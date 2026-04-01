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Cisco Systems Duo Security

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.04.2026 Хакеры могут захватить ноутбук с помощью сверхпопулярной утилиты, которая предустановлена везде, где есть материнки Gigabyte 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 1
07.06.2018 Бизнес меняет операционные системы, стремясь повысить безопасность 1
17.04.2018 Microsoft собирается покончить с паролями 1
05.06.2017 Более 25 тыс. студентов Университета Аляски стали жертвами хакеров 1
08.02.2017 USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security 1
04.07.2016 Названы самые безопасные Android-смартфоны 1
01.06.2016 Ноутбуки HP, Acer и Asus оказались полны уязвимостей, позволяющих взломать их за 10 минут 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25729 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2166 2
HP Inc. 5877 2
Acer Group - Acer Inc 2767 2
Google LLC 12638 2
CyberArk 21 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 1
Айдентити Клуб - Identity Security 8 1
Samsung Electronics 11023 1
Cisco Systems 5362 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
X Corp - Twitter 2934 1
Apple Inc 13104 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
Softline - Софтлайн 3703 1
Ред Софт - Red Soft 1219 1
Check Point Software Technologies 826 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3021 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 940 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 598 1
Telegram Group 2911 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1432 1
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НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 442 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 500 1
AT&T Inc 1724 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 732 1
Dropbox 527 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 489 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Cloudflare 168 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 416 1
Blizzard Entertainment 343 1
Imperva 39 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 81 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 142 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 4 1
Chess.com 4 1
Сбер - Сбер Лигал 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 508 1
Абсолют Банк 248 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 129 1
Bank of America - Банк Америки 270 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 682 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13166 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14192 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8196 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7539 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14724 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18031 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15395 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28143 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5166 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9361 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1162 2
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 319 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2829 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 300 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 445 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 214 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4567 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1145 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3032 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16063 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1055 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 313 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 300 1
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 88 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1297 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 84 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 593 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3293 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22087 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5252 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1854 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4852 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10568 1
Microsoft Windows 16842 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5672 3
Google Android 15190 2
Apple iOS 8554 2
Microsoft Windows 10 1935 2
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 63 2
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Aladdin JaCarta WebPass 7 1
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 25 1
Microsoft Windows 10 Credential Guard 3 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 16 1
Компания Индид - БЕАРПАСС - BearPass 15 1
Компания Индид - Indeed ITDR - Indeed Identity Threat Detection and Response 5 1
MSI Center 8 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 379 1
Linux OS 11475 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Apple macOS 2406 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1574 1
Samsung Galaxy 1028 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 185 1
Microsoft Windows Hello 210 1
Discord 179 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Docker - Платформа распределённых приложений 533 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 65 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Xbox Live 309 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
Google Cloud Services 242 1
Google Account - Google ID 55 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 467 1
Microsoft Authenticator 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
OpenDNS 16 1
Хамхоева Мариета 3 1
Manzuik Steve - Мэнзюк Стив 2 1
Sprüngli David - Шпрюнгли Давид 1 1
Дворкович Аркадий 216 1
Ульянов Владимир 162 1
Arsenault Brett - Арсено Брет 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 2
Канада 5066 2
Канада - Онтарио 85 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 1
Сингапур - Республика 1948 1
Индия - Bharat 5853 1
Германия - Федеративная Республика 13178 1
Франция - Французская Республика 8153 1
Венгрия 855 1
Россия - СФО - Новосибирск 4851 1
Китай - Тайвань 4237 1
Турция - Турецкая республика 2604 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
США - Аляска 246 1
Косово - Республика 38 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3785 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27140 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4790 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6019 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33552 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2557 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1843 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1323 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 989 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8462 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1374 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1879 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3844 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11547 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3742 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10264 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6485 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2209 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 989 1
FirstPost 1 1
Reddit 395 1
ZDnet 663 1
BleepingComputer - Издание 456 1
Fortune Global 500 294 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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