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Google Search Googlearchy Гугл Поиск Гуглеархия

Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.11.2025 Поисковик Google разрешит себе копаться в почте, документах и файлах пользователей. Все ради их блага

Поиск». «Мы хотим, чтобы люди могли помогать Google и сервисам узнавать о вас больше, чтобы быть более полезными», – поясняет Стайн в разговоре с ведущей подкаста. © bennymarty / Фотобанк Фотодженика Поисковик Google в ИИ-режиме получит доступ к данным пользователя в сервисах компании Как отмечает Bleeping Computer, используя данные из Gmail, «Диска», «Календаря», поисковик Google в

31.10.2023 Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение

Computer связался с Google, чтобы уточнить, не связана ли необычная реакция антивирусного ПО китайских смартфонов и планшетов с выходом одного из последних обновлений фирменного мобильного приложения поискового гиганта. Представитель корпорации в разговоре с изданием переложил ответственность за возникновение проблемы на производителей устройств, отметив также, что встроенная в Android-гадж
16.10.2020 Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On

Google представила обновления Google Поиска Search On. С новыми функциями будет легче находить именно то, что нужно. Новые

26.11.2014 Apple хочет изгнать поиск Google из iPhone, iPad и «мак»

ла из прошивки предустановленные приложения Google Maps и YouTube. Теперь их участь может повторить поиск Google. Решение будет зависеть от качества поискового движка, а также от того, сколько

20.11.2014 Браузер Firefox разошелся с Google. Поиском по умолчанию стал «Яндекс»

естал быть поиском по умолчанию в Firefox, доля запросов «Яндекса» среди пользователей этого браузера сократилась всего лишь на 1,5%. Гораздо большее влияние на долю «Яндекса» оказывает использование Google поиском по умолчанию в Chrome и Android, добавили в компании. «Яндекс» вновь станет поиском по умолчанию в Firefox Помимо «Яндекса», пользователи будущих версий Firefox на русском языке

28.11.2011 Вышло новое приложение «Поиск Google» для iPad

Компания Google недавно представила обновленное приложение «Поиск Google» для iPad. По словам разработчиков, поиск стал более быстрым и интерактивным. Живой поиск отображает результаты по мере того, как пользователь вводит запрос. «Результаты поиска по

05.07.2011 Google закрыл свой поиск в реальном времени из-за Twitter

Компания Google отключила свой поисковый сервис в реальном времени - Google Realtime Search. Как сообщили представители компании, это связано с истечением срока д
30.09.2010 Голосовой поиск Google поможет повысить автоматизацию call-центров

е, отмечают в компании «Открытые Коммуникации». Однако показатель доли обслуживаемых ими вызовов в нашей стране значительно уступает среднему по Европе – 10-15% против 60-70%. Русскоязычный голосовой поиск Google инициирует новый виток развития таких сервисов в корпоративном сегменте. «Опираясь на мировой опыт и тенденции российского рынка call-центов, можно прогнозировать, что в течение 2-
04.06.2009 Google запустил экспериментальный поисковик Google Squared

странице google.com/squared. «Google Squared не ищет веб-страницы по вашему запросу. Вместо этого, он автоматически выбирает и организовывает факты со всего интернета», - сказано в официальном блоге поискового гиганта.
06.03.2009 ABBYY выпустила новое решение на базе Google Search Appliance

решения для поиска документов внутри корпоративного электронного архива на базе поискового сервера Google Search Appliance. Интеграция технологий оптического распознавания компании ABBYY делае
01.11.2008 Интернет-магазин DariPodarki.ru внедрил поиск Google

Интернет-магазин подарочных сертификатов DariPodarki.ru, проект компании Softline, внедрил на своем сайте поисковый механизм на базе поискового сервера Google Search Appliance. Поисковые механизмы Google анализируют каждый найденный документ по ряду критериев и формируют список результатов оптимальным образом за доли секунд. «Удобная поисковая
17.10.2008 Softline выводит на российский рынок Google Search Appliance

Компания Softline объявила о выводе на рынок поисковых серверов Google Search Appliance и Google Mini – сетевых устройств, предназначенных для поиска информа
25.08.2008 Allsoft.ru внедрил поиск Google

