. руб. за пользователя.

Создание ИТ-сервиса

В сентябре 2024 г. «Яндекс» создал новый сервис «Яндекс Концепт» для совместной работы пользователей с интерактивными досками, следует из релиза компании. Представители компании-разработчика отметили тогда, что сервис является частью цифрового пространства «Яндекс 360» и был создан на основе отечественного технологического решения Pruffme, о покупке которого договорился «Яндекс». Сервис бесплатно доступен всем пользователям и работает в любом браузере в десктопных и мобильных версиях. Для работы с «Яндекс Концепт» необходимо только авторизоваться через Яндекс ID, подчеркнули в компании.

Количество участников команды, работающих с одной интерактивной доской, не ограничено. Пользователи могут пользоваться такими функциями, как форматирование текста, создание таблиц и диаграмм, совместное редактирование, использование медиафайлов. Делать это можно с помощью готовых шаблонов, объяснили в «Яндексе».

Сотрудники компании «Яндекс» отметили, что пользователи смогут перенести в ИТ-сервис данные из аналогичной платформы Miro, которая объявила о завершении работы в России и Белоруссии с 12 сентября 2024 г.

Miro уходит из России

Как писал CNews, руководство популярного сервиса Miro официально заявили, что больше не будут работать в России с сентября 2024 г. из-за новых санкций Европейского союза (ЕС) и США. Площадка позволяет создавать онлайн доски с совместным доступом для команд.

ИТ-платформа используется для наглядного обсуждения идей с помощью эскизов, заметок, таблиц и других инструментов. Удобство и возможность интеграции с другими сервисами сделало ресурс лучшим в своей нише, и сегодня им пользуются 73 млн юзеров.

После заявления об уходе стали актуальны Miro аналоги - давно существующие площадки и новые ИТ-продукты. Они смогут заменить инструмент для командной работы полностью или частично.

Обеспечить переход 80% предприятий на отечественное ПО

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в июле 2024 г. дал ряд поручений в рамках цифровой трансформации экономики и промышленности. Одно из важнейших направлений работы - обеспечение независимости России от иностранных ИТ-решений.

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Облака

В частности, речь идет о внедрении отечественного ПО. Мишустин отметил, что к 2030 г. 80% всех предприятий страны должны перейти на российский софт. Прежде всего это касается систем управления ресурсами и производством. Столь масштабные задачи требуют скоординированных действий бизнеса и государства.

Правительство России планирует реализовать ряд мер, направленных на поддержку отрасли. Снизить расходы предприятий и компаний при реализации комплексных проектов по внедрению российского ПО и программно-аппаратных комплексов поможет федеральный инвестиционный налоговый вычет. Проработать возможность его введения поручено Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Министерству финансов (Минфин). Кроме того, планируется введение грантовой поддержки особо значимых проектов предприятий по пилотному внедрению российских программных решений.

Минцифры поручено предусмотреть льготное кредитование предприятий и компаний для приобретения современного российского ПО, а также строительства центров обработки данных для оказания коммерческих услуг.

Для госкорпораций и компаний с госучастием установлены сроки перехода на отечественный софт. Так, российские операционные системы (ОС), офисные приложения, антивирусные программы и системы виртуализации должны использоваться с 1 января 2025 г., а системы управления базами данных (СУБД) - с 1 января 2026 г.

Антон Денисенко

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