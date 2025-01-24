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Okta

Okta


24.01.2025 Новые власти США разгромили систему консультирования по кибербезопасности 1
11.10.2024 Взломан знаменитый «архив интернета» - Wayback Machine. Пострадали данные 31 миллиона пользователей 1
11.03.2024 VMware напоминает: избавьтесь от старого плагина для аутентификации 1
06.02.2024 В ИТ-отрасли ужасающий рост безработицы. Знаменитые ИТ-компании выгоняют на улицу десятки тысяч специалистов в месяц 1
25.12.2023 18-летнего хакера, взломавшего GTA 6, отправили в психбольницу бессрочно 1
22.12.2023 «Лаборатория Касперского»: каждая десятая компания в мире сталкивалась с киберинцидентами из-за теневых ИТ 1
31.10.2023 Создателя знаменитого мессенджера паролей 1Password попытались взломать по сложной схеме 1
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года 1
12.04.2022 ИТ-гиганты массово берут на работу сотрудников без высшего образования. Наниматься в ИТ кинулись грузчики и рабочие 1
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом 2
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box 1
10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 1
15.12.2021 Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box 2
10.11.2020 Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест 1
16.11.2018 Vmware анонсировала обновления аналитической платформы Workspace ONE 2
15.06.2018 Apple 10 лет позволяла подписывать трояны своей цифровой подписью по вине Facebook и Google 2
06.11.2015 Новый троян заставляет владельцев менять Android-устройства 1
10.07.2015 Etihad Airways будет управлять идентификационными данными с помощью платформы Okta 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Okta и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11785 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 5
Microsoft Corporation 24632 3
Meta Platforms - Facebook 4439 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Apple Inc 12106 2
Broadcom - VMware 2360 2
Dell EMC 5028 2
Cisco Systems 5114 2
Citrix Systems 812 2
X Corp - Twitter 2846 2
Snapchat 129 2
Varonis Systems 38 2
Box inc - box.com - box.net 359 2
Samsung Electronics 10265 2
Salesforce.com 427 2
ServiceNow 88 1
F-Secure 211 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
AirTable 2 1
HP Inc. 5688 1
Lookout 34 1
Atlassian 118 1
Snowflake 17 1
DocuSign 18 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
МегаФон 8829 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 17 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
ForgeRock 3 1
Pluralsight 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
Nvidia Corp 3491 1
LG Electronics 3615 1
Intel Corporation 12198 1
Salesforce Ventures 6 1
TCV - Technology Crossover Ventures 5 1
Iconiq Capital 3 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 7 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Unsplash 774 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6119 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6663 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9190 5
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 587 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 3
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 172 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1966 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4989 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 2
Оповещение и уведомление - Notification 4617 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 2
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14391 2
Microsoft Windows API 302 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 658 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4010 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3053 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4760 1
Google Android - приложения и разработчики 592 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5039 1
Apple macOS 2063 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 2
Google Authenticator 22 2
Microsoft Windows 15666 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 2
Microsoft Windows 10 1761 1
Linux OS 9953 1
Apple - App Store 2890 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 1
Google VirusTotal 80 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Google Beyondcorp Remote Access 2 1
Yelp 44 1
Google Santa Tracker 1 1
Broadcom - VMware AppDefense 3 1
Dell ProDeploy 7 1
Broadcom - VMware App Volumes 11 1
Dell Provisioning for VMware Workspace ONE 2 1
Broadcom - VMware Identity Manager 11 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Google Android 14000 1
WhatsApp Messenger 1083 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 39 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google Now 77 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 131 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
Google YouTube - Видеохостинг 2749 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Зайцев Михаил 261 3
Галушкин Олег 182 1
Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 31 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Хусид Андрей 4 1
Шардин Олег 3 1
Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
Кузнецов Станислав 127 1
Баулин Валерий 43 1
Бакунов Григорий 22 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Конусов Андрей 86 1
Kurtaj Arion - Куртаж Арион 1 1
Wallace Tyler - Уоллес Тайлер 1 1
McKinnon Todd - МакКиннон Тодд 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Ближний Восток 2944 2
Германия - Федеративная Республика 12683 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Нидерланды - Амстердам 607 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индия - Bharat 5447 1
Индонезия - Республика 957 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Судан - Республика 103 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Япония 13287 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Нидерланды 3519 1
Австралия - Сидней 274 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Германия - Берлин 715 1
Япония - Токио 995 1
США - Техас - Остин 173 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Европа 21772 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Сингапур - Республика 1850 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 560 1
Ямайка 41 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 686 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 29 1
Образование в России 2199 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 417 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 1
Аренда 2419 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 192 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1136 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2728 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 614 1
NYT - The New York Times 1054 1
FT - Financial Times 1220 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
BleepingComputer - Издание 339 1
Bloomberg 1289 1
Wikipedia - Википедия 504 1
Fortune Global 100 140 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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