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru объявил о внедрении на сайте allsoft.ru поиска на базе новой, пятой версии аппаратного поискового сервера Google Search Appliance. Поисковые механизмы Google анализируют каждый найденный документ по целому ряду критериев и формируют список результатов оптимальным образом за доли секунд. При этом ре
14.12.2007 Google Universal Search получит поиск по блогам

Компания Google сегодня, 14 декабря, объявила о том, что в механизм поиска Google Universal Search, начиная со следующей недели, будет включен поиск по блогам. Напомним, что механизм поиска Google Universal Search был запущен интернет-гигантом в мае 2007 г. С п
18.07.2007 Google отказался от рекламы ради денег

что Google Custom Search Engine Business Edition — это уже не первый платный сервис. Стоит отметить Google Search Appliance, представленный компанией еще в 2002 г. Google Custom Search Business
05.07.2007 Google Code Search «заговорил» по-русски

В среду, 4-го июля, Google представил обновленную версию Google Code Search. Теперь поисковая система кодов стала доступна на многих национальных языках, среди которых и русский. Новая функция появилась на русской версии портала Google под названием

15.08.2006 Google: перестаньте гуглить

Джули Коулман (Julie Coleman), лингвист из Университета Лестера (Leicester), понимает беспокойство поискового гиганта. «Если люди будут использовать слово как общий термин, торговая марка лиши
06.05.2002 Поисковик Google заменит Overture на сайтах AOL

х сайтах. Будет заменен и поисковик от Inktomi Corp., также используемый на некоторых сайтах AOL. В результате этого сообщения акции Overture упали почти на треть, а акции Inktomi потеряли около 17%. Поисковик Google, cозданный 4 года назад, приобрел огромную популярность. В настоящее время ежедневно обрабатывается 150 млн. запросов, а поиск осуществляется на 2 млрд. веб-страниц и среди 330
29.04.2002 ActiveState представила модули Google Search Service для Perl и Python

код ключа. Также этот файл можно поместить непосредственно в ту папку РРМ, в которой инсталлирован Google Search Service, или же в каталоги /Perl/Site/Lib и /Python/pyGoogle соответственно. Да
25.10.2000 Поисковик Google предлагает новый рекламный сервис компаниям малого и среднего бизнеса

ет зарезервировать и оплатить несколько ключевых слов, и в случае, если эти слова будут введены в качестве параметров поиска при использовании Google, пользователю будет показан баннер этой компании. Поисковик Google используется на портале Yahoo! и ряде других крупных сайтов. Google надеется с внедрением нового сервисам получить дополнительные доходы от рекламы. В качестве примера потенциа

Публикаций - 533, упоминаний - 580

Google Search и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 484
Microsoft Corporation 25775 122
Apple Inc 13154 83
Yandex - Яндекс 9216 60
Meta Platforms - Facebook 4621 60
Yahoo! 3726 48
Samsung Electronics 11064 46
Amazon Inc - Amazon.com 3277 38
X Corp - Twitter 2938 34
Oracle Corporation 7074 30
Lenovo Motorola 3566 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
Alphabet 177 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Sony 6739 18
Lenovo Group 2446 17
Intel Corporation 12811 16
HTC Corporation 1512 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
Huawei 4676 14
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 13
LG Electronics 3735 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 11
Google China 31 10
Google Russia - Гугл Россия 226 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Dell EMC 5180 9
Cisco Systems 5372 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 9
AOL Inc - America Online 1883 9
Motorola Inc 1156 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
HP Inc. 5883 8
Telegram Group 2940 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Mozilla Foundation 208 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 15
eBay Inc 1640 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Microsoft - LinkedIn 699 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Walt Disney Company 647 4
Expedia Group 136 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
TripAdvisor 41 3
Россети Ленэнерго 1699 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Coca-Cola Company 261 3
Starbucks 91 3
Совкомбанк Совесть 279 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
Warner 540 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
UPS 216 2
Volvo Cars 262 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Судебная власть - Judicial power 2500 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
Apache Software Foundation - ASF 231 5
FairSearch альянс 4 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Project Veritas 2 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 124
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 117
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 100
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 75
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 71
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Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 11
Apple - App Store 3109 10
Google Cloud Platform - GCP 383 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 10
Larry Page - Ларри Пейдж 197 22
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 18
Brin Sergey - Сергей Брин 193 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Rubin Andy - Рубин Энди 63 7
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 6
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
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Alsup William - Элсап Уильям 11 4
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Brunel University London - Лондонский университет Брунеля 7 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
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