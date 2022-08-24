Индексная книга CNews*
Google Search Googlearchy Гугл Поиск Гуглеархия
Публикаций - 136, упоминаний - 145
Google Search упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 17
|Forbes - Форбс 591 5
|FT - Financial Times 1118 5
|DigiTimes - Издание 1284 4
|The Register 1286 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
|The Verge - Издание 482 2
|Mashable 366 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|Business Insider 192 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|NewsFactor 127 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.