Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд

Инвесторы вложили $400 млн в российский стартап Miro, разработчика одноименной онлайн-платформы для совместной работы. Компания существует с 2011 г., и это третий по счету и крупнейший раунд инвестиций в ее истории. Оценка компании выросла до $17,5 млрд. За время пандемии коронавируса Miro вышла на прибыль, в шесть раз увеличила число пользователей и нарастила штат с 300 до 1200 человек.

Российский стартап заметили

ИТ-стартап Miro с российскими корнями, разрабатывающий онлайн-платформу для совместной работы, привлек $400 млн инвестиций в рамках нового раунда финансирования. Как пишет портал TechCrunch в результате оценка компании составила $17,5 млрд.

За Miro, до 2019 г. известной под названием RealtimeBoard, стоят россияне Андрей Хусид и Олег Шардин, выходцы из Перми.

В список инвесторов компании по результатам нового раунда вошел крупный венчурный фонд Iconiq Capital. В настоящее время он управляет инвестициями основателя Facebook (сейчас известна как Meta) Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) и создателя Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey).

Андрей Хусид, сооснователь Miro

Вместе с Iconiq Capital в ИТ-стартап вложились инвесткомпании Accel, Atlassian, Dragoneer, GIC, Salesforce Ventures и TCV. Не обошлось и без индивидуальных инвесторов. К их числу относятся руководитель облачной компании Snowflake Фрэнк Слутман (Frank Slootman) и гендиректор компании DocuSign Дэн Спрингер (Dan Springer). Также свои средства в Miro вложили сооснователи облачного сервиса Airtable Хоуи Лю (Howie Liu) и Эндрю Офштад (Andrew Ofstad).

Для чего нужна платформа

Творение Андрея Хусида и Олега Шардина предназначено для упрощения удаленного взаимодействия сотрудников компании. Платформа предназначена для создания и совместного использования виртуальных холстов визуализации и обсуждения различных идей сотрудников. На этих виртуальных холстах можно строить схемы, рисовать эскизы и использовать другие способы визуализации идей.

Также сервис позволяет проводить виртуальные встречи коллег и обмениваться различным контентом – документами, изображениями и т. д. Он располагает интеграцией с Google Docs, корпоративными мессенджером Slack, Trello и другими сервисами для совместной работы.

Пример виртуальной платформы

Платформа по умолчанию бесплатна. Тем не менее, в ней реализована возможность платной подписки.

Стремительный рост стартапа

Компания была основана в 2011 г. Согласно ее статистике, на январь 2022 г., ее платформу используют свыше 30 млн человек, хотя в мае 2021 г. их было вдвое меньше.

С учетом нового, третьего по счету раунда инвестиций за свою историю Miro привлекла в $476 млн финансирования. Это крупнейший ее раунд. Для примера, предыдущее привлечение средств, которое возглавил упомянутый фонд Iconiq Capital, принес ей $50 млн.

Андрей Хусид на январь 2022 г. занимал пост СЕО компании. Олег Шардин в списке топ-менеджеров упомянут не был.

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Компания располагает 12 офисами по всему миру, но лишь один из них находится в России. Он располагается в Перми, откуда родом ее основатели, и это первый офис компании. Филиалы компании открыты в Амстердаме (Голландия), Берлине и Мюнхене (Германия), Токио (Япония), Сиднее (Австралия), Париже (Франция) и Лондоне (Британия). Наибольшая концентрация офисов Miro наблюдается в США – они располагаются в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Остине.

Несмотря на то, что Miro создали россияне, и на то, что один из офисов компании дислоцируется в России, русскоязычной версии сайта проекта на 10 января 2022 г. не существовало.

Российский стартап на российских пользователей не ориентирован

Наиболее активный период роста стартапа пришелся на пандемию коронавируса. Предпоследний на момент публикации материала раунд инвестиций компания провела в апреле 2020 г. За неполные два года она нарастила число пользователей с 5 млн до 30 млн. База пользователей платной подписки за тот же срок выросла до 20 тыс. до 130 тыс.

По утверждению Miro, ее платформой пользуются 99 компаний из списка Fortune 100. 20 из них подписали годовойконтракт на сумму свыше $1 млн. В число пользователей платформы входят корпорации Cisco, Dell, Deloitte, HP и Okta.

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Также компания стремительно наращивает штат сотрудников. Если в апреле 2020 г. их было лишь 300 человек, то на начало 2022 г. на Miro работают уже 1200 специалистов.

Планы на будущее

Со слов сооснователя Miro Андрея Хусида, привлеченные в ходе раунда средства стартап намерен вложить в первую очередь в развитие своих продуктов и используемых в них технологий. Гендиректор компании не исключил возможности инвестирования денег в ее развитие за счет поглощений и слияний с другими компаниями.

По итогам «ковидного» 2020 г. компания впервые объявила о том, что вышла на прибыль. По данным Financial Times, в 2021 г., в котором удаленная работа по причине пандемии продолжила процветать, выручка Miro составила $300 млн. Это трехкратный рост в сравнении с 2020 г. Пока неясно, как вновь привлеченные средства помогут компании в дальнейшем наращивании выручки.