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Индексная книга CNews*
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Google Search Googlearchy Гугл Поиск Гуглеархия

Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия


24.08.2022 Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек 1
09.08.2022 В ЦОДе Google произошел взрыв с человеческими жертвами 2
26.06.2022 Кто зарабатывает на опечатках в строке браузера? 1
15.06.2022 Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов 2
21.02.2022 Google захламит главную страницу поисковика по примеру конкурентов 2
09.12.2021 Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены 1
09.10.2021 Что такое облегченные сервисы Google и нужны ли они вам 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
21.07.2021 DistKontrolUSB: практика удаленного администрирования токенов 1
01.07.2021 Microsoft и Google на пороге войны. Шестилетнее перемирие между ними закончилось 1
29.06.2021 Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Siri 1
25.06.2021 Google превратил простого программиста в серийного убийцу 1
14.04.2021 Что делать, если смартфон взломали? 1
06.04.2021 Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
18.01.2021 Google прогонит со своих сервисов конкурентов браузера Chrome 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете 2
10.12.2020 По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды 1
16.10.2020 Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On 3
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
31.07.2020 Впервые в истории упала выручка Google 1
01.06.2020 Браузер Chrome объявил войну на уничтожение уведомлениям на сайтах 1
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 1
05.05.2020 Xiaomi следит за пользователями и отправляет данные в Россию 1
20.04.2020 Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена 1
02.04.2020 Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов 1
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 1
17.12.2019 Целая страна лишилась YouTube и GMail из-за жалобы «Яндекса» на Google 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
09.12.2019 Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи 4
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше 1
07.11.2019 Мировые облачные гиганты сражаются за медицинские данные 1
26.09.2019 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 1
09.08.2019 AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel 1
14.06.2019 Объясняйте сложные вещи простым языком 1
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1
15.04.2019 Вице-президент Mozilla рассказал, как Google сживал со свету Firefox, притворяясь другом 1
04.04.2019 «Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft» 1

Публикаций - 136, упоминаний - 145

Google Search упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 51
Apple Inc 10683 50
Samsung Electronics 9333 32
Google LLC 10352 31
Yandex - Яндекс 5015 29
Amazon Inc - Amazon.com 2650 21
Lenovo Group 2077 15
Meta Platforms - Facebook 4267 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
Huawei 3222 10
Oracle Corporation 6035 9
Intel Corporation 11262 9
LG Electronics 3372 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 7
Alphabet 85 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Nvidia Corp 3118 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
HTC Corporation 1428 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 3
Fly 182 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 3
Qualcomm Technologies 1639 2
ASBIS Prestigio Solutions 218 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
PayPal 634 2
Disconnect 4 2
HMD Global - Nokia 128 2
Xiaomi 1095 2
Twitter 2493 2
Aptoide 5 2
Fly - Explay - Эксплей 231 2
Huawei Technologies 389 1
Монолит-Инфо 77 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 1
Red Hat 1183 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 1
Dr.Web - Доктор Веб 1186 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Expedia Group 132 2
TripAdvisor 40 2
Carl Zeiss 294 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Самолёт ГК 216 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
AllianceBernstein Holding - Bernstein Research 10 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
Capital One 17 1
Ford 386 1
Яндекс.Такси 304 1
Связной ГК 1190 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Верховный суд Российской Федерации 709 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
FairSearch альянс 4 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Web development - Веб-разработка 0 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 21
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 16
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 11
Google Android устройства 605 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 7
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 828 5
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 4
Google Android смартфоны 793 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 4
Google Android 11959 92
Google Gmail 802 31
Oracle Java - язык программирования 2554 21
Mozilla Firefox - браузер 1738 18
Google Maps - Карты Google 678 13
Apple Safari - браузер 743 13
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
Google Chrome - браузер 1270 10
Apple iOS 6422 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 8
Linux OS 7669 8
Google YouTube - Видеохостинг 2277 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
Nokia Symbian OS 1388 4
Samsung Galaxy 832 4
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 98 4
Microsoft Windows 2104 4
Apple macOS 1457 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 3
Samsung Electronics TouchWiz 200 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 3
Apple iPad 3663 3
Google Talk - Google Chat 158 3
Google Now 77 3
WhatsApp Messenger 745 2
Google BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 12 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 2
Vobis Highscreen 64 2
Samsung Galaxy Note 673 2
Microsoft Outlook 1241 2
Nokia 8110 11 2
Apple iPod 1369 2
Google Mobile Services - GMS 47 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
Исанин Антон 9365 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Путин Владимир 2542 2
Кирюхин Дмитрий 79 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Мишустин Михаил 376 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Tierney Andrew - Тайрни Эндрю 1 1
Paxton Ken - Пакстон Кен 3 1
Шилак Ксения 28 1
Мартиросян Самвел 16 1
Зверев Александр 6 1
Дугинов Игорь 2 1
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 110
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 15
Россия - РФ - Российская федерация 108428 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 6
Европа 12319 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Южная Корея - Республика 4394 5
Африка - Африканский регион 2928 4
Япония 10069 4
Нидерланды 2197 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Казахстан - Республика 4467 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Америка 2011 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
Сингапур - Республика 1574 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 1
Германия - Берлин 635 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 1
Румыния 592 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
Китай - Тайвань 2115 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожск 33 1
Армения - Республика 1112 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 1
Ближний Восток 2549 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 25
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 6
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Негласное наблюдение - Скрытое наблюдение - Слежка - Подслушивание 144 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 168 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination 27 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 1
Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 286 1
Английский язык 764 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 17
Forbes - Форбс 591 5
FT - Financial Times 1118 5
DigiTimes - Издание 1284 4
The Register 1286 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
The Verge - Издание 482 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Business Insider 192 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
NewsFactor 127 1
Juniper Research 468 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
S&P - Standard and Poor’s 470 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ABI Research 230 1
comScore 354 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
eMarketer 200 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 1
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