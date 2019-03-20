Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Долгов Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 48
Долгов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|KupiVip 75 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Петрович Джордже 2 1
|Волож Аркадий 181 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Холязников Владимир 13 1
|Строкович Антон 45 1
|Нечаев Иван 57 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771009, в очереди разбора - 674691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771009, в очереди разбора - 674691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru