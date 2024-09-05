Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли

Сервис для совместной работы Coda присоединился к череде западных проектов, которые приняли решение уйти из России. Coda – это аналог Miro и Notion, которые тоже отвернулись от россиян. Жителям страны почти не оставили возможности пользоваться зарубежными сервисами – из-за новых санкций от них стали отворачиваться даже гиганты интернет-индустрии, включая Google.

Россиян здесь не любят

Сервис для совместной работы Coda закроет доступ российским пользователям 12 сентября 2024 г. Несмотря на то, что до этого дня остается всего неделя, представители Coda до сих пор не выступили с официальным объявлением, и если бы не запрос в техподдержку одного из пользующихся Coda россиян, это могло бы стать сюрпризом для всех.

На странице техподдержки Coda появился запрос пользователя под псевдонимом Evgenii_M – он спрашивал, намерено ли руководство Coda уподобиться своим конкурентам из Notion и свернуть россиянам доступ к проекту. Ответ был дан однозначный – с 12 сентября 2024 г. подключающимся из России в Coda рады не будут.

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Количество запретов для россиян в интернете стремительно растет

Notion – это тоже сервис для совместной работы. Как сообщал CNews, он тоже не намерен больше иметь дело с российскими пользователями. Coda – это прямая его альтернатива, притом в некоторых моментах даже с более широкими возможностями, к тому же, работать в нем и иметь доступ к подавляющему большинству «фишек» можно бесплатно. Он предназначен для совместной работы с документами, таблицами, схемами, интерактивными проектами и пр.

В чем, собственно, дело

Нынешний бойкот россиян иностранными сервисами очень напоминает происходящее весной 2022 г., когда иностранные ИТ-компании устроили массовый побег из России в знак протеста против начавшихся 24 февраля 2022 г. события. Но на этот раз причиной ухода зарубежных сервисов является не сами эти события, а их очередное следствие – новые санкции против России, принятые Западом в начале лета 2024 г. и вступающие в силу 12 сентября 2024 г.

Новые ограничения, в числе прочего, запрещают оказывать россиянам облачные услуги. На фоне этого корпорация Microsoft начала с еще большим усердием давить на своих российских бизнес-клиентов, отлучая их от своих облаков. Интернет-гигант Google тоже присоединился к новому «тренду» – CNews писал, что в сентябре 2024 г. россияне потеряют доступ к его облачному сервису аналитики Big Query.

Notion и Coda тоже стали частью этого мейнстрима. Но руководство Notion внезапно отменило санкции для пользователей бесплатной версии сервиса – доступ будет закрыт лишь тем, кто хоть раз оплачивал услуги Notion российской банковской картой.

Отметим, что существует еще один сервис со схожей с Notion и Coda функциональностью – Miro. Нет ничего удивительного в том, что он оказался в обойме уходящих из России проектов, но в данном случае это удар по своим, потому что основатели Miro Олег Шардин и Андрей Хусид десятилетиями жили в России – они оба выходцы из Перми.

Потеря Coda – это проблема

У Coda есть как минимум одно весьма веское преимущество перед всеми аналогами, включая Miro и Notion, и заключается оно в повышенной универсальности. Он способен интегрироваться с самыми разными сервисами, включая Jira, GitHub, Figma, Dropbox, Zoom, Microsoft Teams, Slack, «Google Таблицы», Mailchimp, а также с упомянутым Miro.

Возможности Coda

Притом работать в Coda можно прямо из браузера, то есть с любой платформы, даже если под нее нет фирменного приложения. Например, у Coda за пять лет существования этого сервиса (он был основан в 2019 г.) до сих пор отсутствуют фирменные утилиты для Windows, Linux и macOS, но при этом есть приложения для Android и iOS, которые пока еще доступны для скачивания из России.

Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, сказал CNews: «Уход менее популярного аналога Notion и Miro – это еще одно подтверждение, что отсидеться в облаках у бизнеса не получится и переходить на on-premise продукты так или иначе придется. Гораздо безопаснее перейти на сервис, который можно развернуть на своем сервере, а не бесконечно искать зарубежные аналоги, которые пока не ушли из России».