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Долгов Владимир


20.03.2019 Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3 3
19.03.2018 Unify представит обновленное решение OpenScape Contact Center 1
11.11.2016 Скончался гендиректор eBay и экс-глава Google в России 4
27.01.2016 Интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс» могут бесплатно подключиться к eBay 1
03.11.2015 Все российские магазины получили возможность продавать на eBay 2
11.02.2015 KupiVIP запускает продажи на eBay 1
31.10.2014 Обслуживающим банком PayPal в России стал ВТБ-24 1
30.10.2014 eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet 1
23.07.2014 eBay и «Почта России» договорились об ускоренной доставке посылок 1
22.07.2014 eBay обеспокоена призывом своих сотрудников в армию Украины 1
20.05.2014 Dostami.ru стал партнером eBay по доставке товаров в Россию и СНГ 1
23.01.2014 Россиянам усложнили доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
04.04.2013 eBay запустил русскоязычную версию сайта 1
24.01.2013 Google нашел нового гендиректора в России 1
20.11.2012 eBay переманил топ-менеджера из «Озона» 1
01.08.2012 Евгений Ильницкий стал новым гендиректором Google в России 2
20.06.2012 Глава российского Google покинул компанию 2
15.11.2011 На IV Инновационный конвент в Москве приедет сооснователь Apple Стив Возняк 1
15.06.2011 Прибыль телеканала RT на YouTube превысила $500 тыс. 1
10.06.2011 В Рунете появится реалити-шоу про стартапы и инвестиции 1
27.04.2011 На YouTube открылся официальный канал «Мосфильма» 1
11.04.2011 Только треть российских СМБ-компаний присутствует в интернете 1
08.12.2010 Российскому подразделению Google исполнилось пять лет 1
14.10.2010 «Яндекс», Google, Mail.ru, «Вконтакте» и «Рамблер»: в России за пиратство судят не тех 1
24.06.2010 «Мегафон»: «Яндекс.Карты» с пробками для всех абонентов бесплатно 1
23.06.2010 Google начнет инвестировать в Россию в ближайшее время 2
12.01.2010 «Бегун» будет продавать рекламу в результатах поиска Google 1
15.12.2009 Mail.ru установит поиск Google. Официально 1
01.10.2009 Российские вузы подключились к проекту YouTube EDU 1
22.09.2009 Google запустил онлайн-исследование «Поиск будущего» 1
28.08.2009 Россия: На рекламном рынке растет один интернет 1
26.05.2009 Производства HTC, Apple и Google Android могут появиться в Москве 1
16.04.2009 Google запустил «Редактор медийных объявлений» в России 1
12.03.2009 Google запустил таргетинг на основе интересов в своей сети 1
21.10.2008 Рунет выиграет от финансового кризиса 1
20.10.2008 Google стал партнером и участником RIW-2008 1
08.02.2007 "Google Россия": медленное убийство MS Office началось 1
08.02.2007 В России анонсирован сервис «Документы и таблицы Google» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

Долгов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7198 4
Rambler Group - Рамблер ГК 491 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 2
SAP SE 3228 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Microsoft Corporation 11226 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 155 1
Verysell - Верисел 95 1
KupiVip 75 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Unify OpenScape Contact Center 3 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 212 2
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 1
Google Dialogflow 5 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Symbian OS 782 1
Microsoft Office 2007 100 1
Петрович Джордже 2 1
Волож Аркадий 181 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Холязников Владимир 13 1
Строкович Антон 45 1
Нечаев Иван 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 4
Украина 3417 4
Европа 3798 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Восточная Европа 1698 2
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CNews Analytics 1992 1
CCWF - Call Center World Forum 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771009, в очереди разбора - 674691.
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