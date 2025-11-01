Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия

Поисковик Google разрешит себе копаться в почте, документах и файлах пользователей. Все ради их блага Поиск». «Мы хотим, чтобы люди могли помогать Google и сервисам узнавать о вас больше, чтобы быть более полезными», – поясняет Стайн в разговоре с ведущей подкаста. © bennymarty / Фотобанк Фотодженика Поисковик Google в ИИ-режиме получит доступ к данным пользователя в сервисах компании Как отмечает Bleeping Computer, используя данные из Gmail, «Диска», «Календаря», поисковик Google в

Смартфоны Huawei, Honor, Vivo советуют срочно удалить поисковик Google: Это вредоносное приложение Computer связался с Google, чтобы уточнить, не связана ли необычная реакция антивирусного ПО китайских смартфонов и планшетов с выходом одного из последних обновлений фирменного мобильного приложения поискового гиганта. Представитель корпорации в разговоре с изданием переложил ответственность за возникновение проблемы на производителей устройств, отметив также, что встроенная в Android-гадж

Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On Google представила обновления Google Поиска Search On. С новыми функциями будет легче находить именно то, что нужно. Новые

Apple хочет изгнать поиск Google из iPhone, iPad и «мак» ла из прошивки предустановленные приложения Google Maps и YouTube. Теперь их участь может повторить поиск Google. Решение будет зависеть от качества поискового движка, а также от того, сколько

Браузер Firefox разошелся с Google. Поиском по умолчанию стал «Яндекс» естал быть поиском по умолчанию в Firefox, доля запросов «Яндекса» среди пользователей этого браузера сократилась всего лишь на 1,5%. Гораздо большее влияние на долю «Яндекса» оказывает использование Google поиском по умолчанию в Chrome и Android, добавили в компании. «Яндекс» вновь станет поиском по умолчанию в Firefox Помимо «Яндекса», пользователи будущих версий Firefox на русском языке

Вышло новое приложение «Поиск Google» для iPad Компания Google недавно представила обновленное приложение «Поиск Google» для iPad. По словам разработчиков, поиск стал более быстрым и интерактивным. Живой поиск отображает результаты по мере того, как пользователь вводит запрос. «Результаты поиска по

Google закрыл свой поиск в реальном времени из-за Twitter Компания Google отключила свой поисковый сервис в реальном времени - Google Realtime Search. Как сообщили представители компании, это связано с истечением срока д

Голосовой поиск Google поможет повысить автоматизацию call-центров е, отмечают в компании «Открытые Коммуникации». Однако показатель доли обслуживаемых ими вызовов в нашей стране значительно уступает среднему по Европе – 10-15% против 60-70%. Русскоязычный голосовой поиск Google инициирует новый виток развития таких сервисов в корпоративном сегменте. «Опираясь на мировой опыт и тенденции российского рынка call-центов, можно прогнозировать, что в течение 2-

Google запустил экспериментальный поисковик Google Squared странице google.com/squared. «Google Squared не ищет веб-страницы по вашему запросу. Вместо этого, он автоматически выбирает и организовывает факты со всего интернета», - сказано в официальном блоге поискового гиганта.

ABBYY выпустила новое решение на базе Google Search Appliance решения для поиска документов внутри корпоративного электронного архива на базе поискового сервера Google Search Appliance. Интеграция технологий оптического распознавания компании ABBYY делае

Интернет-магазин DariPodarki.ru внедрил поиск Google Интернет-магазин подарочных сертификатов DariPodarki.ru, проект компании Softline, внедрил на своем сайте поисковый механизм на базе поискового сервера Google Search Appliance. Поисковые механизмы Google анализируют каждый найденный документ по ряду критериев и формируют список результатов оптимальным образом за доли секунд. «Удобная поисковая

Softline выводит на российский рынок Google Search Appliance Компания Softline объявила о выводе на рынок поисковых серверов Google Search Appliance и Google Mini – сетевых устройств, предназначенных для поиска информа

Allsoft.ru внедрил поиск Google Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru объявил о внедрении на сайте allsoft.ru поиска на базе новой, пятой версии аппаратного поискового сервера Google Search Appliance. Поисковые механизмы Google анализируют каждый найденный документ по целому ряду критериев и формируют список результатов оптимальным образом за доли секунд. При этом ре

Google Universal Search получит поиск по блогам Компания Google сегодня, 14 декабря, объявила о том, что в механизм поиска Google Universal Search, начиная со следующей недели, будет включен поиск по блогам. Напомним, что механизм поиска Google Universal Search был запущен интернет-гигантом в мае 2007 г. С п

Google отказался от рекламы ради денег что Google Custom Search Engine Business Edition — это уже не первый платный сервис. Стоит отметить Google Search Appliance, представленный компанией еще в 2002 г. Google Custom Search Business

Google Code Search «заговорил» по-русски В среду, 4-го июля, Google представил обновленную версию Google Code Search. Теперь поисковая система кодов стала доступна на многих национальных языках, среди которых и русский. Новая функция появилась на русской версии портала Google под названием

Google: перестаньте гуглить Джули Коулман (Julie Coleman), лингвист из Университета Лестера (Leicester), понимает беспокойство поискового гиганта. «Если люди будут использовать слово как общий термин, торговая марка лиши

Поисковик Google заменит Overture на сайтах AOL х сайтах. Будет заменен и поисковик от Inktomi Corp., также используемый на некоторых сайтах AOL. В результате этого сообщения акции Overture упали почти на треть, а акции Inktomi потеряли около 17%. Поисковик Google, cозданный 4 года назад, приобрел огромную популярность. В настоящее время ежедневно обрабатывается 150 млн. запросов, а поиск осуществляется на 2 млрд. веб-страниц и среди 330

ActiveState представила модули Google Search Service для Perl и Python код ключа. Также этот файл можно поместить непосредственно в ту папку РРМ, в которой инсталлирован Google Search Service, или же в каталоги /Perl/Site/Lib и /Python/pyGoogle соответственно. Да