Индексная книга (каталог) CNews*
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Шардин Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Шардин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2942 2
|Microsoft Corporation 25887 2
|Google LLC 12824 2
|Dropbox 529 1
|Atlassian 160 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
|AirTable 2 1
|DocuSign 21 1
|Okta 23 1
|Snowflake 29 1
|Notion Ink 2 1
|Cisco Systems 5383 1
|Dell EMC 5207 1
|Adobe Figma 73 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5085 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1108 1
|HP Inc. 5910 1
|Meta Platforms - Facebook 4638 1
|Iconiq Capital 6 1
|TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
|Salesforce Ventures 7 1
|Dragoneer Investment Group 5 1
|Dorsey Jack - Дорси Джек 38 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 2
|Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
|Хусид Андрей 5 1
|Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
|Перов Евгений 97 1
|Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
|Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 144 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 1
|FT - Financial Times 1305 1
|Fortune Global 100 142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.