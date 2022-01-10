Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

TCV Technology Crossover Ventures

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 1
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 1
30.05.2014 ExtraHop, анализирующий данные «глубже, чем кто-либо», привлек $41 млн 2
27.06.2012 Прибыль Genesys в первом квартале 2012 г. увеличилась на 13% 1
28.02.2012 Alcatel-Lucent завершила сделку по продаже компании Genesys фонду Permira за $1,5 млрд 1
03.11.2010 Затраты на аутсорсинг в Германии и Великобритании снизились ввиду экономической неопределенности 1
12.11.2008 HomeAway получил $250 млн инвестиций 2
25.01.2001 Закрывается GreatEntertaining.com 1
28.06.2000 Туристическая интернет-компания Expedia получает $60 млн. инвестиций от TCV и Microsoft Corp. 2

Публикаций - 10, упоминаний - 13

TCV и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Cisco Systems 5372 3
Genesys 216 3
Microsoft Corporation 25775 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
AirTable 2 1
Belmont - Белмонт 14 1
Dell EMC 5180 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
HP Inc. 5883 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Citrix Systems 868 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Naumen - Наумен 752 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Atlassian 156 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Altuera - Альтуэра 20 1
Snowflake 28 1
Okta 22 1
DocuSign 20 1
Permira 21 2
Expedia Group 136 2
Iconiq Capital 5 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Institutional Venture Partners 26 1
Redpoint Ventures 18 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Lockheed Martin 777 1
Salesforce Ventures 7 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 101 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Terrasoft Creatio 109 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
SAP Concur 27 1
Genesys Cloud - Genesys Cloud Omnichannel Contact Center - Genesys Omnichannel Engagement Center Solution 8 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 6 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 1
Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
Хусид Андрей 4 1
Шардин Олег 3 1
Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
Patel Sujal - Пател Суджал 3 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Нидерланды 3746 2
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Япония - Токио 1020 1
Германия - Берлин 732 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Австралия - Сидней 276 1
США - Техас - Остин 189 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
FT - Financial Times 1296 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РБК Инновации 47 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 100 142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще